Работа для девушек в Москве
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Что важно знать о работе в Москве чтобы не попасть. Плюс две истории девочек с печальным финалом.
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Мой неудачный опыт работы с Николаем. Кроме ужасно неорганизованного рабочего процесса, в конце ожидал слив моей персональной информации.
Эта история о том как я работала в Бахрейне. Советую прочитать всем чтобы не наступить на эти грабли.
Ещё одна из стран пополнившая антирейтинг нашего блога. Читай отзывы девочек о работе в Литве подкреплённые видео снятыми на телефон. А так же, другие доводы почему это не лучший вариант для заработка.
Рассказ из моего личного опыта о том как я работала в Дубае. Читай как и кто меня обманул, какие оказались реальные условия. Чтобы рассказ не вызывал сомнений, добавлены скриншоты переписки и видео из апартаментов где я работала. Надеюсь больше никто не попадёт к этой бабе Яге.
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Рекомендую прочитать всем кому нужна работа для девушек во Франции в эскорте. Поделилась сама всем что знаю на личном опыте. Выделив 6 главных факторов. В итоге написано про: как начинался эскорт во Франции, плюсы и минусы, ограбления эскортниц, список самых известных агентств. И в конце советы где найти работу в Париже девушке.
По многим объективным причинам работа в Греции для девушек перестала быть выгодной. В статье перечислены 6 причин почему эскорт в Афинах является не только убыточным. Но и потенциально опасным. Так же смотрите отзывы о работе в Греции написаны со слов истории одной девочки. И добавила скриншоты переписки с ней.