В самом начале на этой странице планировала добавить наши эскорт группы telegram. Но в процессе написания данной информации, регулярно получала вопросы от девочек о группах. По этому, на этой странице решила детально рассказать про эскорт чаты телеграмм. Во всяком случае поделюсь всем что мне известно.) Учитывая что не каждая девочка в курсе дела о чатах, некоторые о этом слышат впервые, начну с самого начала.

На этой странице информация для девочек. Если ты мужского пола, тогда жми на кнопку ниже.

Там важная информация для мальчиков. Посоветовала от себя на что нельзя вестись, чтобы не оказаться в дурацком положении. Так же поделилась списком сообществ которые Вы ищите.

Эскорт чаты, группы Telegram – в тренде

Первый вступительный абзац пишу для тех кто впервые услышал про эскорт группы телеграмм. Прежде всего, должна признаться что сама лично узнала про эскорт чаты в 2017 году. И честно говоря по началу не совсем понимала почему многие девушки ищут работу там. Со временем привыкла и поняла. Во-первых: приложение простое и удобное в использовании. Всегда под рукой. Во вторых: благодаря категорической позиции Павла Дурова, телеграмм самый надёжный и безопасный способ общения.

В итоге вывод: примерно с 2015 года большинство используют тематические группы для поиска работы. То что я не знала и не понимала этого до 2017 года, не мешал многим девочкам использовать это с пользой для себя.

На этом заканчиваю вступление, и ниже добавлены группы эскорт Telegram. И краткое описание к ним. Точкой в конце вступительного абзаца будет видео. Нашла недавно в YouTube новостной сюжет за 2016 год, в котором журналисты рассказывают про телеграмм чаты эскортниц.) Думаю для восприятия будет легче посмотреть интересное видео по теме.

Самые популярные телеграмм группы эскорта

Здесь перечислены все наши эскорт группы telegram. По сколько телеграмм является популярным приложением, многим удобно там искать или находить интересующие темы. Кроме того, это быстро, удобно, безопасно и конфиденциально. Каждый участник наших групп моментально узнает о новых предложениях. Добавление и участие для всех бесплатно!

Что бы всем было легче и быстрее разобраться, наши группы можно условно поделить на два вида.

Коммерческие

Не коммерческие

Далее подробнее и по порядку о всех группах их правилах и политике каждой из них.

Не коммерческие эскорт группы telegram

К данному виду групп относятся две:

Болталка для общения девочек из темы, иногда могут писать агенты по делу. Писать разным непонятным мужикам запрещено. В ЧС публикуется тематическая информация о недобросовестных личностях из нашей темы. Здесь запрещено предлагать работу.

Благодаря новому рейтингу работа в эскорте теперь безопасна как никогда. Узнай подробнее по ссылке.

Коммерческие группы

Здесь наоборот не желательно начинать дискуссии и диалоги (это в болталке). В этих предлагается вакансии для девушек во всех городах.

Основная группа: перейти (все страны).

Комсомолка UA: перейти (только Украина).

Комсомолка RU: перейти (только Россия).

Предлагать работу можно бесплатно, добавляя в группу при каждой публикации 3 пользователя (девочек или скаутов из темы). Так же можно без добавления участников, на платной основе. Стоимость 20$ в месяц, добавлять предложение через каждые 10 других постов. Кроме этого, добавляем ссылку на предложение в закреплённом сообщении вверху группы.

Для девочек: поиск работы или клиентов – абсолютно бесплатно.

Дополнительно рекомендую читать правила (могут меняться иногда), в каждой группе отдельно, закреплены вверху. На этом пожалуй вся основная информация про наши эскорт группы telegram.

Чем отличаются наши группы от остальных

Отличий на самом деле много, и почти все они существенны. В первую очередь мы работаем на качество, а не на количество. По этому у нас всего три коммерческих группы, но это самые большие группы по эскорт работе в телеграмм. Имеется ввиду по количеству участников. Так же, у нас только реальные пользователи девочки из темы. В качестве участников группы проще всего убедится просмотрев из ПК или планшета количество активных пользователей на текущий момент (online). К примеру: первый скрин нашей группы, потом две аналогичных по теме группы с примерно равным количеством участник как у нас.

Другие два примера:

Не смотря на то что скрин сделан в одно время, количество активных пользователей в тот момент кардинально разное (в сети). Это самый объективный показатель по которому можно оценить качество пользователей группы. И даже те 60-80 которые в сети, не факто что это не арабы непонятные.) По этому качество группы непосредственно влияет на эффективность Вашей рекламы.