Numbuster

Как скачать numbuster, отзывы и советы

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Каждая из нас в первую очередь беспокоится о личной безопасности. Особенно это относится индивидуалок и агентов, которые занимаются непосредственно назначением встречи. В данном процессе важно не попасть на опасных личностей. Чтобы избежать нежелательного свидания, используют разного рода пробивки клиентов. Одним из таких является бесплатное приложение намбастер которое можно скачать на IOS и для андроида. Так же есть полная версия numbuster pro (4pda). В этом обзоре поделюсь парой важных советов и отзывами num buster.

Краткое содержание записи:

  1. Как скачать;
  2. Установка;
  3. Возможные проблемы активации, их решение;
  4. Важный совет по использованию;
  5. PRO версия, услуги и цены;
  6. Отзывы;
  7. Аналоги;

Теперь согласно плану разберём подробнее эту номеро-пробивалку.

Чтобы было ясно и понятно, добавила пошаговую инструкцию по установке. Плюс видео. Отзывы 100% реальные участниц наших групп. Для объективности оригинал сообщений встроен с чата.

Как скачать намбастер для андроид и айфон

В первую очередь необходимо скачать numbuster, это можно сделать бесплатно.

Важно! Не загружайте приложения из сторонних сайтов! Ибо можете установить вредоносное ПО или вирус.

Скачать намбастер для андроид на официальной странице Google Play.

По ссылке можно скачать намбастер для андроид в Google Play на официальном сайте.

Намбастер для айфон

Чтобы установить приложение для айфон, воспользуйся поиском в AppStore. Или перейди на официальную страницу в маркете и загрузи прямо сейчас. Ниже добавлено видео как скачать num buster на телефон.

В моём случае установка заняла 24 секунды. На данном этапе никаких осложнений не наблюдалось.

Как установить numbuster на телефон

После установки необходимо активировать приложение.

Необходимое время: 2 минуты.

Как установить numbuster на телефон

  1. Ввести номер телефона


    Ввести номер телефона
    Укажи свой актуальный телефонный номер в международном формате.

  2. Выбрать способ активации

    Выбрать один из трёх способов активации
    Выбери один из трёх способов как подтвердить вышеуказанный номер: telegram, viber, sms.

  3. Активация

    Активировать учетную запись
    После чего тебе придёт код активации, который необходимо ввести.

После чего можно пользоваться и проверять номера телефонов.

Проблемы при установке и их решение

У меня во время активации возникла сложность. Изначально выбрала из предложенных вариантов как подтвердить номер: по смс. Ввела активный номер, но код активации так и не пришёл. Повторная попытка запроса на него тоже была безуспешной.

Кроме этого, из-за этого глюка не могла вернуться к предыдущему шагу активации, чтобы выбрать другой способ. Физически нет кнопки «назад».

Чтобы решить эту проблему, надо полностью удалить намбастер из телефона. После чего заново установить и выбрать один из двух других методов активации. К примеру, я без проблем вошла через telegram.

Полная версия в numbuster pro

Изначально разработчик предоставляет возможность бесплатный вариант предложения. Дополнительно можно заказать две платных функции, плюс третий пакет «ПРО».

  1. Показывать «подробности». Открывается доступ к содержимому вкладки «Подробности» в профилях проверяемого номера. При условии что они не скрыты пользователем.
  2. Скрытие и показ «подробностей». Возможность видеть все подробности, но Ваши никто не видит.
  3. Полная версия «PRO». Включает в себя две предыдущих плюс обещают бесплатный доступ ко всем новым возможностям в будущем.

Стоимость каждого пакета услуг.

Месяц3 месяцаНавсегда
№1149,00 руб.379,00 руб.
№2229,00 руб.529,00 руб.
PRO версия2,050,00 руб.
Цена за дополнительные пакеты услуг

Стоимость указана по состоянию на 14.04.2021 года. В дальнейшем рекомендую проверять цены на официальном сайте numbuster.com. Или в настройках приложения.

Советы по использованию намбастер

Так же могу добавить, что официальная служба поддержки просила оставляя отзывы об абоненте НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕНОРМАТИВНУЮ ЛЕКСИКУ. Это важно, в противном случае, подобного рода комментарии будут удалены.

И какая бы сволочь не оказался добавляемый тобой номер, это не будет оправданием. Модераторы вынуждены будут удалить твой комментарий так как он противоречит нормам их сервиса. В свою очередь правила использования напрямую зависят от действующего законодательства России.

Отзывы numbuster

Отзывы numbuster девочек

В целом те кто пользуется намбастером особо ничего плохого не говорили. За исключением единичных случаев неполадок. Отзывы добавлены из нашей «Болталка для эскортниц», Telegram чат. К примеру, одна из наших участниц 16 января текущего года, сообщила что после обновления не приходит код активации по смс.

С аналогичной проблемой мне так же пришлось столкнуться. Выше я написала, как это можно решить.

Моё мнение о нём. Эта пробивка вполне удобная в использование. Но имеет с моей точки зрения существенный недостаток как и остальные аналоги. А именно, умышленно добавленная дезинформация про хороших или наоборот плохих клиентах. Кому интересно, на странице где добавлен наш чёрный список, можно почитать в развёрнутом виде.

Всего отзывовСредняя оценка
AppStore7 1204,5
Google Play51 1244,4
отзывы по состоянию на 14 апреля

ВЫВОДЫ

В завершении подведу итоги. Ближайшим аналогом из мне известных является Get Contact, о котором отдельный обзор. Но прежде использовать любое из них, рекомендую предварительно взвесить все «ЗА» и «ПРОТИВ». Для объективности и чтобы понимать все подводные течения, советую прочитать мой опыт по ссылке выше.

Так же, создала на сайте отдельный раздел в котором буду добавлять полезные эскорт приложения, для нашей темы. По каждому из них составляем подробный обзор перечислив все плюсы и минусы.

Кроме того, если тебе известно о подобных полезных программах, напиши в комментариях. Только убедительная просьба, указывать:

  • Название;
  • Какие имеются подходящие функции для нас;
  • Что тебе в нём понравилось, и наоборот;
  • Если есть то какое отличие от существующих аналогов;

Желательно добавляй ссылки ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ В GOGLE PLAY и APPSTORE, 4pda. Комментарии в которых имеются url адреса на сомнительные ресурсы не будут подтверждены. Плюс можешь писать про свой собственный опыт использования намбастер. Что тебе в нём понравилось, и наоборот.

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