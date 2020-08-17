Прошли времена СССР когда партия вела пропаганду и продвигала идею осваивания севера части нашей Родины, как перспективное трудоустройство. Как минимум с 1992 года конца 20 века появился устойчивый тренд — покорение столицы. Так уж сложилась экономическая обстановка что 90% финансовых потоков со всех регионов стекаются в федеральном центре. Именно по этой причине многим нужна высокооплачиваемая работа для девушек в Москве без опыта, как для местных жителей, так и приезжим.

На первый взгляд, найти вакансии для девушек не сложно. Стоит лишь ввести в Google или Yandex запрос, и алгоритмы предложат тысячи объявлений. К сожалению, это не безопасный поиск предложений сотрудничества. По этому решила здесь поделится важной информацией со всеми кому надо заработать без лишних проблем.

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Как обстоит официальный рынок труда в столице

Во-первых, в ТОП 3-5 находятся популярные доски по трудоустройству: ru.jooble.org, moskva.trud.com, rabota.ru и прочие. Безусловно это площадки хорошие, но проблема в том что мест вакантных нет. Соответственно высокий уровень безработицы в государстве только усложняет в десятки раз найти работу в Москве девушке от 18 до 37 лет.

Специально для тех кто впервые пытается разобраться в столичном рынке труда, приведу официальную статистику.

Безработица 0,66% Средняя зарплата 88,9 тыс. руб Средняя цена квартиры 12,5 миллиона руб В среднем стоимость аренды кв-ры 36000 руб Показатели в Москве

Выше приведены данные официальной статистики по состоянию на май текущего года. Стоит отметить что из-за самоизоляции и без того печальные показатели, ещё больше ухудшились.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» 22 апреля 2020 года, директор столичного центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут заявил о новых данных. По сравнению с периодом до начала пандемии, уровень безработных составлял 0,44%, а после неё на 45% вырос. Важно понимать что это официальные цифры. Естественно реальные масштабы по неофициальным подсчетам говорят об миллионе граждан потерявших работу.

Другими словами столичны рынок труда в крайне сложном положении.

Работа в Москве для девушек без опыта

А теперь возьмём даже официальные показатели и посчитаем что перспективу заработка. Допустим получилось трудоустроиться к частному предпринимателю или государственную структуру на низшую должность. Даже без учёта моральных недостатков вытекающих из продвижения по карьерной лестнице. Порой работа проституткой менее морально утомляет чем должность менеджера по продажам.

Кроме того, в случае если повезло устроиться на обычную работу, особо нечему радоваться. За вычетом расходов (коммунальных платежей, проезд и тд…) чистый доход составит не более 20000 рублей в месяц. По нынешним меркам копейки, которые с каждым годом еще больше обесценивает инфляция.

Как вариант некоторые соискательницы рассматривают работу в МВД, ФСБ и другую военную службу. Конечно можно трудится, в том числе и в полиции. Но данная профессия имеет существенные недостаток, здесь придется рисковать здоровьем, а порой и жизнью. По этому, считаю подобные контракты в силовых ведомствах не самый безопасный заработок для молодой и красивой девушки. К тому, пострадать можно не только от преступников, как показывает опыт, коллегам тоже доверять нельзя.

Ефрейтор Росгвардии изнасиловал сержанта бутылкой – МК #полиция #проишествие https://t.co/61CnZJBE7R — Шпаргалка эскортницы (@shpargalka_work) August 15, 2020 Трудоустройство в полиции имеет свои недостатки…

Найти приличную работу в Москве по специальности крайне сложная задача.

Высокооплачиваемая работа для девушек в Москве

Учитывая не простую обстановку эскорт в Москве сейчас один из самых оптимальных вариантов как заработать много денег в столице. Кстати, этой точки зрения придерживается и Президент России. На одной из пресс-конференций он сказал это безобразное явление, но многие молодые женщины не могут себя обеспечить должным образом по другому. Честно признав что в большей степени в этом вина общества и государства. И в этом с ним не поспоришь.



Должна признаться что именно это самые высокооплачиваемая работа в Москве для девушек без опыта и образования. Тем кто не в курсе дела, приведу пример почему это самые выгодные вакансии. Для этого воспользуюсь данными предоставленными на intimcity одном из популярных сайтов в МСК.



Чтобы данные как можно точнее отображали реальный заработок, я посчитала стоимость указанную в 50 анкетах первой странице. В общем, заработок колеблется от 2000 до 30000 рублей за час!

Время Заработок 60 минут 8000 руб 2 часа 15000 руб 3 часа 25000 руб Ночь (12 часов) 60000 руб Почасовой доход

Не в одной другой сфере деятельности не предлагают такой высокий заработок как здесь. При этом каждая сотрудница ежедневно имеет 5 клиентов каждый из них приносит от 8 000 рублей. Получается ежедневная зарплата 35 000 рублей. В свою очередь за месяц общий доход составляет 650 000 руб. Но эта сумма делится на пополам с агентством с которым сотрудничает модель. Получается минимальный чистый заработок 350 тысяч рублей за 20 рабочих дней.

Выше указана стандартная зарплата которая делится с работодателем. Следует помнить об дополнительных услугах, за которые клиент платит девочке, и эти деньги остаются только ей. Как правило, это отличная подработка приносящая от 200 000 рублей в месяц. Благодаря таким бонусам эта работа в Москве для девушек без опыта приносит максимальную прибыль от 550 тысяч ежемесячно. При этом отсутствует риск оказаться обманутой потому что здесь выплаты каждый день.

Что должны знать девушки ищущие работу

Естественно многие девушки без работы с радостью соглашаются на первое встречное объявление на доске по трудоустройству. Это фатальная ошибка! Проблема в том что большинство предложений сотрудничества размещают некомпетентные работодатели. Они обещают заманчивые условия работы от которых не возможно отказаться.

Кредитовать билет в Москву.

Встретить по приезду на вокзале или аэропорту.

Обеспечить проживание в уютных апартаментах.

Хорошая зарплата при минимальных обязанностях.

Требования носят рекомендованный характер.

При этом акцентируя внимание на ваши выгоды.

Полная безопасность и конфиденциальность.

Бесплатное проживание на период сотрудничества.

Регулярные бонусы и премии.

Полезные связи с влиятельными людьми.

Найти вторую половинку и устроить личную жизнь.

И ещё сто тысяч потрясающих преимуществ и невероятных обещаний. В особенности для иногородних со всех уголков России. А самое главное претендовать на вакансию может практически любая желающая соответствует двум минимальным критериям:

Возраст от 18 до 37 лет.

Без лишнего веса.

Естественно когда девушка ищет работу, она с большой вероятностью согласиться на это предложение.

Две истории девочек про недостатки трудоустройства

Чтобы читатели в полном объёме могли, оценить на столько важно ответственно относится к выбору работодателя ниже добавлю две истории девочек.

История №1

Модно сказать это легкая версия из всего что могло произойти. Ниже вставлено сообщение в котором изложено как она взяла заказ у оператора и поехала на выезд в отель. Где её ожидали серьезные неприятности. Если нажать в левом нижнем углу вставки на ссылку, перейдёшь к сообщению в чёрный список нашу телеграмм группу где оно опубликовано.

Как видно, менеджер который дала этот заказ предсказуемо слилась, и крайних нет. Чтобы не возникало сомнений в достоверности рассказа, ниже добавлена галерея фотографий потерпевшей девочки. Чтобы развернуть изображения во весь экран или нажать на паузу, используй меню навигации на слайдере.

История №2

Этот случай произошёл в декабре 2019 года. Аналогичная ситуация с предыдущей, так же взяв заказ поехала на выезд в гостиницу. Снова неадекватный клиент избил несчастную, только в это раз всё гораздо серьезней. Слабонервным не рекомендую смотреть фото ниже.

Первое фото пострадавшей, второе место происшествия, а на третьем нападавший. О данном инциденте так же, сообщал один из новостных сайтов.



Выше лишь пару примеров, чтобы понять насколько важно найти работу девушке в Москве в надёжном агентстве. В противном случае можно оказаться в критически опасной ситуации. Подобные инциденты случаются регулярно, по причине сотрудничества с кем попало.

3 места где найти проверенные вакансии для девушек в Москве

Но не стоит паниковать и беспокоится, любых проблем можно избежать если устроится в проверенное место. Чтобы здесь каждая нашла что ищет, перечислю все популярные ресурсы, где предлагают сотрудничество в городе.

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