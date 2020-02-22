Наверное слышали об агентстве по трудоустройству за границей «ego agency». В первую очередь благодаря тому что их блог занимает высокие позиции в поиске google. Это обеспечивает им высокую посещаемость заинтересованных моделей. Признаться честно, непосредственно сайт и методы продвижения вызывают у меня восторг как у начинающего блогера. Даже мне понятно что продвижением занимается отличный специалист. По этому, даже множество плохих отзывов вызывали у меня сомнения. Придерживаюсь точки зрения, доверять только проверенной информации. В феврале этого года, появилась возможность на собственном опыте проверить что из себя представляют эти люди. К сожалению, шикарным сайтом управляют обычные свиньи.

«Шпаргалка эскортницы» — блог для девочек, здесь не только работа в эскорте имеет место. С начала 2020 года, даже был создан раздел блога в котором находится работа для девушек без интима, информация. По мере возможности который заполняется достоверной информацией. Кроме того, завела отдельную группу где предлагается работа в ночных клубах и прочие легальные вакансии. Как раз, в это время появилось в нашем чате, эго агенси.

На первый взгляд эта история может показаться незначительной. Но если внимательно прочитать, то каждая умная девочка сделает важный вывод.

Дальше подробно в деталях изложу историю моего общения с ними.

Наше знакомство с эго эдженси

3 февраля без объявления войны, ранее неизвестный мне пользователь начал рассылать спам объявления, предлагая работу в болталке. Для тех кто не в курсе, болталка некоммерческая группа для общения девочек, в которой строго запрещено предлагать темы. Об этом бот предупреждает каждого нового пользователя огромным сообщением. Тем не менее, это не остановило ego agency совершать безобразие. За грубое нарушение правил, кто-то из девочек модераторов заблокировали нарушителя, правильно сделали. Потом, увидела их объявления в основной группе, где так же, игнорируя правила они нагло публиковали своё предложение.

Мне неоднократно ранее встречался их сайт, который мне нравится с технической стороны и методы продвижения. Это меня подкупило, подумала что владельцы такого сайта должны быть обязательно приличными людьми. Плюс отзывы ego agency девушек мне не встречались. Я не беру в расчёт fake отзывы накрученные в интернете. По этому, написала им в индивидуальном порядке и объяснила правила. Разблокировала их пользователя в болталке. Обычно так не поступаю, спамеры сразу блокирую без предварительных ласк.

Разблокировала обратно пользователя который нарушал правила.

В виде исключения, сделала им бесплатный период для рекламы.

Поинтересовалась, кто занимается продвижением сайта выразив свои симпатии.

В очередной раз просят снять блокировку с их аккаунта которым они нарушают правила.

Персонально объяснила что спам это грубое нарушение правил и отправила ссылку на статью стоп спам где написано о недопустимости спама. Тем более, о рассылке в личных сообщениях. Так же, предупредила о том что пощады за это не будет.

Уже тогда можно было смело занести эту богадельню в свинарник. Но после убедительных просьб и уговоров, решила дать очередной последний шанс аферистам.

Полное свинство

Каждый адекватный человек сдержал обещание данное в который раз. К сожалению, ego agency и адекватность вещи не сопоставимы. Через день одна из участниц наших групп присылает мне жалобу на спам в личном сообщении.

Это было последней каплей моего терпения.

Как видно на изображении выше, еще 19 числа я была готова закрыть глаза на предыдущие нарушения. Но 20-го вариантов не осталось. Они стали включать дурака, или думал что я дура, пытался отрицать очевидные вещи. Но факт был на лицо, отпираться не было смысла и опять пошли уговоры, обещания в который раз.

Соответственно после этого, уже не о чём было разговаривать. Я настроилась в ближайшее время написать этот отзыв эго эдженси. Они и здесь, они ускорили процесс написания данного обзора. Тем что сегодня еще одна девочка прислала отчёт о спаме в личном сообщении от этого агентства.

Это бесповоротно сформировало мнение об эго агенси.

По-моему, комментарии здесь излишне.

Какие могут быть отзывы ego agency после этого

В завершении подведу итог и сделаю логичные выводы. Обратите внимание, я не стала сочинять какие-то fake страшилки о рабстве и том что это ОПГ. Подобной информации без меня полно, достаточно ввести в поиске Google «отзывы ego agency» и полистать первые пару страниц. Со своей стороны я честно изложила ситуацию как она есть. На первый взгляд, может показаться ничего особенного, подумаешь спам. Но если включить здравый смысл можно прийти к очень полезным выводам на основании моего рассказа.

Прежде всего обрати внимание, что изначально речь не шла об оплате. Им как людям в виде исключения было разрешено публиковать объявления бесплатно. Тем не менее они неоднократно забили болт на меня и в наглую обманывали. При этом навязывались девочкам в личных сообщениях. Что это значит и кто так делает я отдельно написала в свинарник описание. Явно уважающий себя менеджер не будет навязываться всем подряд, упрашивая поехать от него на работу. Это полное дно. И говорит о том что там критическая недостача желающих сотрудничать. Учитывая на сколько сильная у них реклама, надо быть полными мудаками чтобы не было желающих девочек.

Вывод об ego agency

В отличие от многих резидентов которые добавлены в грабли, эти 100% не дебилы. У них шикарный сайт, отличная реклама. Что даёт возможность находить неограниченное количество неопытных девочек. Так же, видно что люди не первый год замужем, могут втираться в доверие. В комплексе это делает их очень опасными.

Я убежденный сторонник того что нельзя верить чужим советам и рекомендациям. Отдельно писала почему отзывы девушек о работе, больше вредят, чем несут пользу. Но убедившись лично, что из себя представляют данные личности, не удивлюсь если всё что о них пишут правда. Одно скажу точно, их главная опасность в том, что они профессионалы и не дебилы. Как видно в переписке, даже у меня убеждённого параноика у них получилось получить кредит доверия.

Заключение — НЕ СВЯЗЫВАЙСЯ С EGO AGENCY. Будь умной, учись на чужих ошибках.

Если у тебя есть что рассказать и чем подтвердить, напиши мне. И мы добавим твою историю в грабли нашего блога. На странице контакты этого сайта, найдешь как со мной связаться.