Большинство людей задаются вопросом. Что такое работа консумация и какие виды бывают. Это слово обозначает только одно – специфичное общение с мужчиной, которое чаще всего проходит в ночных клубах. Подразделяют ее на два вида, пассивную и активную. Задача девушки в данном случае заключается в том. Чтобы получить безалкогольной или алкогольный напиток за счет мужчины. В этой заметке поделюсь своим личным субъективным мнением и опытом. Краткое содержание.

Что консумация означает и подразумевает.

Принципы и специфика.

Как бывают разновидности.

Распространённые правила.

Как себя вести при конфликтных ситуациях.

Недостатки.

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Что же такое консумация

Девушка может получить также и процент от проведенного с ней времени, либо от количества заказанных напитков. Если вы хотите получить максимальную сумму, но при этом, напиваться нет никакого желания, то можно следовать нескольким советам, которые помогут всегда оставаться в здравом уме.

По большей части, консумация – это просто общение с клиентом. В принципе, на этом определение и заканчивается. Клуб на этом значительно зарабатывает. Успех зависит от того, сколько клиент потребил напитков в клубе.

Во-первых, не обязательно выпивать алкоголь. Его можно незаметно выливать в различные искусственные растения или ведерко с шампанским. Часто девушки договариваются с барменами и для них он готовит специальные коктейли, которые слабо наполнены алкоголем. Но в последнем случае стоит быть осторожной, так как мужчина ни в коем случае не должен пробовать такой напиток.

Как уже писалось выше, существует пассивная и активная консумация. Первый вид предусматривает, что к мужчине девушка подсаживается специальным персоналом. Это идеальный вариант для стеснительных девушек, которые не могут самостоятельно подойти к мужчине. Это позволит им не напрягаться.

А вот активная консумация – это уже тот вид, когда девушки сами проявляют свою активность. Они подходят к мужчинам, пытаются заинтересовать его, чтобы быть приглашенной за стол. Девушка сама подходит и старается всеми силами завлечь клиента и довести его до барной стойки или за столик.

В ночной клуб люди приходят, чтобы расслабиться, пообщаться с девушками, поговорить с ними о чем-то приятном, и чаще всего это затягивается на всю ночь. Весь разговор будет вестись на темы, которые интересны именно гостю, тем самым он морально разгружается, а девушка зарабатывает. Но оставаться безучастной нельзя! Надо всегда проявлять свою заинтересованность и показывать, что проблемы человека выслушиваются и предлагаются варианты выхода из них.

Особые правила

Если человек захочет забрать девушку из клуба, то он обязательно должен оставить все координаты метрдотелю, даже в случае, если это поход в ресторан или по магазинам. Чаще всего, девушка в таких случаях получает много подарков.

В клубах будут постоянные клиенты, и это стоит учитывать. Разговор может продолжаться не один день, а общение распространиться на несколько дней. Если человек приносит деньги, то к нему надо прислушиваться еще больше.

Многие клубы запрещают употреблять алкогольную продукцию для девушки. Это очень важное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать. При этом, в еде никто не ограничивает. Но чем больше клиент открывает бутылок, тем больше получает девушка.

Что делать при конфликтах?

Важно просто придерживаться внутренних правил клуба, которые позволят избегать различных конфликтов. Но, конечно, всегда есть и охранники, которые исправно выполняют свои функции. Сейчас активно работают русские, украинские, болгарские, молдаванские и румынские девушки.

Минусы консумации

Основной минус – это страх от неосведомленности. Девушки могут считать, что им будут отказывать. Но чаще всего мужчина приходит для того, чтобы начать покупать алкоголь и общаться с девушками. Не стоит пугаться консумации, если вы хотите начать зарабатывать.

Каждый мужчина – это тот человек, который хочет показать всем насколько он крут. Именно поэтому он будет тратить много денег, а девушка должна этим воспользоваться!

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Не смотря на множество предложений в интернете объективной информации почти нет. Как правило на поверхности агентства по трудоустройству за границей с личными сайтами. На которых написано о высоких заработках и отсутствии сложностей. Но каждый адекватный человек понимает что так не бывает. Везде есть свои недостатки. Не важно работа консумация в Москве или заграницей. Единственное понятно что популярна консумация в Южной Корее, Турции и Китае.

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