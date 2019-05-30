На этой странице постараюсь максимально объективно изложить свою точку зрения об одном важном явлении. Прежде всего это важно для девочек интересует форум для проституток. Ежедневно кто-то принимает решение по тем или иным причинам зарабатывать в этой сфере. Первая проблема с которой сталкивается каждая это недостаток реальной информации. Соответственно, не имея опыта у всех больше вопросов чем ответов. В результате чего появляется логическое желание найти ответы в интернете. Так как эскорт без палева это самое важное для большинства из нас. Но преследуя такую на первый взгляд полезную цель, ты только усугубляешь своё положение.

Здесь подробно напишу для кого выгоден или вреден любой форум для эскортниц.

Кто создал эскорт без палева

Форум эскорт без палева создан и работает в интересах эскортофитали (Андрей). Администратор (Васаби) это жена Андрея. Соответственно форум является семейным бизнесом и в первую очередь работает на благо агентства. Это и есть истинной причиной почему агентство состоит в рейтинге Vasabi не смотря на множество негативных отзывов на форуме.

Зачем это понадобилось супружеской паре Андрею и Vasabi? Если Вы не слышали про агентство, по ссылке можно почитать отзывы escortofitaly написаны на их же форуме. С такими отзывами сложно находить желающих девочек и скаутов для сотрудничества. В случае этого агентства, даже подобного форума боюсь мало. Для вовлечения к ним наверное нужно что бы на них работала пропаганда на центральных каналах РФ.)

Недостатки

Главным и основным недостатком как и всех аналогичных форумов является его цель. Подобные форумы позиционируют себя как форум для помощи эскортницам. Но проблема в том что данная идея утопическая и противоречит логике и здравому смыслу. Не одна вменяемая девочка не станет делится в публичном доступе реально рыбными местами. Более подробно расписано по ссылке, почему крайне редко встречаются реальные отзывы о эскорт работе положительного характера. По этому на форуме 90% информации не соответствует реальности. Так же по всюду скрытая пропаганда скаутов под видом девочек. Другими словами, действительную полезную информацию найти сложно на русспусс.

Одним из второстепенных недостатков является избыточное количество сторонних пользователей. По скольку первостепенная задача это вовлечение на форум новых девочек, приходится рекламировать форум. При этом продвижение форума осуществляется на любых обычных сайтах и форумах. В результате большинство посетителей russpuss это мужчины, малолетки, дрочеры. Согласно статистике alexa.com 70% посетителей russpuss-talk.com это мужской пол. Которые в свою очередь активно общаются на форуме под видом девочек.

В большей степени основные недостатки эскорт без палева касаются реальных эскортниц без особого опыта.

Чем полезен эскорт без палева

Прежде всего форум russpuss полезен для агентов, скаутов, операторов итд… Это удобная платформа где Вам можно искать себе девочек. Как правило агенты создают себе несколько пользователей. Что кстати разрешается правилами форума. И от лица девочек невзначай упоминаете в общении как Вы недавно хорошо съездили в тур. Далее отвечайте в лс тем кто клюнул и отсылайте контакты “проверенного вами агентства”. Так же можно хвалить страну где предлагаете работу создавая ей популярность. Или наоборот, писать что в этой стране с работой не очень, цены не высокие… Таким образом снижая потенциальную конкуренцию для себя. Этой стратегией периодически пользуется Васаби.

Так же форум возможно может быть полезен для опытных индивидуалок. Не смотря что многие его давно покинули, некоторые продолжают иногда появляться. Они так же как и агенты пишут как плохо в стране с работой (в которую они едут в тур). Таким образом пытаются уменьшить конкуренцию на время своей поездки.

Вывод о russpuss

Учитывая всё вышеизложенное можно сделать вывод. Эскорт без палева можно посещать с целью развлечения, почитать и посмеяться. Что бы посещение форума не принесло вред, не стоит верить информации на нём. В особенности агентствам из рейтинга Васаби. Даже у неё на форуме десятки страниц крайне негативных отзывов о них. Верить нужно только себе и людям которых знаете длительное время в реальной жизни.