Как продлить половой акт если парень быстро кончает

На этой странице поделюсь знаниями из собственного опыта что делать и почему мужчина быстро кончает. Потом написала причины быстрого семяизвержения. И перечислены способы как продлить половой акт и сделать дольше секс.

Недавно рассталась с парнем. Сразу же после расставания начала встречаться с другим. Но и у этого оказался один серьезный недостаток: новый парень быстро кончает, скорострел проще говоря…Чтобы проще было понять. Длительность полового акта длиться не дольше трёх минут! И главное его не волнует как продлить эрекцию.

По этому, последовательно расскажу свою историю, может кому-то еще пригодится. Сразу предупреждаю. Я не писательница и говорю как есть, в лоб. А Вы как хотите так и принимайте, за то это правда, как было у меня.

Оказывается продолжительность полового акта бывает три минуты с душем

Кроме того что сложно найти способы как забыть бывшего парня, появились дополнительные сложности. Ситуация усугубляется тем что я специально сразу завела отношения, чтобы забыть бывшего своего. Как не крути, сколько были вместе, и остались к нему еще чувства. Кроме чувств, при минимальных 3-4 сексуальных контактах в неделю, он мог долго не кончать.

После того как он начал нюхать, мы могли заниматься сексом всю ночь буквальном в смысле!

Во-первых: у меня возник вопрос что значит если парень быстро кончает со мной? Признаться честно, поначалу думала что слишком быстрое семяизвержение по моей вине, и со мной что-то не так…

Почему мужчина быстро кончает

Советую, в первую очередь максимально объективно оценить себя по ряду параметров. Почему с этого начинать? Потому что, если быть честной сама с собой, можно быстро найти и исправить причину почему парень быстро кончает.

Сразу хочу сказать что причина преждевременной эякуляции у мужчины чаще всего причиной является перевозбуждение. Поэтому, в 90% случаев обычно очень быстро кончают это молодые или подростки. Из-за недостаточного опыта половой жизни, достаточно увидеть голую девушку, чтобы финишировать.

Если эта проблема с молодым человеком, тогда это проще всего. С высокой вероятностью, с возрастом и опытом длительность полового акта будет увеличиваться вместе с опытом.

Важно! В любом случае в данной ситуации тебе нечего волноваться и искать проблему в себе. В отличие от ситуации когда у парня не стоит на тебя, скорострел это может означать только плюсы для тебя.Проще говоря, чем ты красивее, а он менее, опытный, тем вероятнее что проблема именно в этом.

Как долго заниматься сексом и продлить половой акт мужчине

Теперь перечислю варианты что можно делать проблеме преждевременного семяизвержения у парня. Если речь идет о подростке 14-18 лет, тогда это вполне нормальное явление.Даже если кончил до секса! Со временем и опытом частое семяизвержение будет всё реже.

При желании, можешь ускорить этот процесс, в этом случае многое зависит от тебя. Например, чем чаще будешь с ним заниматься сексом, тем быстрее он начнет привыкать к этому, и тем дольше будет трахаться.

Еще есть простой и банальный способ как быстро не кончать, это подрочить перед интимной близостью. Многие даже взрослые мужики, чтобы продлить секс, перед половым актом мастурбируют.

Получается, первую палку и отстрел они сделали дома, перед свиданием. А на там уже получается делать второй и третий раз, что собственно дольше чем первый.

3 дополнительных способа как продлить секс парню

Плюс перечислю ниже как продлить секс другими вспомогательными причинами. Обычно эти методы как быстро не кончать, применяются к тем кто постарше.

Обрезание верхней плоти головки полового члена, эти действия снижают чувствительность органа. Кольца перетягивающие основание пениса (продаются в сексшопе). Таблетки для продления полового акта.

Это распространённые варианты что делать если парень быстро кончает. В случае если речь идет о взрослом партнере, тогда мужские проблемы в постели могут быть по самым разным причинам.

К пункту No3 в списке выше, советую прибегать только в крайних случаях, и настоятельно рекомендую покупать таблетки для потенции по назначению врача.

Вывод

В завершении, подведу итог. Причины почему мужчина быстро заканчивают делиться на два вида.

Возрастные причины. Проблемы со здоровьем.

В первом случае это самый легкий вариант проблемы. Решение которого в значительной степени зависит от девушки. Чем чаще делать минет, и вступать в любые другие виды близости, тем быстрее партнёр привыкнет, так образом увеличить длительность полового акта.

Во втором варианте, требуется медицинское вмешательство и консультации уролога и других профильных врачей. Также в зависимости от персональных данных и других индивидуальных параметров здоровья может быть причина почему мужчина быстро кончает.