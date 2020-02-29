Периодически смотрю на сколько воспалённая фантазия у товарищей из РШ. Всё, как обычно, 1 реальную добавят девочку и 19 кого попало. Единственное что изменилось, начали их больше пялить за fake. Теперь им приходится половину своего бреда удалить и давать опровержение. Ничего нового… Но тут обратила внимание на рекламный пост в паблике. Рекламируется некий сайт знакомств JuliaDates com.

Наверное мамка перестала деньги в школу давать, теперь рынок шкур пытается заработать на жвачку. Но я считаю такие люди не должны зарабатывать ни копейки на этом недоразумении. Хватит того что Малахов показал их по телевизору с перепугу.

Призываю бойкотировать сайт знакомств Julia Dates com

Во-первых, адекватные люди понимают что канал не о чём. Создать такой паблик и накрутить туда 200000+ ботов (как и было сделано), от силы 100$ стоит. Да, поймали хайп, люди зашли посмотрели после Малахова, но сомневаюсь что вменяемые личности стали подписчиками. А то что они сами о себе легенды сочиняют набивая цену это их дело. В эту ересь могут поверить только подобные им не обременённые интеллектом личности.

Но даже из тех немногих вариантов которые можно будет рекламировать на РШ, это преимущественно будет adult контент. К примеру как Juliadates. Но dating напрямую зависит от наличия женского пола. Без нас, любой похожий проект можно множить на ноль.

Предлагаю удалить анкету на JuliaDates

По этому, обращаюсь ко всем представительницам прекрасной половины человечества, бойкотировать всё что там рекламируется. Если у тебя есть анкета на JuliaDates.com, может стоит деактивировать в знак протеста. И так поступать чтобы там не продвигалось, удаляйся, отписывайся от всего.

По такому поводу, мной был создан отдельный раздел блога «зашквар», в который помещены “партнёры” этих деятелей. Считаю они должны быть токсичны для всех вменяемых людей. И чтобы остались с такими же как и они. И сочиняли друг другу фантастические рассказы о том какие все б…ди.

Кстати после взлома моего аккаунта потеряла доступ к первому каналу анти рынок. Сегодня создала новый https://t.me/anti_rinok_shkyr_19, кому интересно подписывайтесь. Там буду сообщать новости и относительно этих деятелей.