На днях при входе в Yandex с каждого утюга вещают новую сенсацию. Наверное только ленивый блогер и представитель желтой прессы не проводил своё «расследование». На это раз объектом пристального внимания стала 16 летняя Дарья Иванова инстаграм эскортница. В компании которой был замечен якобы в нетрезвом состоянии резидент Comedy Club Павел Воля.

Поначалу я решила что это очередная хитрая реклама по примеру, как Малахов продвигал Киру Майер в прямом эфире. Не скажу что поклонница Павла Воли, но у меня о нем лучшее мнение чем Малахове. По этому особо не верилось что может учавствовать в столь гнусном занятии рекламы эскортницы на своём имени, и я решила уделить 20 минут и вникнуть в суть происходящего.

Содержание:

В первую очередь принялась внимательно изучать чтиво на сайтах из ТОП 5 поисковой выдачи по тематическим забросам. Если в двух словах, прежде я думала первый канал пробил дно. Оказывается есть ещё куда дальше пробивать. С кучи сайтов, максимум на двух есть относительно объективная информация. Остальные тихий ужас… Чтобы Вы не насиловали свой мозг здесь выбрала если можно так сказать все что существу. И теперь по порядку излагаю здесь.

Павел Воля и жена Ляйсан Утяшева

Короткая предыстория

Знаменитый 41 летний Паша Воля прежде не был замечен в порочащих связях и ассоциировался как порядочный семьянин. При этом неоднократно утверждал что любит свою жену Ляйсан Утяшева в браке с которой находится уже 8 лет и воспитывают двоих детей. Старший ребенок мальчик по имени Роберт, в этом году отметил семилетие. И младшая дочь которой пять лет исполнилось.

Не знаю как Вам

Во так смешно шутил себе Павлик, шутил о внешности инста моделей в политике и тут на тебе!

Все что известно о 16-летней любовнице Павла Воли

Дарья Иванова Дата рождения: 18 июля 2004 года.

18 июля 2004 года. Возраст: 16 лет.

16 лет. Место рождения: Россия, г. Москва.

Россия, г. Москва. Семейное положение: не замужем. Социальные сети: ВКонтакте: открыть.

Инстаграм: открыть.

Биография

Если коротко, все старания желтой прессы оказались напрасны. К огромному удивлению блогеров Дарья Иванова инстаграм практически не ведёт. Страничка была создана в октябре 2018 года, за весь период опубликовано 16 фото. Не густо…

https://www.instagram.com/p/CDrKL0BH0sv/

Выше на фото Дарья Иванова инстаграм страницу является официальной. Чтобы перейти в нее, нажми в правом верхнем углу.

Дарья Иванова полная коллекция фото

Ниже добавила галерею всех существующих в интернете фото юнной эскортницы Лейлы в хорошем качестве. Чтобы развернуть во весь экран нажми по средине и листай вправо-влево с помощью стрелочек.

Дополнительно собрана коллекция этих же изображений только в лучшем качестве в отдельной доске Pinterest.

История Даши Ивановой и Паши Воли

Никогда ранее не известная в широких кругах малолетка шесть дней назад выложила в сторис инстаграм эксклюзивные фото пьяного Павла Воли в её компании. Невероятная встреча произошла в ночью в одном из питейных заведений. Достоверно не известно, комик знакомился уже в нетрезвом состоянии или нализались совместно после знакомства. Умышленно или по незнанию некоторые сайты вводят в заблуждение излагая версию что Даша Иванова и Павел Воля познакомились накануне вечером.

Но данная версия была убедительно опровергнута рядом эксклюзивных фото знаменитого комика. Фотографии знаменитого комика которые предоставила 16 летняя эскортница являются уникальными и не размещены больше нигде в интернете. В том числе отсутствуют в официальном instagram Павла Воли и других его страницах в социальных сетях. Кроме того, все снимки сделаны в разное время в различных местах.

Выше добавлена одна их таких фотографий. Интерьер и освещение совершенно непохожи на кадр снятый ночью в клубе…

Комментарии СМИ которые дала Дарья Иванова

Далее добавила цитаты которые якобы в качестве интервью давала возможная скандальная любовница. Важно отметить, что данные реплики ничем не подтверждены. По этому, я бы не торопилась им верить.

Вставка из telegram канала о котором я ранее не слышала. Ниже написала своё мнение о достоверности такого рода скриншотов.

«Я с Пашей все время на связи, и если в их семье был бы какой-то разлад, он бы мне первому сказал. Но у них с Ляйсан, слава богу, все хорошо. А то, что пишет желтая пресса, — всего лишь вымысел», — сообщил Гарик Мартиросян.

Вторая цитата.

«Еще с того далекого времени, когда я готовил Павла Волю сыграть образ Листермана в фильме «Платон», понял, каких девушек он любит. Сейчас, когда было ему грустно, я подкинул хорошую девушку, новую — Дашу Латику. Просто для вдохновения. Я продаю не девушек, а знакомства с девушками».

Кому интересно узнать подробнее данную эту звезду ниже подробнее о самом важном о ней. Прочитала все сайты СМИ, выбрала с каждого только полезное и интересное и добавила все в одном месте.

Какие подтвержденные данные

Если коротко, все старания желтой прессы оказались напрасны. К огромному удивлению блогеров Дарья Иванова инстаграм практически не ведёт. Страничка была создана в октябре 2018 года, за весь период опубликовано 16 фото. Не густо…

Некоторые представители желтой прессы аппелируют и в качестве аргумента что Дарья Иванова эскортница, предоставляют слив из канала РШ.

По-сколько, я этих невменяемых малолеток знаю давно и отдельно писала про рынок шкур, и об уровне доверия их сливам. Там канал работает по принципу что прислали то и публикуют, мне кажется даже не читают. А об проверке подлинности данных, и речь не идёт. По этому, надо быть невменяемым чтобы их пост расценивать как доказательство.

Единственную на первый взгляд конкретику журналистам удалось раздобыть на страннице ВКонтакте. Это указанную там дату рождения 18.07.2004 года, то есть по идее ей сейчас должно быть 16 лет. Хотя сама звезда утверждает что ей 20 лет. Один из блогеров предположил что девушке 22 года… Но на чем подкреплена его формула не сообщил.

По этому поводу у себя на канале добавила голосование с вариантами ответа сколько лет любовнице Павла Воли с твоей точки зрения.

Чтобы, оставить свой голос, нажми на ссылку в правом нижнем углу и перейдешь в канал где можно проголосовать. Результаты отображаются и меняются в режиме реального времени, обновляясь каждые 20-30 минут.

Из вышеуказанного, я не вижу никакой конкретики, сплошные догадки и предположения. Предоставленные переписки, равняются нулю. У нас чтобы в грабли добавить агента, одной переписки мало. Я обязательно требую снять видео экрана, и захватить текст потом не выключая показать контакты второго участника диалога.

Такую переписку можно создать с помощью одного телефона самому. Или любая меня сейчас подпишет как угодно, хоть и Алла Пугачева и мы такой диалог можем создать, получится сенсация века.

Даша Иванова и Паша Воля в итоге

Если не засорять голову всякой ерундой, то по факту мы имеем ещё неделю назад никому не известную эскортницу. Но вдруг получившую популярность на волне займа.

Статистика Yandex Wordstats

Судя из статистики малолетняя пассия заработала определенную популярность. При чем не самую большую в сравнение с другими известными эскортницами.

Я считаю это перебор. Когда предупреждала что в телеграмме дрочеры кидают на деньги всех кого не лень, даже в отношении конченых мошенников не позволяла себе таких выражений.

Если на то пошло, стоит помнить что «обиженному» Паше Воле 41 год. Взрослый мужик пошел на лево с малолеткой. Что он хотел в результате? Нравятся девочки помоложе, тогда надо понимать что там часто каша в голове. Она же его насильно не держала.

В случае если история сложилась как я её представляю. Они вместе замутили потом она его сдала как стеклотару, это не красиво с её стороны. Я не поддерживаю такое. Но пытаться выставить что во всём виновата эта Лейла, а он белый и пушистый, тоже не правильно.

Вывод

К сожалению большинство на первый взгляд серьезных сайтов на ровном месте начали сочинять и придумывать факты на ходу. Еще некоторые в качестве аргументов ссылаются на телеграм каналы помойки которые в приличном обществе даже не упоминают. Другие даже не пытаясь имитировать объективность оскорбили 16 летнюю эскортницу Дашу Иванову.

Честно говоря когда начала изучать эту историю, я ожидала чего-то больше и впечатляюще.

В итоге оказалась банальная сцена с которой бульварные СМИ на ровном месте старались раздуть сенсацию. Так же не поняла негативные комментарии поклонников Воли в его instagam.

Вы думали он святой? Нет!

Он такой же человек, как и мы все, со своими плюсами и недостатками. И как подавляющее большинство взрослых мужиков загулял с малолеткой. И что? Еще раз убедилась в своем мнении работа в эскорте молодым эскортницам приносит максимальный доход когда им 18-20 лет.

В остальном считаю обществу нечего лезть и упрекать горе-любовника. Кстати его жена Ляйсан Утяшева абсолютно адекватно публично отреагировала на слухи об измене. Не стала никак комментировать эти сплетни и считаю это единственная верная реакция в сложившейся ситуации. Нечего делать из себя цирк и давать повод для скандала желтой прессе. Сами разберутся без нас.

Если у тебя есть свое мнение относительно этой истории, напиши его в комментариях.