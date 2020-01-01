Эскорт сайты – очень важная деталь в работе, индивидуалки или агентства. Потому что, с них приходят к девочке клиенты и дают в руки деньги.

Чтобы пользователям было проще ориентироваться в сайте, небольшое уточнение. В этом блоге есть отдельная категория в которой добавлены сайты для девушек, самые полезные. А сейчас ты находится в подразделе вышеупомянутой категории. Где размещены сайты эскорт услуг со всех городов и стран мира.

В наше время, существует очень много рекламных эскорт сайтов, в каждой стране. Уверена, каждая индивидуалка или агент, ежедневно получают на email, несколько новых ресурсов. Но протестировать все, банально не хватит время, на каждом зарегистрироваться и создать анкету. Тем более, 90% предлагаемых эскорт сайтов, мертвы, и ждать от туда клиентов бесполезно. Размещая рекламу на подобных ресурсах, ты просто теряешь время, в итоге не получив и капельки пользы. Иногда бывает, ещё хуже, владельцы таких площадок, просят оплату за рекламу. В этом случае, рискуешь потратить собственное время на заполнение анкеты, плюс потерять деньги.

Чтобы проще было понять, условно поделим рекламные сайты на два вида.

Локальные эскорт сайты

Первый: местные сайты – главный источник работы в любой стране. Как правило, они на родном языке той страны в которой находятся. Они дают 80% гостей. Из которых 95% это местные клиенты. Реклама на этих ресурсах безусловна необходима.

В отличии от 2007 года, когда было достаточно поставить анкету на одном локальном сайте. И получать 5-12 клиентов в день. После 2016 года этого однозначно будет мало. Редко, когда один сайт может на 100% обеспечить работы. Не смотря на это, все хотят зарабатывать. По этому, ищут выход из ситуации, чтобы получить больше работы. Решение этой проблемы, это дополнительная реклама на международных рекламных площадках.

Интернациональные эскорт сайты

Второй: международные эскорт сайты – в просторах интернета, таких ресурсов насчитанное множество. Но в лучшем случае, из них заслуживают внимание штук 5 не больше! В отличии от локальных, эти дают не более 10-20% работы. Как правило, 90% клиентов из этих сайтов – это иностранцы. Местные жители, редко приходят от туда. Так же, одно из главных преимуществ которые имеют международные рекламные эскорт сайты – недорогая реклама.

Учитывая что, часто местные рекламные площадки не дают необходимого минимума работы. По этому, есть смысл, добавлять рекламу на интернациональные директории.

Вывод

НЕ НУЖНО ОЖИДАТЬ ИЗ НИХ ПОТОК КЛИЕНТОВ, ЭТОГО НЕ БУДЕТ. НО ЗА ТО ОНИ БУДУТ СТАБИЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Но от туда, периодически приходят очень жирные клиенты. Плюс, это идеальное место, где ловить длительные заказы на 1-5 суток. В итоге: что бы снизить вероятность остаться без работы, надо совмещать рекламу. Размещая анкеты на местные и международные эскорт сайты, в результате совмещения, больше шансов заработать.

ЗАДАЧА ЭТОГО РАЗДЕЛА: здесь будем добавлять TOP 20 самых лучших и полезных эскорт сайтов, со всех стран.

Так же, здесь буду добавлять не только рекламные сайты. Другие полезные для эскорта ресурсы. К примеру: конструкторы сайтов для агентств и инидивидуалок. И прочие нужные штуки.

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