Земля обетованная вызывает интерес у многих кто ищет где заработать денег. Как минимум потому что местные работодатели активно предлагают сотрудничество. Вакансии в Тель-Авиве можно встретить на каждом сайте по трудоустройству. Кроме того работа для девушек в Израиле предлагается во всевозможных социальных сетях. В итоге весь интернет пестрит множеством заманчивых объявлений и сотни менеджеров убедительно приглашают приехать. При этом, обещают шикарные условия и сказочный доход моделям. Но серьёзных компетентных агентств с которыми поездка будет прибыльной без лишних проблем, можно посчитать на пальцах одной руки.

В первую очередь каждую волнуют два главных вопроса:

Возможно ли здесь хорошо заработать. На сколько безопасна эта страна.

Если очень коротко ответить. У евреев деньги есть и они готовы их тратить. Да, безопасно. Но при условии, если сотрудничать с проверенным агентством. В противном случае, можно легко попасть в неприятности. Далее по тексту детально описаны все преимущества и недостатки которые имеет

По сколько, мне не приходилось работать в Израиле. В написании статьи оказали информативную поддержку одно из старых агентств. А так же, несколько индивидуалок и девочки которые регулярно ездят туда. Это все активные участники нашей болталки. В конце добавлены их имена пользователей в телеграмм.

Общая информация. Преимущества. Недостатки. Таможня. Агентства. Индивидуалкам.

Предисловие. Мне не доводилось посещать эту страну. Но благодаря нашим телеграмм группам, насобирала достаточно информации. К которой приобщила советы опытных коллег. За что благодарна всем.

Есть ли работа в Израиле?

В первую очередь всех волнует вопрос — можно ли там заработать? Ответ — да есть. Для этого необходимо придерживаться простых принципов, перечисленных ниже. Рекомендую максимально ответственно отнестись к поиску работодателя.

В интернете множество объявлений в которых предлагается работа в Тель-Авиве. Большинство скаутов которым требуются девушки в израильские агентства, умеют убеждать эскортниц. Из всех не более 20% стоящие варианты. Ещё 50% от начинающих “бизнесменов”. И оставшиеся 30%, откровенно опасные.

Кроме того, усложняют поиск, fake отзывы девушек о работе в Израиле. Например, почитай отзывы о работе в эскорте, чтобы понять объемы и творческий подход. Менеджеры всех стран используют подобные методы пропаганды. Но израильтяне, вывели это промышленные масштабы.

Заработок возможен в случае сотрудничества с компетентными менеджерами.

Преимущества

Это направление имеет не мало положительных аспектов. Из них выделим главных.

Первое: работа для девушек в Израиле абсолютно безопасна. Со стороны милиции, отношение к девушкам с пониженной социальной ответственностью, очень гуманное. Так же, минимальная вероятность быть ограбленной. За последние 3-5 лет, слышала про парочку злоумышленников. Вскоре грабители так же, быстро пропали, как и появились. Преступники в кратчайшие сроки были задержаны полицией и преданы правосудию. По решению которого, отправились в тюрьму на перевоспитание.

Второе: высокий финансовый уровень жизни населения. высокий финансовый уровень жизни населения. Этот фактор является одним из ключевых. Не задумывалась о важности этого? Почитай историю о Греции, многое станет понятно.

Работа в Израиле это реальная возможность заработать денег без риска для себя.

Недостатки, которые имеет работа в Израиле

Как любая работа для девушек, этот вариант так же имеет недостатки. Радует что, существенных минусов нет. За, то есть потенциальная проблема, которую обычно умалчивают работодатели. Это прохождение пограничников по прилёту в аэропорт Бен-Гурион.

Часто бывали истории когда семья туристов частично проходила таможенный контроль. Недавно читала форуме туристов, из семьи путешественников муж с ребенком прошел паспортный контроль. А жену не пропустили смотря совместную путёвку. Но паниковать не стоит, ситуация не критична.

Показатель успешного прохода границы 70%. И 30% эскортниц не проходит. По факту, большая вероятность прохода.

Правовые последствия

Даже если не выйдет пересечь границу, страшного ничего нет. В отличие от депортации, отказ въезда в Израиль, не влечёт за собой каких-либо ограничений или наказаний. В том числе, это не отразится на получении виз в другие страны в будущем. Самое страшное что ожидает тебя в такой ситуации — это потерянные деньги за авиабилет.

Довольно часто встречала объявления о наборе девушек на работу в Израиле. В котором обещают 100% успешное прохождение границы. Это обман! Коррумпированный израильский пограничник, это не более чем плод бурного воображения сутенера наркомана. Советую не сотрудничать с агентствами которые дают такое обещание.

Обычно когда отношения начинаются с обмана, ничего хорошего не выйдет с этого. Это либо некомпетентные люди, либо девочку изначально считают дурой. В случае второго варианта, весь последующий тур тебя будут обманывать.

Советую в начале договариваться с агентством о кредитовании билета. Кроме этого, договориться что в случае неудачного прохождения границы, это будет минуса агента. Который не имеет отношение к тебе. В силу независящих от тебя обстоятельств.

Таможня в Израиле

По сколько пройти таможню в Израиле гораздо легче подготовленному человеку, я попросила участниц нашей болталки поделится опытом. Ниже добавлены сообщения в каждом отдельная история девочки, как она проходила пограничников в аэропорту.

Решение проблемы с таможней

Как показывает практика, пройти израильскую таможню вполне выполнимая задача. Для этого необходимо следовать нескольким простым правилам. И само собой, ты должна об этом знать.

Сама по себе эскорт работа в любой стране по умолчанию подразумевает разные риски. Ничего страшного в этом нет, если ты подготовлена и знаешь что ожидать. Кроме этого, есть проверенное решение как правильно проходить таможню в аэропорту Тель-Авива. В процессе бесконечных дискуссий в группах девочек которые лично успешно работали в Израиле, я выдела пару важных советов.

Первый: одна из участниц наших групп, которая регулярно работает в Израиле, посоветовала это видео. Со слов девочки, в этом видео автор даёт правильные рекомендации которые она успешно испытала на личном опыте.

Второй: ниже сделала вставку сообщения из болталки девочки-автора. В котором она даёт дополнительные советы по проходу границы. Нажав на сообщение, перейдёшь к нему в группу. При желании можешь написать сразу личное сообщение этой участнице, задать вопросы если будут. Так же, можно задать любой интересующий вопрос и сразу получить ответ девочек. Или наоборот рассказать нам какую-то новость.

Следуя этим простым советам опытных девочек. Успешно пройти израильских пограничников будет значительно проще.

Работа для девушек в Израиле в проверенном месте

Предлагаю в завершении подытожить самую важную информацию из написанной здесь. Как правило, работа в Израиле для девушек будет без риска приносить хороший доход. Если соблюдать следующих три принципа:

Не верить отзывам неизвестных онлайн. Сотрудничать с проверенными агентствами. Правильно пройти таможню.

Это самое основное что необходимо знать всем кому надо найти работу в Израиле.

Всё что от тебя требуется — узнать у девочек проверенное агентство. Узнавай у людей которых знаешь лично. На форумах и в группах, не надо верить неизвестным людям.

Нет знакомых которые поделятся проверенным местом? Есть запасной вариант. Почти два года у нас рекламируется агентство GoldenClub. Которые зарекомендовали себя как профессионалы. За всё время не было плохих отзывов девочек. По этому, они находятся на ферме среди других проверенных агентов.

Если ты не любишь рисковать испытывать на своей заднице новые неизвестные места, тогда следи за нашей фермой. Там исключительно предложения от проверенных агентов и скаутов. По ссылке можешь прочитать подробнее о ферме.

Послание индивидуалкам

Так же дополню некоторые сведения для тех кто решил попробовать себя в качестве индивидуалки. Ниже список самые популярные эскорт сайты Израиля, известные мне.

Последний сайт со слов девочек источник русских клиентов. По этому, советуют ставить на него анкету в крайнем случае. Напомню, что от 02.08.18 согласно новому законодательству ресурсу 18+ в этой стране запрещены. Ещё в качестве запасного парашюта можно выбрать международные эскорт сайты, в расчете на туристов.

Так же, поделюсь риэлтором по недвижимости у которого можно снять апартаменты в Тель-Авиве и других городах. Во всяком случае его так рекламируют на наших форумах и группах. Преимущество в том что его не волнует для чего тебе аренда жилья. Более того он лояльно относится и обещают что подберёт подходящий вариант для тебя. Сайт брокера: israel-apart.com, на днях напишу им туда, уточню достоверность информации.

Благодарность за помощь в подготовке статьи

По сколько, мне лично не приходилось работать в Израиле, данная заметка написана с помощью участниц нашей болталки. По этому выношу им благодарность за предоставленные полезные сведения.

Каждая ссылка в имени ведёт в личку пользователя девочек в телеграмм. Выражаю благодарность за непосильный взнос в наше светлое дело.