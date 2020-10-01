Это тот редкий случай когда я без очереди добавила на ферму агента в обход общих оснований. Американский сайт сити герлз — третий участник рейтинга который прошёл по упрощенной схеме.

Подобная привилегия возможна только для старых менеджеров, о которых я узнала ещё когда сама работала. Так же, если о них хорошо отзывались девочки с которыми лично знакома. City girls — одни из тех кто соответствует этим параметрам.

Ниже пример одно из сообщений нашей болталки, в котором рекомендовала сити герлз ещё в 6 февраля 2020 года.

Дальше вставка объявления, в котором коротко изложены условия сотрудничества.

Кто не в курсе, коротко изложила плюсы и минусы Америки по ссылке. В этой стране большая редкость найти надёжное место. А ехать к кому попало, это не то направление. По этому, рекомендую сотрудничать здесь только если ты 100% уверена в агентстве.

Естественно, если будут подтверждённые плохие отзывы, пишите мне в личку, на общих основаниях добавим здесь ниже в комментариях.

Контакты сити герлз

Больше информации можно узнать на официальном сайте и связавшись непосредственно с Майком. Ниже добавлены координаты для связи.

