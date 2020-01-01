Работа для девушек в Турции
Побег из курятника. Две кошмарных истории о девочек в этой стране. Читать обязательно!
Что будет если работать без сутенёра? Ничего страшного, но новичкам придётся довольно сложно. На этой странице перечислены преимущества и недостатки если работать без сутенёра.
Теперь подробней согласно вышеуказанному содержанию.
Сутенёр — лицо склоняющее к занятию проституцией.
В большинстве государств это противозаконное деяние, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Как правило, в России, Украине и Беларуси наказание вполне гуманное. В среднем санкции статьи УК грозит от года условного лишения свободы до 6 реальных лет.
Многие считают что работа в эскорте вполне безопасный и лёгкий вид заработка, это ошибочное мнение! На самом деле это сложный многогранный процесс требующий специфических знаний. Обрести которые можно только на собственном опыте.
По моему мнению сутенёр обязательно должен иметь соответствовать трём критериям:
И самое главное, стрессоустойчивость и умение себя вести в экстремальных ситуациях.
Но даже опытные личности постоянно рискуют быть задержанным полицией. Любая крыша рано или поздно «протекает», это лишь вопрос времени.
На первый взгляд стать индивидуалкой очень просто. К примеру, в этом блоге полно исчерпывающей информации и подсказок. В отдельной рубрике перечислены эскорт сайты для рекламы. Так же, в комсомолке ру проститутки Москвы могут БЕСПЛАТНО разместить анкету. Если останутся вопросы можно их задать в болталке для девочек.
Другими словами, наше сообщество «Шпаргалка эскортницы» лучший помощник начинающим. Тем не менее, из лучших побуждений который год повторяю, чтобы исключить для себя риски, нужен опыт.
Не существует методички как стать индивидуалкой или сутенёром!
За последние пару лет, в этом бизнесе появилось, как никогда раньше, множество случайных людей. Определённая часть прочитали эскорт форумы и решили что там они получили необходимые знания. Вздор и распространённая ошибка!
В отличие от организаторов секс бизнеса, ответственность за проституцию не значительное административное наказание. Так же, значительно проще получить опыт, достаточно устроится в компетентное агентство.
Что даст это сотрудничество:
Как только достигнешь этого, можно смело стать индивидуалкой и работать без сутенёра!
В завершение добавлю ключевую подсказку, как отыскать надёжного работодателя.
Для этого необходимо посетить нашу ферму и подобрать подходящий вариант. Пролистав ниже, увидишь статьи блога согласно темы.
Побег из курятника. Две кошмарных истории о девочек в этой стране. Читать обязательно!
Рассказ из моего личного опыта о том как я работала в Дубае. Читай как и кто меня обманул, какие оказались реальные условия. Чтобы рассказ не вызывал сомнений, добавлены скриншоты переписки и видео из апартаментов где я работала. Надеюсь больше никто не попадёт к этой бабе Яге.
Скаут под кодовым названием «Зайчатки разума» зашкварилась шантажируя девочку. Делает рассыпки по друзьям в социальных сетях.
Будьте внимательны и осторожны! В разных группах телеграмм и Вконтакте неадекватный сутенер Платон.
По многим объективным причинам работа в Греции для девушек перестала быть выгодной. В статье перечислены 6 причин почему эскорт в Афинах является не только убыточным. Но и потенциально опасным. Так же смотрите отзывы о работе в Греции написаны со слов истории одной девочки. И добавила скриншоты переписки с ней.