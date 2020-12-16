Актуальная проблема для многих девочек когда начинает гулять личная информация по интернету. Десятки раз наблюдала как бьются как рыба об лёд, а удалить не могут. По этому, решила здесь добавить пошаговую инструкцию как удалить свои фото из Яндекс поисковой выдачи.

Некоторые девы мне говорят, я писала в Yandex, но результат нулевой. Проблема в том что это огромная корпорация, и множество разных отделов. Соответственно, рассадник бюрократии. И если Вы отправили контактную форму не по назначению, ее скорее всего проигнорируют.

Всё возможно если знать как! Персональную информацию, в том числе фото и видео, можно легко и эффективно удалить из Яндекс, если правильно отправить запрос в нужное место!

На этой странице перечислены все варианты куда и в каком случае надо обращаться в службу поддержки Яндекс. И добавлены точные ссылки на контакты где надо заполнить форму. Плюс в конце добавлен шаблон письма, которое советую отправлять владельцам сайтов где размещены ваши данные.

Если следовать инструкции как сохранить анонимность в интернете, тогда почти не будет риск спалится. Плюс если выставлены настройки приватности телеграм, правильно. Но если уже дошло до этого, тогда действуй по схеме изложенной ниже.

Предисловие

Чтобы выполнять эти все действия, тебе всего-навсего нужно иметь Yandex аккаунт, почта если есть на яндексе значит аккаунт по умолчанию есть. Если нет, создай почту за пару минут. И можешь написать отзыв шпаргалке на Yandex, по желанию).

Первых два способа 100% рабочие, лично помогала двум девочкам удалять из поиска страницы сайтов с их данными. В обоих случаях сработало быстро и без проблем. Третий способ тоже, а 4 и 5 сама не делала, но уверена и они должны работать. Их можно применять как по очереди так и одновременно.

Важно! Прежде чем жаловаться в Yandex, обязательно надо связаться с владельцем сайта!

В описании метода №2 добавила скриншот где видно что при отправке жалобы, надо обязательно предоставить доказательства о попытках связаться с хозяином сайта. То есть, тебе достаточно будет записать короткое видео экрана как отправляешь письмо или форму админу сайта.

Потом подождать несколько дней, если нет ответа, жалуйся в службу поддержки Yandex прикрепив сделанное видео. Советую сразу написать письмо, и когда всё будет готово снять на видео 3-5 секунд момент отправки. Если длинное снимать, может не загрузится из-за ограничения в размере 20 МБ.

1. Самый надежный способ как удалить свои фото из Яндекс

Для граждан России есть такой чудесный закон «О праве на забвение». На основании которого, Вы можете затребовать удалить из результатов поиска страницы веб сайтов вашу персональная информация.

Только у кого есть паспорт гражданки России!

Чтобы воспользоваться этой формой, идите по этой ссылке. Этот вариант походит идеально если нашли информацию о себе на странице сайта чёрного списка.

Так же добавила видео как выглядеть эта форма.

2. Пожаловаться на откровенный контент опубликованный без моего согласия

Отлично подходит для удаления фоток эротического характера, то есть где ты голая.

Если таких фоток нет, тогда не отправляй эту форму!

Откровенными фото или содержащими порнографический характер считаются если видно полностью обнаженную грудь, или половые органы. Например: если соски прикрыты тогда это не порно фото.

Этот вариант можно комбинировать вместе с первым одновременно.

3. Удалить Кеш

Еще один важный момент. После того как происходят какие-то изменения на любом сайте, надо почистить у себя кеш на устройстве. Сделать это можно обновив несколько раз нужную страницу.

Ликбез. Кеш — каждый посещаемый тобой сайт сохраняется в памяти браузера.

Это делается для ускорения загрузки сайта. Например, Вы сейчас посетили эту страницу, ее устройство запомнит такой. Если я через 10 минут изменю здесь что-то, вы будете продолжать видеть эту версию, пока автоматически не обновится кеш или вы сами его почистите.

Примерно такие же процессы происходят и в Яндекс поиске. Так Вот фотки или страница удалена из сайта, но продолжает отображаться в результатах поиска или яндекс картинках, чтобы ускорить процесс её исчезания надо отправить форму ниже.

То есть, это для ускорения удаления из яндекса, но делать это надо если не исчезнет через 5-7 дней после удаления из сайта. Не раньше!

Надо понимать что не все процессы в мировой сети происходят как нам бы того иногда хотелось.

4. Исключить свое лицо из алгоритмов поиска по схожим фото

И вот ещё один интересный инструмент от Yandex как удалить из Yandex свои фотографии.

Персонально его ещё не испытывала, но по идее это супер штука которая исключит из результатов поиска ВСЕ ФОТО С ТВОИМ ЛИЦОМ!

На всякий случай написала в поддержку Yandex уточнила, но на 99% уверена что правильно поняла. Если нет, напишу поправку у себя на телеграмм канале, на днях.

5. Как удалить видео из Yandex поиска

Этот метод я лично еще не тестировала и нашла его сегодня когда пишу это. Но судя по описанию то что доктор прописал.

Нажми на кнопку ниже, чтобы перейти к этой контактной форме.

Как вариант, его можно комбинировать и отправлять одновременно с остальными жалобами.

В моем случае, сработало всё с первого раза. Если вдруг у тебя с первой попытки не будет результата, шли повторно им запросы. Приготовь чтоб у тебя была заготовка текста, и отправляй её каждый день. И так пока они не ответят. Хотя, я же говорю, должно быть всё ровно.

Так можете удалить свои фото из Яндекс, но не с сайта

Эти действия не удалят информацию из сайта источника! Это может сделать только хозяин сайта. Тем не менее, если удалить информацию из поисковой выдачи можно считать это решением проблемы. Потому что без этого, шансы быть обнаруженной равны 0.01% из 100%.

Как правило, сайты размещающие у себя подобную информацию являются трупами в плане посещаемости. А запал происходит когда, кто-то вводит твои данные в поисковике и он эту страницу. Следовательно, если исключить из поисковой выдачи, никто не найдет тебя на этом маргинальном ресурсе.

Относительно ЧС телеграмм, вообще не парься! Содержащуюся там информацию поисковик АПРИОРИ НЕ ИНДЕКСИРУЮТ! А количество подписчиков там 1000% накручено, поверь мне на слово. Главная фишка которая может создать серьезные проблемы это информация на сайтах. Как удалить ее в яндекс я написала на этой странице.

P.S

Если надо, отпишите в комментариях, я добавлю убедительный текст заготовку который отослать владельцам сайтов. По идеи, они прочитав его сами удалят без лишних вопросов. Иначе можно так отправить жалобы, что у них пол сайта из поиска выпадет. А они им надо?…

И не вздумайте никому и копейки слать за удаление информации или станете дойной коровой. Если делать как написано здесь, все эти шантажисты поймут одно, что выложил информацию — и ничего кроме потерянных страниц сайта в поиске не заработал.

Также, не платите деньги всяким IT-шникам, они даже если не разведут, то удалять будут только таким образом, как изложено здесь.

Просто других альтернативных вариантов в природе не существует. Для шпаргалки лучшее спасибо если комментарии где-то оставите или на форуме чем то полезным поделитесь. Заодно деньги свои сохраните.

Если будут вопросы, пишите в комментариях я отпишу. Чтобы на один и тот же вопрос в личке по 100 раз не отвечать.

Скоро добавлю инструкцию как это делать в Google, там еще проще. И в категорию гараж буду регулярно добавлять всякие полезные штуки по безопасности. Чтобы не пропустить, подпишись на мой телеграм канал, там я делаю анонсы.