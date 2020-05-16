Интимсити нл

Если честно еще в том году хотела написать об этом сайте, всё время не было. Но самоизоляция плюс три эскортницы из наших групп попавшие в неприятность заставили ускориться. Сразу предупреждаю, что никто не пытается обвинить интим сити в происшедшем. Пострадавшие со мной согласны, нечего было непонятно где искать кнопку для входа на intimcity nl в обход блокировки. С таким же успехом можно влететь в забор пытаясь войти на любой другой запрещенный ресурс. Но учитывая что проститутки Москвы на интимсити размещают анкеты, решила написать, чтобы предупредить остальных.

Прежде всего хочу уточнить что данная рекламная площадка подходит по всем критериям качества в категорию где добавляю стоящие эскорт сайты со всех стран. Постоянные читатели блога знают, что каждая тема о которой пишу статью, разбирается до мелочей. Чтобы потом, когда новые участницы наших телеграмм эскорт групп интересующиеся этим вопросом могли здесь найти ответы.

Но учитывая что я никогда не работала в наших странах, подробностями владею лишь поверхностно. Пришлось просить помощь с информацией у местных девочек. Написала об этом в свой новый telegram канал, и как всегда выручила наша болталка, а точнее её участницы.

Прошлым вечером, решила не дожидаться больше подробностей и написать что успели сообщить. Чтобы другие не попали. По этому вначале изложена информация обще познавательного характера.

Наберись терпения, удели три минуты на ознакомление с данным чтивом. Самая важная информация в средине и конце.

Многие проститутки Москвы размещают анкеты на интимсити ру

В первую очередь хочу обратить внимание тех кто предлагает эскорт услуги на комсомолка RU телеграмм канале. Неоднократно Вам повторяла что у нас это как хобби, где изначально студентки искали спонсоров. Если ты хочешь реально зарабатывать, тебе однозначно придётся рекламироваться здесь. Минимум 70% проституток Москвы размещают анкеты на Intimcity ру, где можно получать много клиентов.

Для примера приведу статистику Yandex.wordsta за прошлый месяц.

слово поисков в месяц интимсити 292 238 Intimcity 133 723 Итого 425.961 По состоянию на 15.05.2020

Это общее количество поисковых запросов за текущий месяц. Включая фразы на кириллице и латинскими буквами. Суммарно получается за 30 дней — 425 961 тысяча запросов! Без малого пол миллиона. Это с поправкой что данные за период самоизоляции от коронавирус.

Мне казалось интимсити ну в Санкт-Петербурге тоже в лидерах. Судя по данным яндекс, это было ошибочное мнение. Следовательно, можно сделать вывод что интимсить лучше всего индивидуалкам Москвы.

В каких городах стоит размещать анкеты на интим сити

Тем кому стало интересно создать анкету здесь, но возник вопрос в каких городах имеет смысл, попробую помочь найти ответ. Снова воспользуемся данными Яндекс за этот период. Ниже перечислены города из которых были запросы связанные со словами интим сити и Intimcity.

Города интимсити Москва 8 279 Электросталь 1 993 Балашиха 1 804 Раменского 1 751 Люберцы 1 293 Подольск 1 221 Мытищи 472 Химки 472 Одинцово 420 Ногинск 310 Щелково 183 Кузьминки 181 Жуковский 174 Питер 142 Лобня 112 Домодедово 98 Пушкино 80 Видное 76 Королев 74 Запросы содержащие название города

Ещё добавлю данные из каких населённых пунктов вводили запросы содержащие слово Intimcity.

Да, здесь как минимум придётся напрячься и создать профиль. И потратится немного, но и результат будет несоизмерим, по сравнению с комсомолкой. Которая так, для своих. Ближайший похожий аналог это dosug cz о котором писала отдельно плюсы и минусы.

Хочу подчеркнуть, это статистика одного поиска Yandex только по названию сайта! Не забываем про Google. Плюс посещения по множеству остальных поисковых запросов.

Помимо этого, посещения из социальных сетей, других сайтов и само собой прямые заходы постоянных пользователей. Из-за множества разных доменов и адресов, чтобы избежать блокировки, мне сложно понять примерную посещаемость. Но за то я точно могу сказать что это №1 площадка в Москве.

Интимсити nl и Intimcity com — два разных сайта

Наверное уже мало кто помнит с чего всё начиналось. Пока добывала информацию об этих ресурсах почувствовала себя археологом. Как поведали мне аксакалы древние проститутки Москвы, интимсити оказывается был другой. Сразу появился Intimcity.com, и только спустя несколько лет создали Intimcity nl. Но самое главное, что это не был проект первоисточника.

Официальные данные WHOIS подтверждают эту версию. Согласно им Intimcity.com зарегистрирован 2004 году в июле.

Сведения про сайт intimcity com

А интимсити nl 2010 года июня.

Следовательно, версия девочек имеет подтверждение.

Как войти на Intimcity в обход блокировки

Вопрос №1 который буквально терзает каждого пользователя — как обойти блокировку. По моим наблюдениям Роскомнадзор периодически вносит домен интимсить в базу запрещённых ресурсов на территории России. Решение этой проблемы одно — менять домен, или под домен. Судя по всему владельцы пользуются вторым вариантом.

Я же веб мастер ещё иногда. Чтобы убедиться, что правильно поняла суть, проверяла раз 20 пытаясь войти на Intimcity с русского IP адреса через VPN. В конце перестраховалась попросив участниц нашей болталки с РФ подтвердить мои догадки. К счастью, я оказалась права, значит не зря мной был потрачен час времени пока вникала как это работает.

Правда опрос девочек с помощью какого способа им удалось войти на интим сити проходил в три часа ночи, но даже этого достаточно было какой вариант правильный.

Под домен — чтобы проще понять приведу пример. Допустим основной домен Intimcity.nl это квартира. Но можно создавать отдельно любые приставки xxx.intimcity.nl, это будет как отдельная комната квартиры. Объяснила как, смогла

Я бы советовала доверять только сайтам находящимся в главном доменном имени (интимсити нл). Из отдельных официальных адресов существует единственный мне известный — интимсити ню или ну (Intimcity nu).

Подтверждением этому является ещё тот факт что в поиске Yandex только Intimcity.nl отмечен как проверенный.

Способы как попасть на заблокированный сайт

В интернете предлагается 1001 способов как посетить ресурс, который заблокировал Роскомнадзор. Для полной объективности перечислю разные варианты на выбор. Сразу предупреждаю что 90% девочкам читающих эту страницу больше всего понравится метод под следующим заголовком.

Первая версия предложена непосредственно на самом интим сити. Хотя мне непонятно как него попасть, чтобы прочитать если он заблокирован. Тем не менее, добавляю скриншоты.

Если честно, даже мне совсем понятно что они там пишут. Скорее всего это для клиентов и то которые IT-администраторы.

Чтобы данное чтиво было увлекательным и полезным читателям всесторонне исследовала эту тему. В поисковой выдаче яндекс по запросу «интимсити в обход блокировки» даже предложило в топ 7 барыг продающих VPN. Люди явно не понимают какая публика ищет решение этого вопроса. Их предложение добавлю, в том числе чтоб многие из Вас сделали ‘рука-лицо».

Здесь ещё более не понятно чем предыдущее предложение.

Суть этого метода сводится к тому, чтобы войти на интимсити в обход блокировки тебе необходимо воспользоваться VPN.

VPN — это такая штука которая меняет твой IP адрес на другой с любой страны. По своему усмотрению можешь установить любое приложение на выбор. Маркет Apple или Android предлагают миллион таких программ. От тебя требуется.

Войти в AppStore или Playmarket;

Ввести в поиске «VPN»;

Выбрать подходящий вариант;

Установить приложение;

Пользоваться получая радость от жизни;

Не советую покупать платную подписку. Потом за него забудешь, а деньги будут сниматься. Полно предложений с бесплатным трафиком. Этого будет более чем достаточно если не смотреть через него фильмы. Для экономии включай VPN только когда зайти на заблокированный любой сайт. И не забывай отключиться когда вышла. Таким образом будешь пользоваться бесплатно и сэкономишь деньги.

К примеру я пользуюсь AVIRA VPN SERVICE.

Выше добавила логотип этого впн в AppStore.

Самый простой вход на интимсити нл это кнопка

Статистика Yandex гласит что многие используют вход с помощью кнопки. Посмотрела что там за кнопка. Принцип её работы заключается в том что под неё подлаживают новую не заблокированную ссылку для перехода на очередной поддомен.

Участницам нашей болталки и тем кто читает «Шпаргалку эскортницы» сделала ниже безопасную кнопку вход на сайт интимсити. С помощью которой так само можешь перейти туда 24/7 когда захочешь.

На момент написания статьи разместила там открытый url (n.intimcity.nl) до которой ещё не добрался РКН. В любой момент её смогут внести реестр запрещённых доменов и она как все её предшественницы окажется недоступна.

К сожалению или к радости, но я посещаю интим сити раз в 3 года. По-этому, просьба напиши в болталке или мне в личном сообщении telegram о новой рабочей ссылке. Чтобы я заменила и все могли здесь переходить кому надо. Так же, можно сообщить внизу в комментарии с актуальной ссылкой.

Почему советую вход на Intimcity нашу кнопку

Как писала в первом абзаце, из-за этой кнопки я ускорилась с написанием этого обзора. За последнее время, у троих участниц наших телеграмм эскорт групп произошли проблемы с утечкой персональных данных. У двоих своровали деньги с банковской карты. А третей слили личную информацию с телефона. Долго вспоминали и восстанавливали хронологию событий, в итоге пришли к выводу что все пострадавшие накануне нажимали на кнопку. Тем более, что потом тех страниц после того никто не нашёл. Видимо удалили.

Ниже в качестве наглядного примера посмотри видео на какие КНОПКИ НЕЛЬЗЯ НАЖИМАТЬ! И что может случиться если пренебрегать этим правилом.

Как видно на видео выше, в этом случае ссылка привела в онлайн казино и букмекерская контора. По этому, когда в очередной раз сменится проход, рекомендую заходить через их официальный сайт через VPN. Либо в поиске Yandex Google набери «Шпаргалка эскортницы интимсити» и войдёшь без лишнего риска. Если у мужиков денег много, пусть хоть и «МММ» вступают, чтобы перейти туда. А у нас, не те времена сейчас чтобы ещё мошенники нас брили на деньги.

Обычно в ТОП 10 поисковой выдачи относительно качественные ресурсы. Но иногда попадается откровенный мусор. Например сейчас в Google обнаружила такой шлак. Никогда не переходите по ссылкам на сомнительных ресурсах!

По моим наблюдениям подобное безобразие на долго там не задерживается, но небольшой шанс попасть на такое есть. Так что лучше не задерживается в сомнительном месте.

Ещё можно подписаться на телеграмм канал «эскорт атлас» это новую фишку я создала. Он вроде каталога нормальных мест в телеге заодно решила там делиться полезными сайтами по теме.

Чтобы избежать проблем, посещай только проверенные блоги. Старайся не заходить на подозрительные. Если сомневаешься в ресурсе не нажимай на ссылки и кнопки!

Краткий обзор по функциям

Ключевая информация про переход изложена перед этим. Но раз взялась писать об этом, добавлю коротко что там есть ещё. Первое на что обратила внимание это сообщение в котором вещают что анкеты, размещаются бесплатно не проходя модерацию.

Не знаю с какой целью это написано (скорее всего чтобы с юридической стороны задницу прикрыть). Уточнила у одной девочки, говорит бесплатно только объявления.

В общем интим сити содержит следующие разделы:

Анкеты; Объявления; Чат; Форум;

Моё мнение по каждому вышеуказанному пункту.

Анкеты.

Ничего лишнего, всё что надо есть. Верификация, станции метро, список секс услуг и возможность загрузить видео.

Объявления.

Возможны интим знакомства в объявлениях, которые можно публиковать бесплатно. Я не особо оценила их, тем не менее, только в Yandex за прошлый месяц 1300 человек искали объявления на интимсить. Наверное есть смысл размещения здесь.

Чат.

Полный отстой по моей версии и никаких упоминаний положительных не встретила.

Форум.

Форум находится на отдельном домене sextalk.com ссылка на который вверху основного. Подробно читать не было время, на первый взгляд большой и живой.

Пробивка.

Пользователи, которые купили платную рекламу получают по умолчанию две привилегии.

Посещать внутренний форум; Пробивка клиентов;

Пару раз смотрела форум, ничего так… Даже когда писала про наш чёрный список эскорт моделей и агентов, откровенно призналась что ему я им не доверяю. Но пробивка здесь по моему мнению максимально точная. Приблизительная точность около 80% номеров. Это максимальный показатель который мне приходилось встречать. По моему убеждению это явно надёжнее чем приложения для эскортниц известные на данный момент.

Есть ещё пара полезных моментов о которых здесь нецелесообразно писать. У кого есть там реклама должны знать о них. Если только собираешься туда и интересно, напиши им в поддержку или спроси

Недостатки

Основной минус на который жалуются многие эскоринцы это хамское отношение модераторов. Пожалуй это единственный существенный недостаток.

Ещё могу добавить один незначительный это обратная связь с администрацией.

Чтобы задать вопрос, необходимо в первую очередь зарегистрироваться с помощью email адреса. Указывай действительный потому что придётся подтвердить его по ссылке подтверждения. Только после этого на странице «контакты» можно отправить форму обратной связи. Конспираторы…

Еще периодически обновляемый негатив пишет один форум проституток, а точнее сутенеров выдающих себя за индивидуалок. Я не особо верю в эти рассказы, потому что ними пропагандируется эскорт работа в Европе. В то время как путаны Москвы могут легко находить клиентов на интимсити ню. По этому, у них априори расходятся, интересы и об объективности не может идти речь.

Эпилог

В завершении подведу итоги. Молодые студентки и прочие содержанки которые ищут одного спонсора себе, могут обойтись без intim city. Но если ты серьезно собралась работать в Москве тогда однозначно надо иметь здесь анкеты.

После 2014 года работа проституткой во всех странах мира стала менее выгодна. Точнее, чтобы хорошо зарабатывать нужна хорошая реклама. По этому, советую не ограничиваться только этой площадкой. В качестве запасного парашюта я бы советовала размещаться на популярных международных директориях. К примеру, на eurogirlsescort.com и ему подобных.

Если будут вопросы пиши комментарии или добавляйся к нам в болталку.

Дочитавшим до конца, в подарок нашла редкую документальную передачу про элитных эскортниц. 90% которых размещались здесь.