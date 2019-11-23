Так уж устроен мужской организм, что тяжело ему находится в одиночестве. Даже семейные мужчины не смотря на наличие семьи и семейного очага, регулярно находятся в поиске новых ощущений. Как правило таким хобби для многих являются краткосрочные отношения без обязательств. Наверное эти привычки заложены на генетическом природном уровне. Аналогично себя ведут львы, создающие прайд из нескольких самок. Но не будем углубляться в животную сущность, оставим это каналу “Animal Planets”. Здесь пойдет речь как не стать жертвой мошенников во время секс знакомства телеграмм. И в конце посоветую проверенный бот для знакомств.

Обычно в этом блоге мы делимся полезной информацией для девочек. Но в связи с рядом обстоятельств я решила сделать исключение и поделится личным опытом с мужским полом. Главной причиной этому стали секс знакомства телеграмм с девушками. Которые за последние 1-2 года неожиданно стали пользоваться популярностью. Но как правило там где возникает спрос, там появляется не только предложение. Как только боты и чаты знакомств в телеграмме начали пользоваться популярностью, моментально появились те кто решил на этом заработать.

Именно о таких мошенниках я и хочу предупредить здесь. В этой заметке напишу самые распространённые удочки аферистов, и как на них не попасть. Чтобы ваши интим знакомства через телеграмм чаты и каналы вместо секса, не закончилось испорченным настроением.

Секс знакомства через телеграмм каналы и чаты

Понимаю, что часть из Вас не купятся на эти уловки. И хотелось бы верить что мало кого злодеям удастся обмануть, но факты говорят свидетельствуют о противоположном. Не смотря что у нас на каждой странице где находится список групп, я добавила огромное предупреждение о мошенниках. Всё равно люди читают, и часть попадается. Ибо всем же надо знакомства 18 телеграмм, и чем быстрее тем лучше.

Что примечательно методы аферистов креативностью не отличаются. Наиболее распространённые уловки мошенников которым не в коем случае нельзя верить:

Виртуальный секс (Вирт). Доступ к закрытым каналам элитных эскортниц. База данных проституток.

И прочти вариации подобных предложений. Иногда происходит всё очень банально просто. К примеру, клиент находит девочку, списываются с ней. Всё идёт гладко, она присылает фото, его всё устраивает. Уже согласовали подходящее время, назначают встречу. Условно скажем, «девочка» в последний момент просит предоплату. Не большую, 1000-5000 рублей, чаще всего стороны сходятся на сумме 2-3 тысячи. Как только кавалер отправляет деньги, на этом секс знакомство заканчивается.

Для наглядного примера как происходит процесс знакомств через телеграмм канал который заканчивается обманом. Естественно данные мужчин которые мне писали, здесь затёрла.

Боты знакомств в телеграмме

Прежде я описала как происходили подобные знакомства в чате. Потому что наши эскорт группы, не смотря на то что предназначены для девочек, тоже были облюбованы мошенниками. Могу сказать что с моей стороны делалось всё возможное чтобы мошенники не кидали никого у нас. К примеру, запрещено априори предлагать виртуальный секс. Как показывает практика 98% предложений Вирта — это жульничество. Но в это же время многие другие группы не обращали внимание, а так же игнорировали жалобы потерпевших.

Но последнее время появились новые боты знакомств в телеграмме. Честно признаться я не на столько продвинута в подобных вещах, и не умею это создавать. Тем более что чаты интим знакомств это не наш профиль. Но советую искать девушек для подобных отношений на известных ресурсах с хорошей репутацией. В противном случае не удивлюсь если сами мошенники создали подобные боты с целью наживы.

Как не стать жертвой мошенников

Как я уже писала писала выше, рекомендую пользоваться ресурсами с хорошей репутацией. Скажу честно, пользуясь случаем на правах рекламы могу посоветовать только один такой бот для знакомств. Потому что достаточно давно знаю этих ребят, никто не жаловался на этот сервис. Плюс они иногда оказывают иногда нашим эскорт группам техническую помощь.

Самое главное правило которое надо помнить чтобы не стать жертвой мошенников это отсылать предоплату! Не под каким предлогом. В онлайне полно предложений девочек готовых познакомится без предоплаты. Так же, виртуальный секс в телеграмме это максимально потенциальная угроза потерять деньги.

Это в принципе всё что я хотела сказать и посоветовать всем из личного опыта. Если кому-то будет мало групп для знакомств, можете ещё посетить эскорт сайты, там тоже можно найти девушку для интим знакомства.