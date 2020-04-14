Каждая из нас в первую очередь беспокоится о личной безопасности. Особенно это относится индивидуалок и агентов, которые занимаются непосредственно назначением встречи. В данном процессе важно не попасть на опасных личностей. Чтобы избежать нежелательного свидания, используют разного рода пробивки клиентов. Одним из таких является бесплатное приложение намбастер которое можно скачать на IOS и для андроида. Так же есть полная версия numbuster pro (4pda). В этом обзоре поделюсь парой важных советов и отзывами num buster.

Краткое содержание записи:

Как скачать; Установка; Возможные проблемы активации, их решение; Важный совет по использованию; PRO версия, услуги и цены; Отзывы; Аналоги;

Теперь согласно плану разберём подробнее эту номеро-пробивалку.

Чтобы было ясно и понятно, добавила пошаговую инструкцию по установке. Плюс видео. Отзывы 100% реальные участниц наших групп. Для объективности оригинал сообщений встроен с чата.

Как скачать намбастер для андроид и айфон

В первую очередь необходимо скачать numbuster, это можно сделать бесплатно.

Важно! Не загружайте приложения из сторонних сайтов! Ибо можете установить вредоносное ПО или вирус.

По ссылке можно скачать намбастер для андроид в Google Play на официальном сайте.

Чтобы установить приложение для айфон, воспользуйся поиском в AppStore. Или перейди на официальную страницу в маркете и загрузи прямо сейчас. Ниже добавлено видео как скачать num buster на телефон.

В моём случае установка заняла 24 секунды. На данном этапе никаких осложнений не наблюдалось.

Как установить numbuster на телефон

После установки необходимо активировать приложение.

Необходимое время: 2 минуты. Как установить numbuster на телефон Ввести номер телефона



Укажи свой актуальный телефонный номер в международном формате. Выбрать способ активации

Выбери один из трёх способов как подтвердить вышеуказанный номер: telegram, viber, sms. Активация

После чего тебе придёт код активации, который необходимо ввести.

После чего можно пользоваться и проверять номера телефонов.

Проблемы при установке и их решение

У меня во время активации возникла сложность. Изначально выбрала из предложенных вариантов как подтвердить номер: по смс. Ввела активный номер, но код активации так и не пришёл. Повторная попытка запроса на него тоже была безуспешной.

Кроме этого, из-за этого глюка не могла вернуться к предыдущему шагу активации, чтобы выбрать другой способ. Физически нет кнопки «назад».

Чтобы решить эту проблему, надо полностью удалить намбастер из телефона. После чего заново установить и выбрать один из двух других методов активации. К примеру, я без проблем вошла через telegram.

Полная версия в numbuster pro

Изначально разработчик предоставляет возможность бесплатный вариант предложения. Дополнительно можно заказать две платных функции, плюс третий пакет «ПРО».

Показывать «подробности». Открывается доступ к содержимому вкладки «Подробности» в профилях проверяемого номера. При условии что они не скрыты пользователем. Скрытие и показ «подробностей». Возможность видеть все подробности, но Ваши никто не видит. Полная версия «PRO». Включает в себя две предыдущих плюс обещают бесплатный доступ ко всем новым возможностям в будущем.

Стоимость каждого пакета услуг.

Месяц 3 месяца Навсегда №1 149,00 руб. 379,00 руб. – №2 229,00 руб. 529,00 руб. – PRO версия – – 2,050,00 руб. Цена за дополнительные пакеты услуг

Стоимость указана по состоянию на 14.04.2021 года. В дальнейшем рекомендую проверять цены на официальном сайте numbuster.com. Или в настройках приложения.

Советы по использованию намбастер

Так же могу добавить, что официальная служба поддержки просила оставляя отзывы об абоненте НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕНОРМАТИВНУЮ ЛЕКСИКУ. Это важно, в противном случае, подобного рода комментарии будут удалены.

И какая бы сволочь не оказался добавляемый тобой номер, это не будет оправданием. Модераторы вынуждены будут удалить твой комментарий так как он противоречит нормам их сервиса. В свою очередь правила использования напрямую зависят от действующего законодательства России.

Отзывы numbuster девочек

В целом те кто пользуется намбастером особо ничего плохого не говорили. За исключением единичных случаев неполадок. Отзывы добавлены из нашей «Болталка для эскортниц», Telegram чат. К примеру, одна из наших участниц 16 января текущего года, сообщила что после обновления не приходит код активации по смс.

С аналогичной проблемой мне так же пришлось столкнуться. Выше я написала, как это можно решить.

Моё мнение о нём. Эта пробивка вполне удобная в использование. Но имеет с моей точки зрения существенный недостаток как и остальные аналоги. А именно, умышленно добавленная дезинформация про хороших или наоборот плохих клиентах. Кому интересно, на странице где добавлен наш чёрный список, можно почитать в развёрнутом виде.

Всего отзывов Средняя оценка AppStore 7 120 4,5 Google Play 51 124 4,4 отзывы по состоянию на 14 апреля

ВЫВОДЫ

В завершении подведу итоги. Ближайшим аналогом из мне известных является Get Contact, о котором отдельный обзор. Но прежде использовать любое из них, рекомендую предварительно взвесить все «ЗА» и «ПРОТИВ». Для объективности и чтобы понимать все подводные течения, советую прочитать мой опыт по ссылке выше.

Так же, создала на сайте отдельный раздел в котором буду добавлять полезные эскорт приложения, для нашей темы. По каждому из них составляем подробный обзор перечислив все плюсы и минусы.

Кроме того, если тебе известно о подобных полезных программах, напиши в комментариях. Только убедительная просьба, указывать:

Название;

Какие имеются подходящие функции для нас;

Что тебе в нём понравилось, и наоборот;

Если есть то какое отличие от существующих аналогов;

Желательно добавляй ссылки ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ В GOGLE PLAY и APPSTORE, 4pda. Комментарии в которых имеются url адреса на сомнительные ресурсы не будут подтверждены. Плюс можешь писать про свой собственный опыт использования намбастер. Что тебе в нём понравилось, и наоборот.