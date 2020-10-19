Если посчитать, сколько длятся в течение жизни критические дни, то получится почти четверть. Значит ли это, что они должны быть лишены секса? Я встречала разное мнение насчет секса во время месячных. И чаще всего оно базировалось на заблуждениях и незнании «теоретической части». Поэтому, мои любознательные зайчишки, навострите ушки и запоминайте.

1. Удовольствие

Вопрос: Почему во время месячных хочеться секса?

Ответ: У женщин в это время к органам малого таза приливает много крови, поэтому усиливается возбуждение. Если вы не так давно в отношениях со своей партнёршей, то она может вас сильно удивить сменой своего поведения и перевоплощением в похотливую зайку. По этому, во время месячных хочется секса. И глупо будет этим не воспользоваться.

2. Гигиена

Гигиена во время менструации почти ничем не отличается от гигиены в остальные дни. Следует принять душ до и после полового акта, использовать презерватив.

3. Контрацепция

Критические дни — не повод отказаться от контрацепции.

Во-первых, многие мужчины брезгливые, и поэтому сами не хотят проникать без защиты во время кровотечения. Некоторых панически пугает менструальная кровь.

Во-вторых, во время менструации есть большая вероятность заразиться половой инфекцией.

Плюсы и минусы если заниматься сексом во время менструации

4. Беременность

Если всё же вы пренебрегли контрацепцией, то знайте:

Забеременеть во время месячных почти нереально!

Есть небольшая вероятность зачатия, если секс состоялся в самом конце менструации после пяти дней цикла. Например, на 6 день цикла. Так же, если менструальные циклы у девушки более или менее регулярные и короткие (меньше чем 26 дней). То есть время овуляции происходит рано.

Но я бы посоветовала вам не заморачиваться этой математикой и просто использовать презерватив.

5. Здоровье

Врачи говорят, что секс во время месячных нежелателен, но потом делают столько сносок и поправок к своему заявлению, что оно меняет смысл на противоположный «Нельзя, но можно».

Что важно учесть:

Партнёр должен быть абсолютно здоров.

Использовать презерватив.

Чем чревато пренебрежение правилами:

Может возникнуть эндометрит — воспаление матки из-за проникновения в нее инфекции. А это влечёт за собой проблемы при планировании беременности. Так что страсть страстью, а о будущем надо думать.

Но есть плюсы для здоровья если заниматься любовью в женские дни: Секс приводит матку в тонус, она начинает лучше и быстрее сокращаться. Таким образом получается уменьшить дни менструации. А из-за выработки гормонов счастья, уменьшаются боли.

Во всяком случае так утверждаются акушером гинекологом Адамян Лейла Вагоевна, ведущий эксперт.

6. Смазка

Некоторые женщины отмечают, что секс во время менструации способствует выделению большего количества смазки. И речь не о самих менструальных выделениях, а именно о природном лубриканте. Это может стать плюсом для тех, у кого в остальные дни цикла по каким-то причинам смазки недостаточно. Соответственно и время оргазма гораздо ярче.

По этому, данный фактор можно зачислить в плюсы секс в месячные.

7. Место

Вместо светлой кровати лучше заняться сексом в душе. Так уместно постелить постельное белье темного цвета и положить рядом влажные салфетки. Старайтесь чтобы не сильно Вас долбили, особенно касается обладателей размеров больше среднего.

Когда мне было 19 лет, я тогда додумалась трахаться во время месячных с двумя гипер сексуально активными мужчинами МЖМ. В принципе ничего страшного, кроме того что губку мне казалось шейка матки где-то в ней, думала уже никогда не достану её.

Кстати, существуют специальные тампоны без верёвочки, которые можно использовать прямо во время секса. Крови на постели не будет, и белье останется чистым как будто и не было критических дней.

Мнение девочек

В 90% случаев секс в критические дни абсолютно безопасен при условии наличия губки. Это не только моё мнение, более 50% опрошенных из нашей болталки для девочек, подтвердили с помощью голосования.



Вариант ответа % голосов Да, без проблем, губка в помощь 18% Да, кроме первых 1-2 дней 16% Да, но дискомфорт 8% Да, но мучение 2% Когда как 7% Да, если с постоянным партнером 14% Только в крайних случаях 12% Нет категорически 24% Проголосовали 362 человека по состоянию на 19.10.2020

Данные в таблице указаны на момент написания статьи. Ниже добавлена вставка опроса прямо с канала. Здесь отображаются результаты в режиме реального времени.

Опрос актуален, по этому можно нажать на ссылку в левом нижнем углу, чтобы перейти в паблик. И при желании оставить свой голос.



Вывод: секс во время месячных можно если острожно

В конечном итоге решать каждой отдельно, потому что каждый организм индивидуален. Из своего опыта скажу, старалась считать чтобы в тур не ехать на период красного дня календаря. Но иногда, несколько раз в году приходилось работать в эскорте и в критические дни, перед Новым Годом например. Как не крути, а секс в критические дни был регулярно. При чем у меня редко даже я первый день отдыхала.

Аналогично большинство девушек с которыми была в туре, аналогично не брали даже выходные дни. Во всяком случае 5 из 10 не брали и еще 4 делали паузу на первые сутки когда начинались эти дни. По этому, немного удивили результаты голосования. Почему нельзя заниматься любовью во время месячных для 24% опрошенных я не поняла. Неужели так болезненно переносится или просто не пробовали.

Кстати это не только мнение нас те кто проголосовал за секс в месячные. Лазила в YouTube, смотрела видео по теме, там их сотни… Из всего хлама собрала коллекцию из 30 лучших видео мнения экспертов можно ли заниматься любовью в эти дни. И практически на каждом видео врач акушер гинеколог, подтверждает мою точку зрения что заниматься сексом во время менструации можно во все дни месячных если не против организма. Ну и конечно если менструальная кровь умеренная.

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Повторюсь, каждый организм по своему уникален, поэтому смотри по себе можно ли заниматься сексом во время женских дней или нет.

Но каждому своё, здоровье надо беречь!

Если у кого то есть вопросы или напиши что делаешь чтобы заниматься сексом во время месячных в удовольствие. Или хотя бы чтобы половой акт не причинял боль.