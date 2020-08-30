Наша природа устроена таким образом, что как правило женщина это хранительница домашнего очага и главное украшение кавалера. А финансовая часть возложена на мужчину как на добытчика. Поэтому, возникает вполне логичное желание как найти папика и хорошего любовника для секса. Но многие девушки ищущие богатого спонсора который реально сможет материально обеспечить, не всегда могут справиться с поставленной задачей.

В этой заметке изложен исчерпывающий ответ и решение данной проблемы.

Некоторые девушки ищущие спонсора впервые могут недооценивать реальную ситуацию. Это в кино чтобы познакомился с богатым любовником достаточно посетить ночной клуб, и тут же познакомится с олигархом. В реальной жизни всё гораздо сложнее. Тем не менее, ниже перечислены все доступные варианты.

1. Элитные рестораны

Посещение дорогих развлекательных заведений — классический способ съёма. Любителям живого общения если есть желание попробовать этот вариант можно.

Но есть два минуса:

Могут перепутать и решить что снимаешься как эскорт (почасово).

Как правили в таких заведениях обойдётся не дёшево даже чашка кофе.

Кроме того, за окном 21 век, и данный метод порядком устарел. К примеру, в конце прошлого века в 1990-2000 года это был один из основных способов как найти спонсора девушке. С 2000-2010 год с развитием интернета, это вариант терял актуальность. Так как, эскорт сайты стали источником клиентов для девушек с пониженной социальной ответственностью.

Кстати, из личного опыта знаю что охрана некоторых таких ресторанов за проход из девочек брала отдельно приличную плату,

Вывод: можно рассчитывать только как на запасной «парашют», учитывая вышеперечисленные риски.

2. Казино, и другие клубы азартных игр

Здесь всё почти так само, как и в ресторане. Только вероятность успеха еще меньше. Не смотря что здесь преимущественно зажиточная публика, это азартные люди. Если коротко, «шпилевым» глубоко на всё безразлично, их внимание приковано к рулетке или картам.

Вывод: как и предыдущее, это малоэффективное место.

3. Выставки и светские мероприятия

Самый сложный способ по ряду причин. По этому, практикуется крайне редко. На моей памяти была всего одна знакомая которая умудрилась зацепить какого-то ценителя искусства. Она сама по себе увлекается живописью, и с детства регулярно посещала подобные мероприятия.

Соответственно, когда начала работать в теме, продолжала ходить на выставки. Поэтому, можно сказать что найти богатого любовника ей удалось здесь по чистой случайности.

Второй случай где я слышала в современном обществе девочек на выставки это здесь.

4. Сайты знакомств, где спонсоры ищут девушек

Один из современных и реальных способов где найти папика для содержания. Нынче в сети полно ресурсов любой тематики, в том числе и для поиска богатых мужиков. Но, как и везде, лишь единицы заслуживают внимание. В отдельном разделе нашего блога находятся обзоры по этим площадкам.

По мере свободного времени и поступлению подтвержденной и полезной информации будем обновлять список.

Минус этого варианта в том что там, как и везде полно любителей халявы. И, чтобы понимать масштабы, то в лучшем случае 10% кавалеров которые ищут девушку на содержание, люди достойные внимания. Остальные это убитое время на переписку не о чем.

5. Форумы

Еще остаются различные не специализированные ресурсы. Например, существуют известные форумы города с большой посещаемостью. Беседуют там на любые темы. В том числе часто встречаются ветки где можно найти объявления, где содержатели ищут девушек для содержания.

Крайне сомнительная тактика, чтобы найти реального богатого любовника. На специализированных сайтах, пользователи должны хоть немного потратиться на анкету. Это конечно ни разу не гарантия. Тем не менее минимальный фильтр который отсеет абсолютных асоциальный элемент.

В то время как форумах и обще тематических бесплатных досках объявлений могут искать девушек на содержание кто угодно.

6. Телеграмм чаты где найти богатого спонсора девушке

Последнее, шестой способ как найти папика это сообщества мессенджеров. К примеру, наши группы самые популярные и известные по данной теме. Сразу скажу, только с помощью них будет сложно скорее всего познакомиться с богатым мужчиной. Ещё много зависит от страны и города где искать любовника.

К преимуществам можно отнести:

Не нужна регистрация.

Абсолютно бесплатное участие.

Удобные и простые в использовании.

Также, недавно начала экспериментировать для участников (мужиков) из Украины статус «проверенный». На странице комсомолка UA можно прочитать более подробно.

Подведём общий итог

Чтобы статья была максимально объективная и отвечала на все вопросы, как всегда добавляю мнение других. Ниже добавлена вставка голосования из моего telegram канала. Там в режиме реального времени отображаются результаты опроса.

Мнение девочек.

Как обычно, голосовала наша Болталка для девочек (чат телеграмм, по ссылке). Так же, можно нажать на ссылку в левом нижнем углу опроса выше и перейти прямо к нему. По желанию, так же оставь своё голос, нам важно мнение каждой девочки.

Как видно по результатам голосования, мнения наших участниц диаметрально разошлись относительно целесообразности искать богатого спонсора. Но в любом случае это всего лишь мнение, а выбирать тебе самой, как и где зарабатывать деньги.

В завершении добавлю от себя полезный совет.

За последние годы не существует одного единственного сайта который в полном объёме даст всё что хочешь найти. Правило распространяется в равной степени на любую сферу и способ заработка для девочек. Значит, остается находить лучшие ресурсы из имеющихся и отовсюду по крошечке клевать как воробушек. Считаю таким образом будет больше всего шансов достигнуть поставленной задачи.