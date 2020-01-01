На днях случайно обнаружила ранее мне неизвестный форум интимдиалог. Ничего особенного, не особо популярный, наверное новый. Но уже был неоднократно заблокирован и внесён список запрещённых доменов в России. Впрочем ничего нового. Тем не менее, статистика Yandex показывает что каждый месяц минимум 2000-3000 человек ищут зеркало intimdialog com и net.

В любом случае, как минимум 5% ищущих могут быть индивидуалки. Учитывая недавнюю историю как обошли блокировку три наши участницы телеграмм эскорт групп, решила пойти на опережение.

Ссылка ведущая на форум интимдиалог в обход блокировки

Мужики те найдут те и без нас пропадут, в любом случае откроют сайт. Чтобы исключить риск для девочек опять нарваться на мошенников, добавила здесь кнопку.

ПЕРЕЙТИ

Обычная безопасная ссылка ведущая на форум b intimdialog com, временно рабочее зеркало.

Если честно, понятия не имею посещает ли кто-то с наших данный ресурс, но мне сложно потратить 10 минут на написание этой заметки.

В случае если таковые имеются, и добавленный выше домен заблокируют в очередной раз, сообщи в болталке нашей. Или мне в личку напиши, я обновлю сюда актуальный адрес сайта.

Отзывы про форум intimdialog com

Если честно, никогда не слышала про это место. Но возможно недооцениваю его, в конце-концов я ведь не могу всё на свете знать. Вдруг хорошо знаешь эту площадку, и от туда есть толк, дай знать, пожалуйста. Если что на странице контакты всегда найдёшь как со мной связаться.

В завершении ещё раз напоминаю, не посещайте сомнительные веб страницы в сети интернет. И Боже упаси, не нажимай тем ссылки. Если надо больше рекламы проверь эскорт сайты в нашем рейтинге.