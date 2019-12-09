Это тот случай когда можно сделать исключение из правил. Скажу честно, этот человек у нас рекламировался пару раз добавлял объявления. Но о нем я впервые услышала лет 8 тому назад, ещё когда в агентстве работала. С тех пор он стабильно работает в одной и той же стране. Работа для девушек в Катаре отзывы.
При этом, в течении всего времени не поменял не разу свой рабочий номер. Что весьма существенный показатель. Кроме этого, работа для девушек в Катаре весьма специфическая. Не смотря на это всегда есть желающие поехать в эту страну.
По этому для всех кого интересует эта экзотическая страна, более компетентного агентства чем это я не знаю. Еще одна из причин добавления, работа в Катаре для девушек, скажем так, своеобразна. Если ты ошибёшься и поедешь с обывателем, в лучшем случае тебя ожидает депортация в первый или второй день. В худшем, несколько месяцев арабской тюрьмы.
По сколько наша ферма в первую очередь создана чтобы девочке проще было найти надёжное и безопасное агентство, я и сделала исключению. Таким образом в определенной степени обезопасив девочек которым нужна работа в Катаре. Добавив это предложение в коровы где находятся одни из надёжных работодателей.
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Ещё хочу уточнить. Я не гарантирую что сотрудничество с Валерой 100% исключает вероятность депортации. Или других вероятных неприятностей свойственных данной стране. Но я гарантирую что более компетентного агента в странах Азии, сложно найти. Ещё один плюс, что он говорит изначально правду и реальную обстановку.
Ниже добавлено объявление Валеры, в наши telegram группы, в котором изложена суть.
Так же, обязательно по прибытию в страну, должен быть обратный билет. С высокой вероятностью о нём могут спросить на паспортном контроле.
Работа в Катаре для девушек отзывы
В конце хотела добавить, тот факт что я давно слышала о этом человеке дал ему только привилегию попасть на ферму. Но если у тебя был негативный опыт работы с Валерой, каждая может ниже написать о нём в комментариях. В отдельных случаях может поместить в грабли нашего блога. Если история соответствует параметрам рубрики.
Чтобы узнать более точные условия работы свяжись напрямую с агентством.
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3 thoughts on “Работа для девушек в Катаре”
Не вопрос, как видишь твой комментарий подтверждён. И если ты предоставишь доказательства что он опасен, твою историю поместим в грабли, на этом сайте. А его уберём от сюда. При условии что доводы не будут вызывать сомнений. Примеры таких историй посмотри в грабли.
Мы отличаемся от остальных что у нас только проверенная информация. И все прекрасно понимают что в 90% случаев страшные истории «девочек» пишут конкуренты скауты. У нас нет желания быть площадкой для пустых интриг сплетен. По этому, принимаем только проверенную информацию. Если будут что-то по существу, обращайся.
Приветик. У меня есть хорошая подруга. Так вот…,когда я впервые собиралась ехать заграницу я долго думала куда ехать и очень хотела в Дубаи, но в Дубаи у меня не было выхода. А у моей подруги близкой была подруга в Дубаях,но она поехала туда работать на себя,и работы у нее не было. И она решила пойти в агенство, искала она искала и наткнулась как раз на Валеру. Ну списались они и она уехала к нему. В итоге она и двое суток не пробыла как ее дипортировали,но зато с одного клиента она заработала 60тыс.
Охотно верю. 60000 тысяч рублей, правильно понимаю? Я его по этому и добавила, он прямо в лоб говорит реальные условия и потенциальные опасности в этой стране. В тюрьме подружку надеюсь не долго держали? Через сколько она была дома? Последствий серьёзных после депортации из Катара не было? В плане визы в другие страны открывала без проблем?