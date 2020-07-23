Ролевые игры в сексе

Ролевая игра — это не только визуальный образ и костюмчики из секс-шопа. А прежде всего смена сексуального сценария, возможность выйти за рамки привычных схем. Что позволяет испытать эмоции и эротические переживания, не свойственные вашей социальной роли.
Например, будучи хорошей девочкой с синдромом отличницы, примерить на себя образ нимфоманки. Или похотливой учительницы-растлительницы и проститутки — почти что психотерапевтический приём.
К слову, многие женщины нередко мечтают “быть купленными” и получить деньги за секс в игровой форме. Но боятся осуждения своих партнёров даже за невинную инсценировку подобных сюжетов. По этому, ролевые игры в постели, одни из популярных сексуальных фантазий девочек.
Классические проблемы, с которыми сталкиваются пары, впервые решившиеся на пробу ролевых игр, обычно касаются следующего:
- кто-то один или оба чувствуют себя глупо,
- испытывая неловкость и неуверенность при разыгрывании эротической сценки;
- также может быть страх что-то испортить, растерявшись или в силу скепсиса на тему реалистичности происходящего.
Как начать играть в ролевые игры?
Подбираться к ролевым играм можно постепенно – с обсуждения границ, табу и направленности фантазий. Проще всего начать с невинного: “мне бы хотелось увидеть на тебе костюм стюардессы” или “я бы хотела попробовать небольшие элементы доминации”.
Эти разговоры настроят на откровенную волну и позволят прощупать основные нюансы. Далее вы сможете определиться, какие сюжеты и сценарии будоражат, какая роль для кого привлекательней:
- ведущего или ведомого;
- нижнего или доминантного партнёра;
- робкого или порочного;
- Импровизация или сценарий;
Следующим шагом должна стать подготовка и согласование сценария. Моё мнение, что сценарий непременно нужно составлять и обсуждать, поскольку. В обратном случае можно получить не совсем то, чего бы хотелось или даже совсем не то. Необязательно прописывать каждую реплику, но примерный ход событий должен быть ясен обоим. А импровизация и так случится по ходу…
Не бойтесь, что всё заученно и того, что спонтанности не будет места. Обычно подготовка идёт лишь на пользу, придавая уверенности и убедительности в процессе.
Ещё рекомендую уделить немного времени настрою перед перфомансом, чтобы войти в роль и даже мысленно проговорить какие-то вещи. Это будет способствовать максимальному погружению в фантазию. Походите какое-то время в образе, привыкните к нему и мысленно перестройтесь — это не менее важно, чем соблюдение остальных этапов. Впрочем, необязательно сразу покупать костюмчики и аксессуары…
Для первой пробы можно обойтись без полного маскарада. А позже, если опыт понравится —приступать к покупкам.
Ролевые игры в сексе на практике
Если партнёр стушуется, поддержите его, не выходя из роли, заполнив паузу убедительной репликой. Накаляйте градус постепенно, не пренебрегайте диалогами и первыми невинными прикосновениями. Ведь именно они воссоздают нужную атмосферу и дают возможность более уверенного перевоплощения.
Смакуйте ваши роли, держите интригу, постепенно нагнетайте предвкушение, а не стремитесь скорее избавить друг друга от костюмчиков и форсировать событие.
Истинное удовольствие ролевой игры в постели в том, чтобы прочувствовать игру, как можно сильнее и прожить эротический спектакль наиболее остро. А также во флирте, в самом моменте предвкушения и плавного подъёма возбуждения. Рекомендую держать образ до последнего! И даже в самом сексе следовать ролям, тогда удовольствие будет более полным.
Ниже добавлена доска pinterest в которой находится постоянно обновляемая коллекция костюмов для ролевых игр.
Сюжеты и сценарии для ролевых игр в постели
Если испытываете проблемы с фантазией, то ищите подходящее среди готовых сценариев в интернете, дополняя на свой вкус; вдохновляйтесь художественными, эротическими и порнографическими фильмами… Или напишите мне в комментариях, я могу прописать сюжет для ролевой игры, исходя из ваших пожеланий.
- Ты подчинённая которую начальник принуждает к сексу в офисе на столе.
- Бесстрашная шлюха путешествующая автостопом и расчищалась с водителем сексом.
- Обольстительная учительница совращающая ученика.
- Медсестра спасает пациента с помощью секс-терапии.
- Полицейский задержал преступницу которой ничего не остаётся как подчинится пошлым командам стража порядка.
- Нападение и жесткое изнасилование.
- Массажист завершая массаж сделал приятный интимный бонус.
- Проститутка которая согласна за деньги выполнить любую похоть клиента.
- Скромная девственница занимается сексом с дерзким байкером.
- Ночное соблазнение выпившей подруги сёстры заночевавшей у вас.
- Учитель йоги обучает клиентку гибкости и пластике, потом пользуется этим.
- У пассажирки такси не оказалась денег рассчитаться за поездку, за что отдались водителю на заднем сидении.
- Застенчивая служанка не выдержав натиска, ублажила хозяина.
- Снял выпившую девушку в клубе, пообещав подарить Iphone, везёшь домой.
- Девушка провинилась изменив и теперь вынуждена сосать прощение.
Моё мнение однозначно:
Более могут стать одной из любимейших приправ интимной жизни!
Отношение эскортниц и клиентов
Так же в рамках досконального изучения темы проводится опрос среди участниц наших групп в телеграмм для эскортниц. Ниже встроен код из моего канала который отображает в режиме реального времени итоги голосование. При желании, в правом Нижнем углу вставки нажми на ссылку и перейдёшь в мой канал к этому опросу. И тоже можешь проголосовать (абсолютно анонимно).
На этом можно завершать. Надеюсь тема про ролевые игры в сексе здесь развёрнута в полном объёме и вопросов не осталось. Если есть что спросить или дополнить интересным опытом, поделись в комментариях со всеми.
В заверении добавлю интересное видео по теме. Не порно, а мнение девушки блогера.
1 комментарий к “Ролевые игры в сексе”
Как это работает? Роли для игры могут быть самые разные, значительно более важен сюжет. Например, в каждой паре один партнер всегда доминирует. В ролевой игре у вас есть возможность поменяться местами: если в обыденной жизни решает муж, то станьте строгой учительницей и накажите его за плохое поведение. Также распространенная проблема в отношениях, когда мы срываем накопленные за день злость и недовольство на партнере, хотя любимый человек не виноват в ваших неудачах на работе или других индивидуальных сферах жизни. Чтобы проблемы вне дома не отображались на отношениях, перенесите их в игру. Если мужчина приходит домой после жаркого проигранного спора с начальством, в эту ночь дайте ему побыть боссом и выписать вам несколько выговоров.