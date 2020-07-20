В пол года назад Алёна выручила меня дополнительной рекламой, за что безгранично ей спасибо! Так же, согласна с её позицией, что реальные индивидуалки не станут никогда делиться «рыбными местами». Последних пять как работала в качестве проститутки в Краснодаре. Но в связи с личными обстоятельствами наконец-то ухожу на пенсию. В знак благодарности внесу свой небольшой вклад в развитие «shpargalka.work».

Если тебя интересуют интим услуги в Краснодаре, здесь поделись некоторыми полезными знаниями. Хотя, честно сказать, особо делиться нечем. Тем не менее, в эскорт сайты перечисленные здесь, котируется лишь один inim23 org. Плюс добавлю новые альтернативные места где местные могут снять девушку.

Краткое содержание:

Про сайт интим23 орг. Преимущества intim23. Недостатки сайта. Альтернативные места где сниматься. Как живут проститутки Краснодара. Секс чаты и телеграмм каналы путан. Цены на интим услуги. Дешевые проститутки (анкеты, номера телефонов). Интересный факт про секс в Краснодаре. Вывод.

Теперь более подробно согласно вышеуказанному плану.

Сайт интим 23 в Краснодаре

Площадка интим23 это наш интимсити местного уровня. Тогда есть что рассказать. Относительно цены. Существует три тарифных плана:

Обычный — 50 руб. сутки. VIP — 100 рублей. TOP — 200 руб.

Для покупки рекламы предлагается два метода оплаты:

Электронный кошелёк;

Карта банка;

С первого взгляда может сложится обманчивое впечатление о дешёвых тарифах. Это категорически ошибочное мнение. Как и везде, на интим23 орг присутствуют подводные камни.

Недостатки intim23 org

Начну по порядку. После того как создала профиля активация обойдётся в двести рублей. Контакты с администрацией осуществляется посредством сообщений в личном кабинете.

Поддержка: заявленное время ответа на запрос 24 часа. По факту, ожидание обратной связи может затянутся от 60 минут до целых суток.

За последние несколько лет «директора» intim23 org заметно бес попутал, и гордыня обуяла. Обратила внимание, что скорость ответа непосредственно зависит на сколько вежливо составлена форма обращения.

В целом не плохой сайт. Но отсутствие конкуренции порой не обосновано завышает самооценку администратору. Что усложняет процесс размещения анкеты проститутки на intim23.org

Индивидуалки без ноутбука обречены…

Существенным недостатком intim23.org для меня является его общее устаревшее состояние. И если говорить о настольной версии для ПК, она просто морально устарела. Скажем так, пользоваться можно не встречая критических ошибок. Но удовольствие или комфорт отсутствует напрочь.

И если с компьютера мне было слегка не понятна навигация и меню интим23. То с мобильной версией дела обстоят в 1000 раз хуже.

Спасибо помогали знакомые индивидуалки Краснодара с ноутбуком, иначе анкету на интим 23 с iPhone создавала бы два года.

Мне очень не нравится дизайн и меню навигации, особенно мобильная версия! С телефона невыносимо неудобно удобно выставить рекламу. Хорошо что есть у девочек ноутбук в Краснодаре, потрясающие люди, не жадные, без зависти дают когда надо ноутбук.

Как видно на фото версия сайта не удобная и кривая.

Чтобы добавить анкету на интим 23 орг с мобильного, без шамана с Якутии не обойтись!

Альтернативная реклама индивидуалкам

В конце прошлого года по личным причинам я перестала плотно работать. К тому времени уже было кому меня обеспечивать. Но оставалось с избытком свободное время на досуг.

Однажды от скуки случайно нашла в интернете телеграмм эскорт группы «Шпаргалки эскортницы». Изначально меня заинтересовала исключительно болталка для девочек. Просидела в ней минимум месяц, и была очень довольна приятной находкой.

После новогодних праздников, в начале февраля, ради интереса в комсомолке ру предложила интим услуги в Краснодаре. Тогда ещё старый открытый чат был 6000+ участников. Если откровенно, меня терзали смутные сомнения что там можно что-то поймать.

К моему искреннему удивлению, на следующий день написал мужчина и назначил встречу. Даже не ожидала что всё пройдёт гладко. Потом у Алёны что-то удалось пошаманить с рекламой, количество желающих познакомиться медленно, но уверено возрастало.

В мае-июне месяце у меня почти каждый день писали 1-2 клиента. Должна признаться что на тот момент эскорт услуги в Москве, предлагались полным ходом. То для меня это был первый опыт, которым в итоге я осталась более чем довольна.

Предлагать интим услуги в Краснодаре посредством телеграмм очень удобно. Если в двух словах, в нашем деле telrgram – простой и надёжный как наган!

Почему проститутки в Краснодаре полюбили телеграмм

К лету кроме меня были ещё реальные индивидуалки из Краснодара и набегами 2-3 малолетки студентки щипали изредка крохи. В начале писали о поиске спонсора, потом видимо поняли так много не заработаешь.

Почему сейчас многие проститутки Краснодара снимаются в телеграмме? Для этого есть минимум пять причин:

Бесплатно!

Легкий и понятное меню и навигация.

Всегда под рукой

Общение в режиме реального времени.

Одна без посредников.

В комплексе все эти факторы упрощают весь процесс.

В апреле посоветовала знакомой девочке тоже добавить анкету, осталась довольна. До этих пор рекламируется.

Сутенеры и проститутки Краснодара

Как и везде, индивидуалки Краснодара должны иметь знакомых где надо, чтобы избежать неприятностей. Периодически происходят подобные мероприятия как на видео ниже.

Это в большей степени относится к сутенёрам. Естественно проститутки в Краснодаре себя чувствуют значительно безопасней. Но при условии если всё делать правильно и работать последовательно. По этому, согласна полностью с Алёной и её точкой зрения как работать без сутенёра самой.

Список групп:

На страницах каналов есть ссылки по которым можно смотреть анкеты индивидуалок даже если у мужиков не установлено приложение telegram. Естественно, советую указывать контакты не только мессенджер, а и мобильный номер телефона.

В канале эффективнее всего, размещаться. В отличие от чата , мне понравилось тем что не надо постоянно публиковать одно и то же объявление. Второй в списке это группа, здесь все могут писать в общий чат, предлагая секс услуги или снять проститутку согласно желаемым параметрам. Весь этот чат-рулетка происходит в режиме реального времени.

Согласно правилам в общей беседе можно публиковать интим объявления строго по существу. Уточнять детали и прочие подробности надо в личных сообщениях.

По неизвестным мне причинам иногда невозможно подписаться, но при этом другие участники пишут. В таких ситуациях лучшем пишите Алене.

Чтобы добавить анкету в канал, для этого предварительно напиши текст, потом отправь Алёне. В закреплённом сообщении вверху каждого сообщества находиться ссылка на её пользователя telegram. Или смотри на странице контакты этого сайта.

Час 5000 руб. 2 часа 9000 руб. 3 часа 13000 руб. 12 часов (ночь) 25000 руб. Цены на интим услуги в Краснодаре

Дешевые проститутки Краснодара

Дешевые проститутки Краснодара

Можно сказать, зрелые путаны города устроили аттракцион невиданной щедрости секс услуг.

Вывод

В завершении подведём итоги, чтобы подчеркнуть что я хотела донести на этой странице. В принципе, эскорт в Краснодаре может приносить нормальный доход. Так же, перечислила места, где местные мужчины заходят что бы заказать проститутку. Плюс поделилась Новым местом. Сразу предупреждаю, что проституция в телеграмм не обеспечат тебе поток заказов.

Но здесь без особых усилий можно предлагать интим услуги по отличной цене.

И последнее! Желаю всем удачи, добра, денег и счастье!