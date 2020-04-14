Каждая из нас в первую очередь беспокоится о личной безопасности. Особенно это относится индивидуалок и агентов, которые занимаются непосредственно назначением встречи. В данном процессе важно не попасть на опасных личностей. Чтобы избежать нежелательного свидания, используют разного рода пробивки клиентов. Одним из таких является бесплатное приложение намбастер которое можно скачать на IOS и для андроида. Так же есть полная версия numbuster pro (4pda). В этом обзоре поделюсь парой важных советов и отзывами num buster.
Краткое содержание записи:
- Как скачать;
- Установка;
- Возможные проблемы активации, их решение;
- Важный совет по использованию;
- PRO версия, услуги и цены;
- Отзывы;
- Аналоги;
Теперь согласно плану разберём подробнее эту номеро-пробивалку.
Как скачать намбастер для андроид и айфон
В первую очередь необходимо скачать numbuster, это можно сделать бесплатно.
Важно! Не загружайте приложения из сторонних сайтов! Ибо можете установить вредоносное ПО или вирус.
По ссылке можно скачать намбастер для андроид в Google Play на официальном сайте.
Чтобы установить приложение для айфон, воспользуйся поиском в AppStore. Или перейди на официальную страницу в маркете и загрузи прямо сейчас. Ниже добавлено видео как скачать num buster на телефон.
В моём случае установка заняла 24 секунды. На данном этапе никаких осложнений не наблюдалось.
Как установить numbuster на телефон
После установки необходимо активировать приложение.
Необходимое время: 2 минуты.
Как установить numbuster на телефон
- Ввести номер телефона
Укажи свой актуальный телефонный номер в международном формате.
- Выбрать способ активации
Выбери один из трёх способов как подтвердить вышеуказанный номер: telegram, viber, sms.
- Активация
После чего тебе придёт код активации, который необходимо ввести.
После чего можно пользоваться и проверять номера телефонов.
Проблемы при установке и их решение
У меня во время активации возникла сложность. Изначально выбрала из предложенных вариантов как подтвердить номер: по смс. Ввела активный номер, но код активации так и не пришёл. Повторная попытка запроса на него тоже была безуспешной.
Кроме этого, из-за этого глюка не могла вернуться к предыдущему шагу активации, чтобы выбрать другой способ. Физически нет кнопки «назад».
Полная версия в numbuster pro
Изначально разработчик предоставляет возможность бесплатный вариант предложения. Дополнительно можно заказать две платных функции, плюс третий пакет «ПРО».
- Показывать «подробности». Открывается доступ к содержимому вкладки «Подробности» в профилях проверяемого номера. При условии что они не скрыты пользователем.
- Скрытие и показ «подробностей». Возможность видеть все подробности, но Ваши никто не видит.
- Полная версия «PRO». Включает в себя две предыдущих плюс обещают бесплатный доступ ко всем новым возможностям в будущем.
Стоимость каждого пакета услуг.
|Месяц
|3 месяца
|Навсегда
|№1
|149,00 руб.
|379,00 руб.
|–
|№2
|229,00 руб.
|529,00 руб.
|–
|PRO версия
|–
|–
|2,050,00 руб.
Стоимость указана по состоянию на 14.04.2021 года. В дальнейшем рекомендую проверять цены на официальном сайте numbuster.com. Или в настройках приложения.
Советы по использованию намбастер
Так же могу добавить, что официальная служба поддержки просила оставляя отзывы об абоненте НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕНОРМАТИВНУЮ ЛЕКСИКУ. Это важно, в противном случае, подобного рода комментарии будут удалены.
И какая бы сволочь не оказался добавляемый тобой номер, это не будет оправданием. Модераторы вынуждены будут удалить твой комментарий так как он противоречит нормам их сервиса. В свою очередь правила использования напрямую зависят от действующего законодательства России.
Отзывы numbuster девочек
В целом те кто пользуется намбастером особо ничего плохого не говорили. За исключением единичных случаев неполадок. Отзывы добавлены из нашей «Болталка для эскортниц», Telegram чат. К примеру, одна из наших участниц 16 января текущего года, сообщила что после обновления не приходит код активации по смс.
С аналогичной проблемой мне так же пришлось столкнуться. Выше я написала, как это можно решить.
Моё мнение о нём. Эта пробивка вполне удобная в использование. Но имеет с моей точки зрения существенный недостаток как и остальные аналоги. А именно, умышленно добавленная дезинформация про хороших или наоборот плохих клиентах. Кому интересно, на странице где добавлен наш чёрный список, можно почитать в развёрнутом виде.
|Всего отзывов
|Средняя оценка
|AppStore
|7 120
|4,5
|Google Play
|51 124
|4,4
ВЫВОДЫ
Так же, создала на сайте отдельный раздел в котором буду добавлять полезные эскорт приложения, для нашей темы. По каждому из них составляем подробный обзор перечислив все плюсы и минусы.
Кроме того, если тебе известно о подобных полезных программах, напиши в комментариях. Только убедительная просьба, указывать:
- Название;
- Какие имеются подходящие функции для нас;
- Что тебе в нём понравилось, и наоборот;
- Если есть то какое отличие от существующих аналогов;
Желательно добавляй ссылки ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ В GOGLE PLAY и APPSTORE, 4pda. Комментарии в которых имеются url адреса на сомнительные ресурсы не будут подтверждены. Плюс можешь писать про свой собственный опыт использования намбастер. Что тебе в нём понравилось, и наоборот.