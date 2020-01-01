Что будет если работать без сутенёра? Ничего страшного, но новичкам придётся довольно сложно. На этой странице перечислены преимущества и недостатки если работать без сутенёра.

Кто такие сутенёры. Плюсы и минусы работы сутенёром. Что будет если работать без сутенёра. Как стать индивидуалкой.

Теперь подробней согласно вышеуказанному содержанию.

Ответственность за организацию интим услуг

Сутенёр — лицо склоняющее к занятию проституцией.

В большинстве государств это противозаконное деяние, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Как правило, в России, Украине и Беларуси наказание вполне гуманное. В среднем санкции статьи УК грозит от года условного лишения свободы до 6 реальных лет.

Многие считают что работа в эскорте вполне безопасный и лёгкий вид заработка, это ошибочное мнение! На самом деле это сложный многогранный процесс требующий специфических знаний. Обрести которые можно только на собственном опыте.

По моему мнению сутенёр обязательно должен иметь соответствовать трём критериям:

Опыт в сфере интим услуг.

Стартовый капитал (от 3000$).

Связи в полиции.

Организаторские способности.

Талант маркетолога и менеджера продаж.

И самое главное, стрессоустойчивость и умение себя вести в экстремальных ситуациях.

Но даже опытные личности постоянно рискуют быть задержанным полицией. Любая крыша рано или поздно «протекает», это лишь вопрос времени.

Почему не стоит начинать работать без сутенёра

На первый взгляд стать индивидуалкой очень просто. К примеру, в этом блоге полно исчерпывающей информации и подсказок. В отдельной рубрике перечислены эскорт сайты для рекламы. Так же, в комсомолке ру проститутки Москвы могут БЕСПЛАТНО разместить анкету. Если останутся вопросы можно их задать в болталке для девочек.

Другими словами, наше сообщество «Шпаргалка эскортницы» лучший помощник начинающим. Тем не менее, из лучших побуждений который год повторяю, чтобы исключить для себя риски, нужен опыт.

Не существует методички как стать индивидуалкой или сутенёром!

За последние пару лет, в этом бизнесе появилось, как никогда раньше, множество случайных людей. Определённая часть прочитали эскорт форумы и решили что там они получили необходимые знания. Вздор и распространённая ошибка!

Как правильно начать работать индивидуалкой

В отличие от организаторов секс бизнеса, ответственность за проституцию не значительное административное наказание. Так же, значительно проще получить опыт, достаточно устроится в компетентное агентство.

Что даст это сотрудничество:

Опыт и практические знания. Финансовую почву. Постоянных клиентов.

Как только достигнешь этого, можно смело стать индивидуалкой и работать без сутенёра!

В завершение добавлю ключевую подсказку, как отыскать надёжного работодателя.

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