Атолин сайт знакомств содержанок и спонсоров

После ряда опросов наших девочек, поняла что определённая часть пользуется датинг сайтами для знакомств с мужчинами. По этому решила завести отдельную рубрику где будет добавлять обзоры на подобные ресурсы. Первооткрывателем сделала сайт атолин для содержанок и спонсоров, изложив самую полезную информацию на этой странице.

Краткое содержание:

Для тех кто впервые видит этот блог хочу обратить внимание что отзывы сайта атолин для содержанок и спонсоров здесь абсолютно реальные. Мы не делаем рекламу этим площадкам и не пишем 132 вымышленных обзора. В первую очередь информация ориентирована на девочек из наших телеграмм групп, а потом для всех остальных.

Статистика atolin ru

Как всегда начну с обоснования почему atolin ru сайт знакомств попал в рейтинг сайтов знакомств нашего блога.

Фраза Yandex Google атолин 52 073 40 500 atolin 7 745 1 300 Всего 59 818 41 800 Общее количество ищущих в месяц 101 618

Выше указан только брендовые поисковые запросы по названию сайта. Если брать во внимание сайты знакомств содержанок и спонсоров известных мне данный момент, это самый популярный из всех. К примеру, примерная посещаемость больше от juliadates в четыре раза. И в отличие от них atolin ru не был замечен в позорном сотрудничестве с рынком шкур который сливает девочек.

Исходя из выше изложенных и ряда других причин площадка в нашем рейтинге. Важно! Для сайтов содержанок создана отдельная рубрика, а эскорт сайты, как и ранее находятся отдельно.

Основные параметры Количество пользователей: 1 млн

Соотношение М/Ж: 48/52

Возраст аудитории: 18-40 лет

Цель знакомства: свободные отношения.

Цена VIP статуса: от 500 руб

Страна: Россия

Верификация фото: нет Рейтинги Общий рейтинг: 8,6

Удобство сайта: 3,0

Количество пользователей: 4,0

Уровень хамства: 4,3

Наличие ботов: 6,0

Сервисы для знакомств: 2,3

Обратная связь: 6,4

Безопасность: 2,0

Скорость работы: 3,4 Функциональность Приложение для Android: есть

Приложение для IOS: нет

Уведомления на телефон: нет Общение Видео чат

Звонки

Стримы

Личные сообщения: есть

Отправка фото в сообщениях Знакомства Отображаются гости страницы: нет

Видно кто лайкал страницу: нет

Отправлять подарки: да

Поиск по геолокации: нет

Блокировка пользователя: нет

Расширенный поиск анкет: нет Анкета Комментарии к фото

Личный блог

Возможность узнать цель знакомства Персональное Режим невидимки: платно

Скрыть анкету от поиска .

. Время последнего визита на сайт .

. Написать личное сообщение пользователям: платно

Отчет о прочтении сообщений .

На этом с характеристиками закончили, переходим к описанию.

Описание

Этот раздел до следующего заголовка написан из описания предоставленного на самом сайте atolin ru.

Год основания: 2008.

Заявленное количество аудитории: 200 (тыс) человек.

Средний рейтинг: 8,6 баллов.

Теперь подробнее о характеристиках:

Атолин — импонирует себя как сайт бесплатных знакомств с богатыми мужчинами. Благодаря тому что поиск на сайте максимально удобен что экономит время состоятельным джентльменами. Для более эффективного поиска предлагаются платные опции. Необходимо лишь указать: возраст и город проживания где хотите познакомиться со спонсором.

Этот сайт спонсоров и содержанок идеальное решение тем кто хочет найти папика для содержания. Так же, предлагается воспользоваться приложением которое можно скачать в магазине Google Play. С помощью приложения можно вести чат, как и в других аналогичных мессенджерах. Кроме того, с его помощью можно быстро проверять и отвечать не заходя на сайт с помощью компьютера. Чтобы открыть приложение необходимо всего лишь ввести свой логин и пароль. К сожалению для IOS пока нет приложения, доступно только для систем Android.

Бесплатные функции

Начнём с возможностей которые предоставлены бесплатно для пользователей:

Регистрация.

Поиск по сайту.

Просмотр ТОП профилей по заданному промежутку время.

Беседа. Возможность бесплатно отвечать на входящие сообщения.

Уточнение относительно 4-го пункта. Чтобы написать сообщение минус один контакт. Стоимость При регистрации зачисляется 15 контактов. В дальнейшем, если менее 30 контактов на балансе, тебе ежедневно зачисляется три контакта бесплатно. Так же, можно покупать их, цена за 10 контактов = 30 рублей.

Администрация объясняет что посредством платной переписки борются со спамом. А так же, с несерьезным отношением к переписке. Задумка хорошая, но в таком случае я бы сделала для девочек полностью бесплатно сообщения. А мальчики пусть платят за каждое сообщение минимум 100 рублей. Они же богатые спонсоры которые готовы взять на содержание девушку…

Моё мнение. Полагаю такой подход основательно бы исключил бессмысленные переписки с дрочерами.

Платные функции

Теперь о том за что придётся платить деньги:

Исходящие сообщения.

Поднятие анкеты в ТОП, чтобы повысить просмотры.

Закрепление анкеты в Топе на 14-30 дней.

Режим инкогнито чтобы остальные не видели когда ты на сайте.

Просмотр какие пользователи находятся онлайн на сайте.

Премиум аккаунт позволяет девушкам общаться с другими девочками. А мужчинам открывается ряд дополнительных параметров поиска содержанки.

На этом пожалуй всё.

Преимущества и недостатки atolin ru

Теперь коротко перечислю что с моей точки зрения хорошо, а что плохо.

Плюсы:

Простой и понятный интерфейс (меню).

Удобное уведомление об входящих сообщениях.

Из имеющихся функций большинство бесплатные.

Не допускают спам модераторы.

Минусы:

Минимум параметров для поиска.

Скромный дизайн.

Необходимость покупки контакты, чтобы написать сообщение.

Совет по использованию сайта atolin

Когда я пыталась зарегистрироваться, предварительно был включен мой обычный VPN. Из-за этого вышла ошибка и я была временно заблокирована.

Ошибка при активном анонимайзере. При включённом VPN или используя анонимайзеры, пользоваться сайтом не получится. Прежде чем совершить вход на сайт атолин надо отключить впн.

Надеюсь в будущем ресурс не заблокирует РКН, иначе понятия не имею как можно будет войти в обход блокировки. А вообще это странно что не дают пользоваться VPN вплоть до блокировки анкеты. Любопытной Варваре, на базаре нос оторвали…

Регистрация на атолин ру

Прежде чем написать отзыв решила на личном опыте «пациента» на личном опыте. По этому моя страница на сайте атолин было первым что я сделала.



Необходимое время: 2 минуты. Регистрация на сайте атолин за две минуты. Зарегистрироваться В правом верхнем углу нажмите кнопку «Добавить свою анкету».

Заполнить Далее требуется заполнить «Инфо о Вас». Требуется указать всего 5 параметров: имя, пол, город и кого ищите.

Подтверждение email После указанных выше двух шагов, обязательно следует перейти в профиль, потом «изменить анкету». Там надо указать Ваш актуальный адрес электронной почты.



В конечном результате потратила не более двух минут, чтобы зарегистрироваться на сайте атолин для содержанок. Как видите процесс и требования упрощены до минимума. Не знаю как Вам, а мне такой минимализм нравится, не надо сидеть три часа заполнять подробную анкету вроде я в ГРУ устраиваюсь на работу.

Если кому-то будет не понятно ниже добавлена пошаговая инструкция как зарегистрироваться на atolin ru.

Отзывы атолин сайта знакомств

Как и обещала в начале, ниже добавлены 100% реальные отзывы сайта атолин нашими пользователями. Ниже добавлено голосование размещение на моём телеграмм канале. В котором участницы нашей болталки для девочек оставили, выразили своё мнение путем анонимного опроса.

Это вставка непосредственно из telegram канала, по этому итоги здесь меняются и автоматически обновляются в режиме реального времени. Каждая желающая может нажать на ссылку в нижнем левом углу вставки, и перейдёт к самому опросу в паблике. По желанию, может тоже оставить свой голос. Данные результатов обновляется каждые 15-30 минут максимум.

В завершении из мнения девочек можно сделать вывод что в качестве варианта можно попробовать сайт содержанок и спонсоров в качестве источника клиентов. Хотя я всегда скептически относилась к такому подходу. Но мое мнение это не истина, и оно субъективно. Так что если у тебя есть что рассказать по существу интересное, пиши отзывы про атолин ру ниже в комментариях.