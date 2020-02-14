Всем привет! Многих девочек интересует работа вебкам моделью в качестве способа заработка. Но реальной информации не удалось увидеть не в одном месте. По этому, решила исправить это недоразумение. Учитывая мой личный опыт общения в онлайн чате, мне про webcam бизнес, есть много что рассказать. Прежде всего хочу сказать что убежденный противник сотрудничества со студиями. Это моё субъективное мнение, которое сформировалось не без оснований. Но чтобы моя история была полезной для всех, честно расскажу как есть. В том числе и преимущества работы на кого-то, которые имеют место быть.

Теперь начну сначала и по порядку.

Вебкам студии

Не смотря на многие недостатки, этот вариант существует до этих пор. Потому что, есть несколько веских причин почему с ними работают. Как правило это распространяется на начинающих девочек, которые не знают как начать работать в онлайн чате. По причине что самостоятельно сложно начинать. Кстати я как и многие остальные тоже начинала.

Приходишь на всё готовое.

Предоставляют помещение.

Мощные компьютеры.

Полная поддержка со стороны IT.

В любой момент подскажут и могут.

Так же, в коллективе веселее, всегда подбодрит админ, обычно находится с девочками. Которая в свою очередь поможет сориентироваться в любой неожиданной ситуации. Если надо подбодрит, в комплексе это всё хорошо мотивирует.

Работа вебка

Однозначно и точно указать все недостатки сотрудничества с агентом, назвать невозможно. Каждая ситуация по своему индивидуальна и агент тоже. Но чем более компетентен работодатель, тем меньше недостатков. Которые напрямую зависят от умения наладить рабочий процесс во всех его тонкостях. Многие пытаются открыть вебкам студию, но у единиц это выходит.

Если упустить второстепенные вопросы, тогда можно выделить два общих недостатка.

Приходится отдавать часть заработка. Риск проблем с законом.

Относительно первого пуска. Когда работаешь самостоятельно, заработок делится между тобой и сайтом. В этом случае вебка приносит 70%-90% дохода девочке. А с агентством приходится делить его пополам. Мне это очень не нравится. Но ещё больше может принести вреда второй минус.

-самый большой и жирный минус – это деньги, которые ты делишь не только с сайтом, но и со студией. -на самом деле еще более небезопасно работать на студии, чем одной дома. Потому что это квартира, например, или пусть даже офис, девочки постоянно приходят и уходят, как правило на студиях есть смены работы, вас видят и слышат соседи.

Безопасность

Запомни самое важное! Как бы тебя не убеждали что сотрудничество с ними это безопасно и работа веб моделью легальна. Не верь! Это всё бред сивой кобылы. Никто тебе ничего не гарантирует по факту. Мне так само обещали и гарантировали что всё будет ровно. Пока в один прекрасный момент не ворвалась в студию полиция.

Суть заключается в следующем. Сама по себе модель веб чата особого интереса не представляет для полиции. Но правоохранителей очень интересуют веб кам студии. Не смотря на то что все они уверяют и гарантируют что у них с полицией «вопрос закрыт», по факту оказывается совершенно обратное. Многие и вовсе уверяют что работа для девушек вебкам моделью это абсолютно легально. Этому верить нельзя. Данное «общение в чате с иностранцами» квалифицируется как ст 301 УК Украины, распространение порнографии. В этом может каждая убедится, в поиске google и yandex полно новостей о задержании и привлечении к уголовной ответственности онлайн борделей. К примеру, одно из таких сообщений.

Полиция задержала вебкам студию

Ссылка на официальный источник здесь.

Именно такая же ситуация произошла со студией в которой была я. Только в нашем случае всё было страшнее, были маски шоу, все кричали. А хозяйка этого всего просто уехала в другой город когда узнала об этом.

Работая со студией модель значительно больше рискует безопасностью чем когда сама по себе.

Ещё могу добавить, некоторым девочкам сложнее после студии работать вебкам моделью дома. У многих из них, начинается своего рода чувство собственности в отношении тебя. И начинают специально искать и создавать неприятности с полицией или рассылать информацию о тебе знакомым.

Какие работа вебкой дома имеет плюсы и минусы

Теперь перечислю что хорошего и плохого когда вебкам модель сама по себе.

Деньги приходится делить только с сайтом. Отсутствие посредников для меня важный плюс. ты просто делишь их с сайтом, без посредников.

Безопасность. Дома тихонько, никто ничего не видит и не слышит. Ещё плюс работы дома что можешь передвигаться с ноутбуком по квартире. Общаться в чате, в ванной, на кухне, балконе, где угодно, а не сидеть постоянно на кровати.

Это самое основное что пришло в голову.

МИНУСЫ

Теперь пройдусь по недостаткам.

Должен быть мощный ноутбук и не самая дешёвая камера, советую только Logitech . А так же, желательно хороший дополнительный свет. К примеру: софтбокс или любые другие дополнительные светильники и лампы.

Необходимо во всё вникать самой, но поверьте, это не так сложно, как кажется. Моё личное мнение, лучше работать дома, так безопаснее и больше денег.

На этом всё.

Заработок

Ещё распространённый вопрос сколько зарабатывает вебкам модель. Отвечу очень абстрактно — 100-400$ за период (смену). Но на самом деле, точного ответа не существует. Если к примеру, работа в эскорте имеет хоть какие-то цены которые заранее можно обговорить, то здесь не так. Кстати, некоторые девочки совмещают это с эскортом, я не пробовала, ничего не могу сказать. Кому интересно почитайте тему на форуме об этом. Доход зависит от разных факторов.

Как веб модель должна себя обезопасить

Вы должны чётко осознавать, если работаете в этой сфере, ваши видео, будут в интернете, на различных эротических ресурсах и не только. Если Вы ведёте социальные сети, делайте их ЗАКРЫТЫМИ, а ещё лучше не ведите. Никогда ни при каких обстоятельствах, никому не рассказывайте, откуда Вы и тем более не давайте свои данные, ни за деньги, ни за предложения перейти в Skype, это очень чревато, знаю по собственному опыту. Советую прочитать как сохранить анонимность в интернете, детальное руководство которое писала Алёна.

P.S

Если что-то непонятно написано или есть дополнительные вопросы, пишите в комментариях. Заранее извиняюсь, но я не профессиональная писательница, как смогла так и изложила мысли. Сразу предупреждаю, я не советую веб студии и не трудоустраиваю. Моя цель просто поделится знаниями с теми кто в них нуждается. Моё мнение заключается в том что веб модель значительно лучше быть самой по себе. По этому по мере свободного времени напишу в шпаргалке рекомендации по сайтам.

Для тех кому интересно может подписаться на telegram канал где буду делать анонсы.

Алёна там делает анонсы.

Всем Удачи, возможно мои советы кому-то пригодятся.