Борис Соболев — родился 1 января 1974 года. С 1994 года работает тележурналистом (с третьего курса философского факультета МГУ имени М.В Ломоносова).

Места работы:

1994-1998 — телекомпания «Авторское Телевидение» (АТВ).

1998-2001 — телеканал «НТВ».

2003-2011 — телевизионный канал «Россия».

с 2012 года — автор ряда документальных фильмов, самые лучшие из них, по моему мнению, добавлены в этом разделе сайта.

Короткое интервью Соболева (11:56 минут) в котором отображена суть его как профессионала.

https://youtu.be/tJ-WzhlhazI

Популярные фильмы Бориса Соболева

Самые популярные журналистские расследования добавила ниже на этой странице. К примеру, больше всего участницы нашей болталки оценили интервью Инны Жирковой супруги Юрия Жиркова известного футболиста.

Борис Соболев — настоящий журналист

Честно признаюсь, с 2008 года принципиально не смотрю телевизор, чтобы не закипел мозг от пропаганды. Как и для многих других YouTube стал альтернативным источником информации.

К сожалению множество русских журналистов в начале 2000 годов стали пропагандистами по известным только им причинам. Некоторые как Андрей Малахов, менее несут вред для общества. Но чтобы не потерять должность ведущего, сюжет их передач не имеет смысловой нагрузки. А порой это откровенный позор журналистики, например рынок шкур очередное дно которое пробила его передача.

Мне известны три талантливых журналиста которые на рубеже 21 века не пошли на сделку с совестью и покинули должности на телевизионных каналах.

Алексей Парфёнов; Сергей Пивоваров; Борис Соболев;

Имеется ввиду люди которые на тот момент имели невероятную популярность среди зрителей. Уверенна у них был вариант сохранить свои должности и остаться дальше работать на телевидении. Но только они сохранили лицо и в моих глазах могут называться журналистами. Полагаю это дорогого стоит отказаться тогда от заманчивых предложений и огромных заработков.

Взамен получили — уважение всех адекватных людей, чего не сможет купить даже Соловьев, как дачу в Италии. Так же, на одной полке с ними находится Юрий Дудь, но так как он из нового поколения и в те годы не стоял перед выбором, не добавила в этот рейтинг. Плюс в моём понимании он отличный интервьюер, наверное это немного другое чем журналист.

P.S

Понимаю что им моё признание как обычного человека до лампочки. Тем не менее, внесла свою крошечную лепту, выразив свою благодарность. При этом рекомендую смотреть видео данных корреспондентов всем читателям нашего блога и подписчикам наших социальных сетей.

Официальные страницы в соцсетях Бориса Соболева.

Страница в wikipedia.

Страницы в соцсетях: