По умолчанию мессенджер Паши Дурова имеет существенный изъян от которого зависит твоя конфиденциальность. На этой странице изложена пошаговая инструкция как правильно выставить настройки приватности в телеграмм.
Моя точка зрения, это должно быть выставлено у каждого, сразу после того как установишь телеграмм на свой телефон.
Краткое содержание:
- Советы первой инструкции критически важные.
- После нее пара полезных советов, устанавливайте по усмотрению.
Важное заканчивается после видео.
Чем это полезно для тебя:
- Исключишь доступ третьим лицам к личным данным.
- Защитишь профиль от спам рассылок.
Чтобы надёжно обезопасить свои персональные данные от третьих лиц требуется совершить 4 простых шага.
Пошаговая инструкция как настроить приватность
Этот процесс займёт не более одной минуты! Но взамен ты защитишь себя от множества мошенников и шантажистов. Кстати, в январе текущего года именно этим воспользовались чтобы убить мой личный профиль. По сей день наши старые эскорт группы находятся без владельца, лишь пользователи с правами администратора остались.
Необходимое время: 1 минута.
Как настроить приватность
- Настройки
В правом нижнем углу, открой основные настройки.
- Конфиденциальность
Выбери раздел конфиденциальность.
- Группы
Перейди в группы и каналы.
- Мои контакты
Оставь доступ “мои контакты”.
Как видишь, нет ничего сложного. Если кто-то умудрился заблудиться в трёх соснах, ниже добавила видео инструкцию как установить приватность.
На этом установка сакральной функции завершена! Всё что от тебя требуется в будущем это не менять ничего обратно.
Второстепенные настройки приватности телеграмм
В отличие от выше перечисленных, ниже добавлены две менее значительные настройки. Решила поделиться чтобы дополнить и полностью перечислить здесь все настройки приватности в телеграмме.
Чтобы установить их, уже знакомое меню и раздел «конфиденциальность». Там находятся 2 опции:
- Номер телефона — кто из пользователей telegram может видеть твой номер мобильного к которому привязан мессенджер.
- Последняя активность — кому доступен статус когда ты последний раз была в сети (онлайн).
Выбери один из пунктов и задай необходимые параметры, указанные как пример на следующие изображении.
В завершении хочу дать полезный совет: не относись халатно к собственной безопасности и анонимности. В идеальном варианте рекомендую изучить супер важный лайфхак как защитить анонимность в интернете. Это №1 распространённая проблема с которой рано или поздно сталкивается каждая эскортница. Потратить 10 минут на чтение, и ты обеспечишь себе спокойную жизнь, без лишних проблем.
Если забить на это, тогда в лучшем случае тебя ожидает рынок шкур и вечная «популярность» на гавно-сайтах требующих с тебя по 500$ за удаление компромата.