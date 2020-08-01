По умолчанию мессенджер Паши Дурова имеет существенный изъян от которого зависит твоя конфиденциальность. На этой странице изложена пошаговая инструкция как правильно выставить настройки приватности в телеграмм.

Моя точка зрения, это должно быть выставлено у каждого, сразу после того как установишь телеграмм на свой телефон.

Краткое содержание:

Советы первой инструкции критически важные.

После нее пара полезных советов, устанавливайте по усмотрению.

Важное заканчивается после видео.

Чем это полезно для тебя:

Исключишь доступ третьим лицам к личным данным. Защитишь профиль от спам рассылок.

Чтобы надёжно обезопасить свои персональные данные от третьих лиц требуется совершить 4 простых шага.

Пошаговая инструкция как настроить приватность

Этот процесс займёт не более одной минуты! Но взамен ты защитишь себя от множества мошенников и шантажистов. Кстати, в январе текущего года именно этим воспользовались чтобы убить мой личный профиль. По сей день наши старые эскорт группы находятся без владельца, лишь пользователи с правами администратора остались.

Необходимое время: 1 минута. Как настроить приватность Настройки

В правом нижнем углу, открой основные настройки.

Конфиденциальность Выбери раздел конфиденциальность.

Группы Перейди в группы и каналы.

Мои контакты Оставь доступ “мои контакты”.



Как видишь, нет ничего сложного. Если кто-то умудрился заблудиться в трёх соснах, ниже добавила видео инструкцию как установить приватность.

На этом установка сакральной функции завершена! Всё что от тебя требуется в будущем это не менять ничего обратно.

Второстепенные настройки приватности телеграмм

В отличие от выше перечисленных, ниже добавлены две менее значительные настройки. Решила поделиться чтобы дополнить и полностью перечислить здесь все настройки приватности в телеграмме.

Чтобы установить их, уже знакомое меню и раздел «конфиденциальность». Там находятся 2 опции:

Номер телефона — кто из пользователей telegram может видеть твой номер мобильного к которому привязан мессенджер. Последняя активность — кому доступен статус когда ты последний раз была в сети (онлайн).

Меню конфиденциальность.

Выбери один из пунктов и задай необходимые параметры, указанные как пример на следующие изображении.

Установи настройки анонимности.

В завершении хочу дать полезный совет: не относись халатно к собственной безопасности и анонимности. В идеальном варианте рекомендую изучить супер важный лайфхак как защитить анонимность в интернете. Это №1 распространённая проблема с которой рано или поздно сталкивается каждая эскортница. Потратить 10 минут на чтение, и ты обеспечишь себе спокойную жизнь, без лишних проблем.

Если забить на это, тогда в лучшем случае тебя ожидает рынок шкур и вечная «популярность» на гавно-сайтах требующих с тебя по 500$ за удаление компромата.