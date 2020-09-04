Для девочек которых интересуют темы в культурной столице России решила поделиться известными местами для рекламы. По этому, здесь перечислю известные мне места где можно где можно сниматься в Питере. Прежде чем писать эту заметку внимательно изучила все возможные места. В результате чего пришла к выводу что №1 здесь форум амур СПб, на котором пишут отзывы о проститутках и сексе с ними. Ресурс имеет множество зеркал: amurworld, forumamur и прочие. На данный момент актуальный вход через amurclub com.

Краткое содержимое о чём сие чтиво:

Теперь давайте по порядку. Создав сегодня утром голосование в канале, посмотрев результаты, окончательно решила написать про амур ворлд.

Если ещё не голосовала, по ссылке в нижнем правом углу можешь перейти к самому опросу и оставить голос.

Статистка amurforum

Сразу коротко по факту объясняю почему amur world попал добавлен к нам в эскорт сайты к остальным кто заслуживает внимание.

Фраза Yandex Google амур форум СПБ 7 583 1600 amurworld 3 246 1900 амурворлд 2 249 1 900 amurforum 4 958 1900 amurclub 1 915 813 Итого: 19 945 8 113 Всего за месяц 28 058 раз ищут в поиске

Официальная статистика Yandex и Google количества поисковых запросов за месяц по основным фразам. Это только фразы связанные с названием сайта, плюс многие другие. По этому, решила что заслуживает внимание чтобы его подробно разобрать.

Ошибочное мнение про амурворлд

Часто встречаю мнение девочек из нашей болталки, которые недооценивают значение таких форумов. Чтобы не повторяться, ниже добавила нашу с ней переписку в телеграмм. Естественно личную информацию закрыла.

Если коротко сформулировать мою мысль: убеждена что такие ресурсы как форум амур СПб играют важную роль в работе. По моим личным опросам когда работала операторам в Европе, 80% реальных клиентов читают у себя в стране аналоги amurworld сайта. Из них больше половины не пишут отзывы проституток, но за то внимательно читают.

Думаете мужики такие дебилы и их не уморили fake фотки? Или у них полно свободного времени, чтобы назначить встречу, ехать через пол города и по приезду обломаться? Нет, дураков очень мало осталось.

Так же, на форуме амур ворлд, как и на любом другом легко отличить реальные отзывы девочек от левых. Достаточно посмотреть историю пользователя который написал отчет. Если человек минимум как год зарегистрирован, у него много обзоров и благодарностей, тогда с вероятностью 98% это реальный отзыв. А если неделю как на forumamur и это первое сообщение, естественно мало кто ему поверит.

Вывод: полезные отзывы только от проверенных мужиков которые пользуются доверием среди остальных.

Вывод: полезные отзывы только от проверенных мужиков которые пользуются доверием среди остальных.

Примеры

Если ты впервые решила поработать в Питере, тогда, как и в любом другом городе советую начать с убедительной анкеты. К примеру, недавно к нам в комсомолку ru несколько новых индивидуалок добавили анкеты. Не смотря что канал бесплатный, я туда стараюсь добавлять только 100% реальные фотки.

Ниже пример одной из таких.

Это вставила сообщение прямо из канала, если нажать на ссылку в правом нижнем углу перейдёшь к анкете. Здесь сразу видно что реальная девочка. Обычные селфи из жизни добавила,

Чем ещё полезен amurclub.com

Я последовательно который год утверждаю что отзывы эскорт агентств написаны от лица девочек в 98% случаях — FAKE! Как правило, это плоды бурного воображения самих агентов. И отличить настоящий от левого порой очень сложно.

Но за то куда более полезно почитать мнение клиентов об агентстве. Как не крути, а именно они несут в руки деньги. И если контора имеет негативную репутацию среди них, то каким бы не был золотым агент с тобой, заработать с ним денег будет сложно.

По этому, если тебя интересует эскорт в СПб, я бы советовала в первую очередь читать на amurclub com отзывы агента. Это даст куда больше объективной информации чем верить на слово менеджеру.

3 способа как зайти на amourforum в обход блокировки

К счастью со входом у них проблем нет. В поиске Yandex нашла их страничку forumamur.net где предложено три варианта как зайти на сайт.

Скачать браузер «ТОР». Настроить VPN. Воспользоваться кнопкой.

С моей точки зрения, третий способ самый простой и быстрый, перейти на открытое зеркало домена. Ниже добавила картинки как выглядит эта страница.

Если кто-то не понял, добавила видео инструкцию как открыть заблокированный amur forum.

ВНИМАНИЕ! КАК НЕЛЬЗЯ ЗАХОДИТЬ НА AMURWORLD В ОБХОД БЛОКИРОВКИ!

В Yandex мне выдало в ТОП 10 нормальные официальные сайты или те которым можно доверять. А в Google, как всегда на первой странице 50% вредоносных помоек.

Именно на таких помойках попали девочки когда пытались открыть интимсити с помощью кнопки! Выше на изображении выделено три красных стрелочки куда НЕЛЬЗЯ ПЕРЕХОДИТЬ! Иначе можно оказаться жертвой мошенников и шантажистов.

На всякий случай ниже добавлена скриншот как выглядит официальный форум амурворлд СПб.

Внимание, не перепутай в поиске forumamur эскорт и сайт хоккейной команды «Амур».

Выводы про форум амур СПб

В завершении подведя итоги, можно сделать вывод что форум amurworld вполне полезный ресурс для Питера. То что девочка писала со мной в переписке что не обходительно пишут отзывы о проститутках, это мелочи. В каждой стране есть подобная площадка, где тысячи аналогичных отчетов. Кто работал в Греции, тот знает их местный bourdela. Если сравнивать, то греки конченые извращенцы.

А по большому счёту, как говорил один старых сутенеров который на ферме у нас: хоть вы меня и пи…сом подпишите, лишь бы девочки красивые нам писали. Так само и здесь считаю надо относиться.

Этоо лишь теоретические мои доводы, на основании работы с другими аналогичными форумами за границей. Но во всяком случае, я бы попробовала получать от сюда пользу.

А чтобы не было проблем с конфиденциальностью обеспечь анонимность в интернете сама себе. И всё будет у тебя прекрасно!

Чуть позже ещё добавлю полезные сайты в Санкт-Петербурге для рекламы. Чтобы не пропустить, подпишись на мой телеграмм канал или на эскорт атлас, и будь в курсе.