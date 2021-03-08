Как заниматься сексом девушке

В интернете можно найти миллион статей где изложена любая инструкция. В том числе как заниматься сексом, даже так… Большинство из них не о чем, очередной набор слов от копирайтеров, некоторые по своему полезны. В каждой из них сделан акцент непосредственно на технические моменты. С моей точки зрения, каждая сама к этому придет, поскольку это заложено природой. Поэтому, уделила минимум внимания.
Но не увидела нигде чтобы упомянули о самом главном – как правильно трахаться без последствий для репутации. К примеру мое поколение, выросло без онлайн уроков как заниматься любовью. Просто брали и делали… Но часть моих одногодок наступили при этом на очень неприятные грабли.
На этой странице последовательно перечислю все этапы для полноты картины.
- Что такое секс для девушки
- Как подготовиться
- Восприятие
- Как начать секс
- Где заняться сексом
- Секс с другим мужчиной
- Парень на один раз
- Вывод
Здесь поделюсь точкой зрения как безопасно совершить половой акт при этом расслабится и получать максимум удовольствия. А главное, чтобы после секса минусы не имели шанса быть.
В самом начале коротко обозначу свою позицию в этом вопросе, которой придерживаюсь я, многие мои знакомые. Суть заключается в том что секс должен приносить максимальное наслаждение. Ты не должна ограничивать свои фантазии и желания, только так можно по-настоящему получать удовольствие.
Но при этом, с ранних лет надо быть умной и не оставить шансов дебилам портить тебе настроение. Для этого никто кроме тебя не должен знать подробности своей интимной жизни! В первую очередь подружки. Кроме них, не торопись доверять мужчинам. К сожалению, в обществе доминируют подлые люди.
Что значит заниматься сексом для девушки
Прежде всего коротко перечислим настолько важно наличие сексуальной активности для женщины. Соответственно станет ясно и понятно чем полезен секс для здоровья.
Во-первых: регулярный секс положительно влияет на настроение. Обычно когда долгое время отсутствует интимная близость (недотрах), девушка становится агрессивной и нервной и злой как овчарка. Сразу же ответ на вытекающий вопрос: как часто можно заниматься сексом? У каждой это индивидуально, делай ветер пока не удовлетворишь желание.
Во-вторых: мужчины очень ценят женщин которые реально обожаю это дело. Неоднократно наблюдала ситуацию когда с виду невзрачная девушка пользовалась огромным успехом среди мужиков, благодаря знаниям как делать секс.
Регулярные сексуальные занятия любовью благодаря которым вырабатывается гормон который и отвечает за счастье.
Поверь, если тебе дано от природы и нравиться трахаться, это твой джокер, используй его правильно!
Начни правильно воспринимать секс
В первую очередь надо помнить самое главное правило: ты должна быть собой и любить секс. Если присутствует страх, брезгливость другое отрицательное отношение к половой связи, это надо исправить. Ничего сложного здесь нет. Надо просто чтобы на подсознание это вызывало положительные эмоции без стеснения или страха.
По идеи ты сама к этому придешь без всяких медитаций и самоубеждения. Например, у меня первый раз был в 15 лет. И честно говоря, меня особо долго уговаривать не пришлось. Если отсутствует влечение и желание – не торопись. Значит стоит отложить занятие сексом чтобы не закончилось болезненным половым актом.
Обычно, любопытные или влюбчивые когда еще не готовы заниматься сексом с любимым парнем, идут на уступки соглашаясь сделать минет, как альтернативу. Тоже как вариант вполне сойдет. Главное, относится ко всему положительно и выбирать адекватных партнеров.
Перед тем как заниматься сексом
После этого, нужно настроиться на позитив, и априори должна любить секс и возбуждаться. Кроме того, когда дойдет до дела, тебя не должно ничего удивить или сбить с толку.
Например, некоторые неадекватно реагируют на половой член, пугаются или смущаются… Этого не должно быть Мужской член — должен возбуждать и нравится тебе! Особенно это важно чтобы, научится делать минет на 5+, данное умение огромный плюс перед мужиками.
Как вариант, чтобы понять мужскую сексуальность и внимательнее изучить пенис, смотри порно видео как люди занимаются сексом. Как только иногда появляется возможность и настроение располагает, просматривай разные ролики. Заодно увидишь и узнаешь для себя нечто новое и возьмешь на заметку, что хочешь попробовать.
Тем более что порно сайты где можно смотреть онлайн видео бесплатно в избытке есть. На этом первый этап, который заключается в психологической подготовке можно считать завершенным. Как только сексуальные фантазии будут тебя только заводить без плохих эмоций, можешь считать что ты успешно справилась с задачей.
Обрати внимание, если получилось морально настроится на эту волну, считай что выполнено более половины дела. Если присутствует реальное желание трахаться, всё будет супер, можешь не сомневаться и минуты! Думай с кем трахаться Только после выполнения первого шага, избавившись от комплексов и мысль об этом не вызывает страх и негатив можно переходить ко второму этапу.
Где можно заниматься сексом
В отличие от предыдущего теоретического задания, здесь ожидает практика. Прежде всего тебе придется определиться с партнером, это принципиально важный момент к которому стоит подойти максимально ответственно. Кроме того что сексуальный партнер должен нравится, ты должна ему доверять чтобы в постели расслабиться и делать всё что хочешь без капли стеснений.
В этом случае бывает два варианта:
- Должна заняться сексом с любимым человеком которому доверяешь на 110%.
- Заняться сексом без парня в другом городе.
Если получается первый пункт, отлично. Но здесь важно делать поправку, что нельзя всем подряд верить. Особенно раннем о возрасте 16-18 летним подросткам у которых напирают гормоны и ветер в голове.
Когда я была малолеткой, на этом обожглись 3 знакомых девочки, которым после первого секса, возлюбленный подсунул свинью. И главное, что все ситуации идиотские, тем не менее приятного мало.
Одноклассница встречалась с мальчиком около полугода. После того переспала с ним, после чего весь район знал процесс вплоть до самых мелких подробностей. Учитывая что история была в 9 классе, подобная популярность была не в её пользу.
Второй случай аналогичный первому, только этот еще додумался на телефон или скрытую камеру снять.
Еще одна, из соседнего дома, нравился ей парень на 3-4 года старше, но из-за стеснения даже не общалась с ним. На какой-то праздник, они всё-таки разговорились. И она ему дала как мальчику который давно нравится, а он на следующий день рассказал что, трахнул шалаву. Поэтому, очень важно с кем заниматься сексом. Чтобы не наступить на грабли как эти девочки.
Почему лучше заниматься сексом с другим мужчиной
Если ты абсолютно умеешь контролировать похоть и не тянет на разврат, тебе повезло При этом тебя удовлетворяет заниматься сексом с мужем и этого вполне достаточно. Но есть и другая категория девушек, особенно которые только начинают познавать свою темную интимную сторону.
Некоторых, парень не удовлетворяет в сексе, и начинают искать варианты как чаще заниматься сексом. Если речь о представительницах прекрасного пола которые находятся в подростковом возрасте, такие поиски среди знакомых, могут испортить репутацию.
Заниматься сексом нормально и проще всего со взрослым мужчиной. Но не стоит расслабляться и доверять людям. Поэтому, выпив спиртного в компании знакомых, лучше иди домой, если есть сомнения в себе.
В случае, если появилось хроническое желание перепихнуться, лучше используй безопасную схему, где девочки занимаются сексом без риска для репутации. Лучше всего отрываться в чужом городе где тебя никто не знает.
Надежный мужчина для секса в своем городе
Не всегда есть возможность оказаться в другом городе. Если решила пуститься во все тяжкие у себя дома, делай это не с местными мужиками. В каждом городе есть отели, в которые ежедневно селятся разные туристы и командировочные мужчины. С которыми завести одноразовые сексуальные отношения безопаснее всего.
К тому же, секс со взрослым мужчиной имеет ряд преимуществ. Например, там уже есть огромный опыт благодаря которому тебе проще будет понять как научиться сексу. И реализовать без комплексов любые эксперименты во время секса.
В идеальном варианте, это иностранцы. Следуя этой схеме сколько нужно заниматься сексом, столько и занимайся в любом формате и ничего не стесняйся! Если есть желание и подвернулась такая ситуация, можешь реализовать свои сексуальные фантазии, без колебаний.
Только запомни одно самое важное правило! Это всего лишь случайные партнеры которых можно использовать в своих целях. Не вздумай с ними играть в любовь и подпускать близко к себе. Этого категорически не советую делать!
Во время подобного знакомства НЕ НАДО:
- Называть реальное имя.
- Любые настоящие данные.
- Меняться номером телефона.
Лучше всего, наоборот невзначай по ходу общения путать следы. Например, что ты тоже в гостях здесь, Сказать что замужем или серьезные отношения с очень ревнивым парнем. Кстати наличие отношений и любимого человека, как правило, еще больше заводят незнакомых любовников.
P.S
В завершении, подведу итог. По-прежнему, убеждена, что как правильно заниматься сексом в первые даже, лучше тебя никто не знает. Главное наличие желания и не боятся проявлять инициативу если надо. И конечно же эксперименты, любые какие захочешь, главное помни чтоб не связаться с гнилыми людьми.
1 комментарий к “Как заниматься сексом девушке”
Не знаю почему, но мне нравятся в сексе мужчины старше меня. В отличие от своего парня который даже с лишком романтик и нежный, там по другому. Именно в постели мне нравится такой напор и доминирование. Поэтому, согласна с идеей учиться на стороне.