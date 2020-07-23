Ролевые игры в сексе

Ролевая игра — это не только визуальный образ и костюмчики из секс-шопа. А прежде всего смена сексуального сценария, возможность выйти за рамки привычных схем. Что позволяет испытать эмоции и эротические переживания, не свойственные вашей социальной роли.

Например, будучи хорошей девочкой с синдромом отличницы, примерить на себя образ нимфоманки. Или похотливой учительницы-растлительницы и проститутки — почти что психотерапевтический приём.

К слову, многие женщины нередко мечтают “быть купленными” и получить деньги за секс в игровой форме. Но боятся осуждения своих партнёров даже за невинную инсценировку подобных сюжетов. По этому, ролевые игры в постели, одни из популярных сексуальных фантазий девочек.

Классические проблемы, с которыми сталкиваются пары, впервые решившиеся на пробу ролевых игр, обычно касаются следующего:

кто-то один или оба чувствуют себя глупо,

испытывая неловкость и неуверенность при разыгрывании эротической сценки;

также может быть страх что-то испортить, растерявшись или в силу скепсиса на тему реалистичности происходящего.

Мои советы, описанные ниже, помогут нивелировать эти моменты.

Как начать играть в ролевые игры?

Подбираться к ролевым играм можно постепенно – с обсуждения границ, табу и направленности фантазий. Проще всего начать с невинного: “мне бы хотелось увидеть на тебе костюм стюардессы” или “я бы хотела попробовать небольшие элементы доминации”.

Эти разговоры настроят на откровенную волну и позволят прощупать основные нюансы. Далее вы сможете определиться, какие сюжеты и сценарии будоражат, какая роль для кого привлекательней:

ведущего или ведомого;

нижнего или доминантного партнёра;

робкого или порочного;

Импровизация или сценарий;

Следующим шагом должна стать подготовка и согласование сценария. Моё мнение, что сценарий непременно нужно составлять и обсуждать, поскольку. В обратном случае можно получить не совсем то, чего бы хотелось или даже совсем не то. Необязательно прописывать каждую реплику, но примерный ход событий должен быть ясен обоим. А импровизация и так случится по ходу…

Не бойтесь, что всё заученно и того, что спонтанности не будет места. Обычно подготовка идёт лишь на пользу, придавая уверенности и убедительности в процессе.

Ещё рекомендую уделить немного времени настрою перед перфомансом, чтобы войти в роль и даже мысленно проговорить какие-то вещи. Это будет способствовать максимальному погружению в фантазию. Походите какое-то время в образе, привыкните к нему и мысленно перестройтесь — это не менее важно, чем соблюдение остальных этапов. Впрочем, необязательно сразу покупать костюмчики и аксессуары…

Для первой пробы можно обойтись без полного маскарада. А позже, если опыт понравится —приступать к покупкам.

Для первой пробы можно обойтись без полного маскарада. А позже, если опыт понравится —приступать к покупкам.

Ролевые игры в сексе на практике

Если партнёр стушуется, поддержите его, не выходя из роли, заполнив паузу убедительной репликой. Накаляйте градус постепенно, не пренебрегайте диалогами и первыми невинными прикосновениями. Ведь именно они воссоздают нужную атмосферу и дают возможность более уверенного перевоплощения.

Смакуйте ваши роли, держите интригу, постепенно нагнетайте предвкушение, а не стремитесь скорее избавить друг друга от костюмчиков и форсировать событие.

Истинное удовольствие ролевой игры в постели в том, чтобы прочувствовать игру, как можно сильнее и прожить эротический спектакль наиболее остро. А также во флирте, в самом моменте предвкушения и плавного подъёма возбуждения. Рекомендую держать образ до последнего! И даже в самом сексе следовать ролям, тогда удовольствие будет более полным.

Ниже добавлена доска pinterest в которой находится постоянно обновляемая коллекция костюмов для ролевых игр.

Сюжеты и сценарии для ролевых игр в постели

Если испытываете проблемы с фантазией, то ищите подходящее среди готовых сценариев в интернете, дополняя на свой вкус; вдохновляйтесь художественными, эротическими и порнографическими фильмами… Или напишите мне в комментариях, я могу прописать сюжет для ролевой игры, исходя из ваших пожеланий.

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Моё мнение однозначно:

При наличии фантазии, настроя, некоторых актёрских способностях и должной подготовке в продумывании сценария/образов, ролевые игры не оставят равнодушными.

Более могут стать одной из любимейших приправ интимной жизни!

Отношение эскортниц и клиентов

Так же в рамках досконального изучения темы проводится опрос среди участниц наших групп в телеграмм для эскортниц. Ниже встроен код из моего канала который отображает в режиме реального времени итоги голосование. При желании, в правом Нижнем углу вставки нажми на ссылку и перейдёшь в мой канал к этому опросу. И тоже можешь проголосовать (абсолютно анонимно).

На этом можно завершать. Надеюсь тема про ролевые игры в сексе здесь развёрнута в полном объёме и вопросов не осталось. Если есть что спросить или дополнить интересным опытом, поделись в комментариях со всеми.

В заверении добавлю интересное видео по теме. Не порно, а мнение девушки блогера.