Посмотрела в интернете множество девочек стремятся стать мастером оральных ласк, чтобы доставлять райское наслаждение партнеру. Что весьма закономерно, ведь большинство мужчин любят получать удовольствие таким образом. Таким образом если правильно делать минет, это только внесет разнообразие в ваших отношениях но и укрепит их. Ведь девушку которая знает как сосать член доставляя незабываемое удовольствие, мечтает встретить каждый парень.

Почему делают минет? В жизни каждой продвинутой девушки, знать как правильно отсосать мужу, необходимо в любом случае. Ведь это тысячи раз пригодится в жизни. К примеру, из результатов опроса и комментариев, заниматься сексом во время месячных могут лишь 44% девушек принявших участие в опросе. Если ты относишься к ним, умение как сделать минет мужчине, сотни, а – то и тысячи раз тебя выручит в жизни.

Так же, если ты хочешь быть с парнем, один из главных секретов как сохранить отношения, это удовлетворять его на 100% в постели. В противном случае он пойдёт искать на лево, где он это сможет получить. А измена — первая и серьезная трещина в фундаменте взаимного доверия у молодой пары.

Учитывая важность и необходимость умение превосходно отсосать мужчине, ниже изложена пошаговая инструкция для начинающих. Вот её краткое содержание как сделать первый минет:

Теперь более подробно о каждом пункте.

1. Что бы сделать минет будь секси

Как бы ты не старалась, но просто взять в рот член и сосать его как конфету, иногда недостаточно. Возможно, если берёшь у подростка у которого это первый минет в жизни, с большой вероятностью через 1-2 минуты кончают полный рот. Но со взрослым мужчиной иногда ещё нужно постараться поднять. Если работать в эскорте для нас это распространённое явление.

Чтобы возбудить партнёра или заставить его быстро кончить, нужно быть немножко актрисой.

Твоё поведение и обстановка в целом играют ключевую роль и не менее важны чем непосредственно физически техника минета.

Приведу один пример. В мировом рейтинге популярности веб ресурсов порно сайты находятся в топе самых посещаемых площадок. Если бы прелюдия и обстановка не имели значение, видео бы не делилось на категории.

2. Гигиена

По возможности, не стесняйся отправить парня в душ. Из личного опыта знаю чтобы отлично отсосать, для меня критически важна гигиена. По ряду причин, большинству девочек приходится удовлетворять ртом почти в экстремальных условиях. К примеру МБР в авто, делают не только эскортницы, это один популярных способов среди парней по-быстрому разрядится.

Для таких случаев советую постоянно носить в сумочке влажные салфетки. Ведь чистить зубы не всегда есть возможность. Кроме того что при необходимости придадут свежести перед началом, еще салфетки иногда предмет крайней необходимости в конце. Особенно если не глотать сперму или тебе кончили на лицо.

3. Прежде чем отсосать парню, займи удобную позу

Как правило, чтобы довести парня до оргазма, потребуется не более 5-10 мин. А иногда достаточно трех-пяти минут если попал в умелые руки, а точнее рот. Тем не мене оба должны занять удобную позицию.

Первый:

Если действие происходит в домашних условиях, тогда женщине удобнее стоять на коленях. При отсутствии мягкого ковра на полу можно подложить одеяло или подушку. Партнер может стоять или присесть на край кровати.

Второй:

Расположить мужчину в горизонтальном положении, самой поудобней умоститься у его ног в позу doggy style.

Помимо комфорта дополнительный бонус парню, шикарный обзор. Наличие рядом большого зеркала и освещение лишь умножат эффект.

4. Как сделать минет мужчине, начало

Из собственного опыта убедилась что большинство парней не любят затянувшиеся предварительные ласки. Некоторых это даже раздражает. По этому, лучше быстро разогреть партнера перед минетом. Достаточно будет обойтись легким петтингом поглаживая пенис через трусы пальцами и языком.

Если спустив с него одежду увидела что мужское достоинство еще не находится в состоянии боевой готовности, ничего страшного! В этом случае возьми весь член в рот и не выпуская ласкай его языком. Продолжай пока он полностью не увеличится. Пока он полу вялый, получай удовольствие играясь ним языком.

Как только наступит полная эрекция, не спеша оближи пенис от основания до головки.

5. Базовая техника минета

Завершив прелюдию, прежде чем приступить к основной части процесса, сперва обильно смочи член слюной чтобы он был максимально влажный. Но прежде чем основательно отсосать, должна быть понятна основная техника минета.

Мужское достоинство можно условно поделить на две зоны чувствительности:

Головка – крайне чувствительная область тела, в особенности когда оголена. Снизу неё находится уздечка ультра чувствительная линия. В этой части органа лучше всего обойтись ласканием с помощью рта (губ и языка). Ствол – гораздо менее чувствителен, его эффективнее всего стимулировать рукой.

В идеальном варианте периодически одновременно задействовать обе перечисленных техники минета. Если считаете сделать минет исключительно только если сосать член, Вы ошибаетесь! С помощью рук в 100 раз быстрее заставить кончить парня. А в особых случаях, например когда партнер выпил изрядно алкоголь, в большинстве случаев единственный выход это подрочить ему.

И самое главное – делать минет надо строго без зубов!

6. Не забудь уделить внимание яичкам

Одна из распространенных ошибок когда игнорируют мошонку. Когда уже уверенно войдешь в ритм с базовой техникой, переходи к следующему этапу. Эту интимную часть тела часто незаслуженно оставляют без внимания. Не повтори эту распространённую ошибку.

Чтобы понятнее охарактеризовать степень чувствительности это среднее между стволом и головкой. Мужчина будет в восторге если периодически ласкать яйца языком. Так же, можно одновременно сосать член, и поглаживать колокола. При наличии опыта, это эффективно работает на финальной стадии когда надо чтобы парень быстрее кончил.

7. Простата

ТОП 1 наиболее чувствительная интимная зона у мужчин это простата и анус. Но здесь надо знать один важный нюанс. Определенная часть мужчин которые убежденные гетеросексаулы не приемлют этого. Хотя с моей точки зря они так, многие это практикуют и получают невероятное наслаждение. Но в любом случае обязательно необходимо получить одобрение партнера на массаж простаты.

8. Найди нужные места

Каждый человек индивидуален.

9. Красиво закончи брать в рот

Когда девушка начинает сосать член, логическим завершением считается довести партнера до оргазма. Если интим состоит лишь из оральных ласк или заключительным этапом полового акта является оральный секс. Тогда возникает вопрос глотать сперму или нет.

Здесь три варианта:

Глотать. Глотнуть и выплюнуть. Кончить на лицо или грудь.

Здесь важно понимать что первую очередь решение принимать тебе. В зависимости кому доставляешь удовольствие и какие цели преследуешь это и влияет на выбор. В редких случаях можно делать минет в презервативе, но без секса так довести до оргазма будет сложно.

10. Часто задаваемые вопросы как правильно делать минет

Ниже перечислены ответы на распространенные вопросы, которые возникают у девушек желающих научится правильно сосать.

10 ответов на популярные вопросы!

Опасен ли минет без презерватива? Да, в случае когда ты не уверена в партнере, оральным путём можно заразится ЗППП. Ничего смертельного, и приятного мало. Как правило, постоянному мужчине можно брать в рот без резинки спокойно. От минета можно забеременеть? Нет, беременность исключена на 100%. Можно ли глотать сперму? На любителя, некоторым очень нравится и они сами только за. Кто-то наоборот, брезгует. Советую, не накручивать себя, а просто попробовать лично, после чего принять решение. Какая на вкус сперма? Привкус семенной жидкости зависит от рациона питания полового партнёра. Например, если накануне интимной близости он поест клубнику, сперма будет иметь аналогичный привкус. Самый неприятный с горечью вкус, после употребления алкоголя. Как заставить быстрее кончил? Каждый организм индивидуален, ну отдельно искать подход к конкретному. Общий совет могу дать, если тяжелый пациент, делай больше упор стимулировать его руками. Сколько длится? От 2 до 40 минут Почему мужчины любят это? Потому что оральным путем можно доставить специфические приятное наслаждение, ощущения от которого доступны только таким способом. Как решиться? Не надо изначально боятся или негативно относится к этому. Здесь нет ничего страшного и опасного, наоборот море позитива. Всё что требуется, это расслабиться, быть собой и быть уверенной в том что делаешь. Какой процент девушек делают С моих знакомых 100% практикуют это. Сколько стоит сделать минет? Обычно у эскортниц он входит в стандартную стоимость за час 100-300$.

Другие вопросы можно задать или прочитать в комментариях внизу страницы.

11. Видео уроки минета

Покопавшись в YouTube обнаружила сотни различных курсов и размышлений блогеров каким должен быть идеальный минет. Естественно, 90% с общей массы мусор, на который тратить и минуту своей жизни.

Из того что имеется, отобрала более существу, в итоге вышла коллекция из 31 видео каким должен быть правильный минет. Ниже она собственно и находится.

В правом верхнем углу если нажать на цифру 31, в виде выпадающего меню выпадет плейлист видео из подборки. Коллекция открыта в настройках для общественного доступа, так что если найдешь что-то интересное, можешь добавить при желании.

12. Чтобы понять, как делать минет лучше всех — полюби его

В завершении сделаем выводы о самом главном. Чтобы сделать, невероятный минет мужчине — необходимо искренне хотеть сосать член! Ничто другое так не доставит парню удовольствие как факт того что Вы получаете удовольствие когда, берёте в рот. Не в коем случае ли получится правдоподобно имитировать.

Основные секреты минета – его надо полюбить! Только когда полюбишь сосать член мужчине сумеет доставить фантастическое удовольствие. Сделать это проще простого, достаточно лишь захотеть быть неповторимой и доставлять любимому райское наслаждение. Взамен получать массу любви, внимание и крепкие отношения. Разве это не прекрасно?