Всё бывает в первые. Каждая из нас задается вопросом: как заработать денег? В процессе поиска и рассмотрения различных вариантов, часть девочек интересует работа в эскорте. Несмотря на множество тематических сайтов в интернете, реальную информацию отыскать крайне сложно. Более того, преследуя эту правильную цель, часто лишь делают себе хуже. Чтобы помочь каждой эскортнице не пробежаться по граблям, написана эта статья. От тебя лишь требуется – вдумчиво прочитать. Могу дать 100% гарантии что более полезной и объективной информации ты не найдёшь нигде! Кратко о содержимом этой записи.

Предисловие. Главная сложность. Почему сложно найти работу в эскорте. Распространённые ошибки. Как сейчас ищут вакансии. Недостатки действующего метода. Новый безопасный способ поиска предложений, ферма. Принцип работы фермы. Преимущества нового метода. Послесловие.

Теперь по порядку и подробнее согласно списку.

Предисловие

Прежде чем начать, небольшое вступление. Ещё летом 2019 года, я начала писать эту статью, чтобы поделится личным опытом. К сожалению, многим эскорт услуги, работа которая чаще доставляет неприятности чем заработок. Осознавая реальную ситуацию, хотелось написать что-то очень полезное для всех.

Потому что работа в эскорт услугах имеет сильную рекламу и без меня. Регулярно СМИ и телеканалы переодически снимают сюжеты про эскортниц. Но даже из них понятно, что не у всех получается заработать без проблем.

Только в начале декабря меня посетила гениальная идея. С помощью которой каждая сможет самостоятельно выбрать проверенные эскорт вакансии. При этом не рисковать собственной безопасностью. Это личной мной придуманный метод, под названием «ферма». Одно из преимуществ этого способа, что с помощью него можно найти проверенную работу в эскорте в каждом городе, любой страны.

Прежде чем объяснить принцип его действия, начну по порядку. Напишу коротко о самом важном что необходимо знать чтобы не создать себе проблемы.

Работа в эскорте и главный недостаток

Начнем с того, что работа в сфере эскорта это реальный способ как заработать денег девушке. При этом, мало где можно найти заработок в таком размере как здесь. Но это правило работает при условии сотрудничества с компетентным агентом. Иначе вместо дохода, можно заработать серьезные проблемы. К примеру: можно почитай грабли, чтобы понять как легко можно попасть в неприятности. В рубрике находятся реальные истории девочек. О том как они сотрудничали с опасными сутенерами.

Многие ошибочно рассуждают что работа проституткой по умолчанию делает богатой. Для этого достаточно изъявить желание. К сожалению, это ошибочное мнение. Чтобы зарабатывать без проблем, надо найти надёжного работодателя. На первый взгляд, может показаться пустяковой задачей. Открыв интернет, google и yandex выдадут разные эскорт доски и другие сайты. Которые заполнены бесчисленными объявлениями. Но на самом деле, учитывая многочисленные объявления, тебя ожидает следующая картина:

15% безопасные и перспективные.

40% ожидает небольшой доход.

30% уйдёшь в минус.

15% откровенно опасные.

Соответственно перед каждой девочкой предстоит задача как, устроится в хорошее место. Чтобы найти безопасную работу эскортницей, необходимо угадать из множества объявлений, где джекпот. По сути любая высокооплачиваемая работа для девушек по умолчанию имеет эту проблему. Ниже перечислю где чаще всего допускаю ошибки. Вследствие которых многие делают «поворот не туда».

Самые распространённые ошибки

Девушки ищущие работу эскорт моделью в процессе поиска и сотрудничества допускают одинаковые ошибки. Постепенно о каждой из них мы пишем в блог этого сайта, о незначительных и существенных. В том числе делимся способами решения. В этой записи напишу две самые важные и распространённые заблуждения.

ПЕРВОЕ. Считаю – личная безопасность и конфиденциальность должна имеет максимальный приоритет. К сожалению, часто это недооценивают и не воспринимают всерьез. По моим наблюдениям, все кто халатно относится к этому попросту, в итоге попадают в неприятности. Вопрос только заключается в том кто попадет раньше, а кто позже. Но проблем угрожающих конфиденциальности и безопасности можно легко избежать. Для этого соблюдай правила как сохранить анонимность в интернете, по ссылке изложена пошаговая инструкция. Настоятельно рекомендую не пренебрегать этим.

ВТОРОЕ. Как уже писала выше, перед девочкой возникает задача найти компетентного работодателя. Примерно 80% эскортниц пытаются переложить эту проблему на кого-то. Полагая что достаточно спросить совет на форуме или группе, у других девушек. По моему, большинство так поступающих в глубине души понимают что это не лучший вариант. Но лень и отсутствие альтернативных методов поиска эскорт вакансий, делают своё дело. Почему хорошие отзывы о работе в эскорте это «поворот не туда», написано отдельная страница. Прочитав которую, не останется сомнений в правильности этого довода.

Вывод. Чтобы найти безопасные предложения в надёжном месте, нельзя верить никому. Необходимо надеяться только на себя и логически думать.

Эскорт услуги работа наугад

Думаю каждая кто внимательно читала эту запись на этом месте немного растерялась. Потому что судя из вышеуказанного, нельзя верить советам и рекомендациям. А ведь, прежде многие именно на это надеялись. Как же все находили предложения ранее? Задумаются некоторые. А вот так вот и находили, наугад… Кому-то везло и удавалось найти хорошее агентство с 1-2 раза. Кто-то по 5-7 раз попадал в ужасные места. И прежде чем эскорт услуги как работа стали безопасны и приносить доход, набили много шишек.

Но как бы там не было, я настаиваю не верить советам неизвестных людей. Не важно кем они представляются, эскортницей, индивидуалкой или скаутом. Более того, последнее время участились случаи когда даже подружки которых знали лично, «подлаживали свинью». Последняя такая история случилась с одной нашей девочкой. Читая её рассказ чем обернулась работу в Бахрейне, с её слов, это «замечательное» место порекомендовала подруга.

Некоторые надеются выяснить что за агентство во время беседы по телефону. Допустим, этот вариант может сработать если ты матёрая, а скаут неделю как в теме. Но очень сомневаюсь что тебе удастся выяснить и вывести на чистую воду зайчатки разума и подобных опытных персонажей. Несмотря на то что эти люди подлые, очень часто они хитрые. Как правило, раз в 1-2 недели они меняют номера телефонов и имена. По этому даже чёрный список эскорт мало чем полезен.

Не спеши печалиться! На шпаргалке есть новое отличное решение этой проблемы. Которое изложено ниже по тексту.

Понятная работа в эскорте для девушек

Я долго ломала голову, чтобы придумать реальный метод с помощью которого будет проще найти эскорт вакансии для девушек. В декабре текущего года меня посетила отличная идея. Как и все гениальные идеи она понятна и надёжна. Ниже более подробно изложу её суть.

Как отмечено выше, в интернете множество предложений, но проблема понять какое из них хорошее. Если ты видишь этот блог впервые, сообщаю что у нас есть эскорт группы telegram и не только. Которые в течение нескольких лет являются самыми известными о работе в сфере эскорта. Эти сообщества и другие разновидности рекламы видел каждый из нашей теме. У нас рекламируются все адекватные агенты. Неадекватных и опасных мы изгнали всех до единого. Они в свою очередь создают постоянно новые аналогичные сообщества. По этому я не советую искать все подряд подобные группы.

Располагая множеством работодателей, за длительное время мы отличаем хороших от плохих. Чтобы девушки ищущие работу в эскорте могли без проблем разобраться в предложениях, я поделила всё на несколько уровней доверия. Как и прежде, я убеждена что очень редко кто будет рекомендовать «рыбное место». По этому, я решила составлять рейтинг агентств и скаутов у которых нет плохих отзывов. Считаю отсутствие негативных упоминаний это уже отличный результат.

Работа эскорт моделью благодаря нашей ферме теперь безопасна

Делить по уровням доверия я решила по принципу: чем дольше работают без плохих отзывов, тем больше доверия. Чтобы всем было проще и доступнее понять эту всю систему деления, я назвала «ФЕРМА». Потом разбила по уровням доверия на группы, каждую из которых назвала по своему.

уровень месяцы ГУСИ 3 КОЗЫ 6 ОВЦЫ 12 КОРОВЫ 18

Чтобы получить самый первый уровень доверия «гуси» агент или скаут должен три месяца не иметь плохих отзывов. Только после этого он попадает на ферму. Далее согласно данным на таблице сверху, по истечению определённого периода времени получает новый статус.

Если у девочки был негативный опыт работы, с одним из агентств фермы, можно об этом написать. У каждого агента или скаута отдельная страница на ферме. Внизу каждой есть комментарии, в которые можешь написать свой отзыв. Не один комментарий, без согласия девочек не будет удалён 100%! Более того, мы обязуемся всячески оберегать и помогать каждой кто напишет реальный отзыв.

Если в предыдущем абзаце речь шла просто о негативном отзыве (с кем не бывает). То второй вид это добавление в грабли. Со всеми вытекающими последствиями описанными на странице.

Чем отличается работа в эскорте на ферме?

Теперь объясню какие преимущества имеет работа в эскорте на ферме. Я не обещаю что каждое предложение там это шикарный огромный заработок. Но я даю 99.9% что там нет реально опасных сутенеров. Максимальное возможное разочарование это не сработались. При этом никаких угроз и опасностей. Если ты думаешь что опасные предложения это редкость, ты глубоко заблуждаешься. Зайди почитай наши грабли. Это только часть и истории которые имеют бесспорное подтверждение. А сколько таких, когда девочки в ужасе не додумались сохранить подтверждения.

Отсутствие опасных вариантов это конец. Разумеется на ферме есть те самые шикарные предложения где можно заработать отличные деньги. Только мы облегчили задачу в поиске. Отсеяв разный мусор объявления из всего интернета. Потом исключили опасные варианты для девушек. В конечном итоге оставили на выбор только 100% проверенная работа в эскорте для девушек.

Как видишь, эта схема абсолютно прозрачная и честная. Теперь эскортницам не надо наедятся на удачу во время поиска вакансий. Кроме того, каждый из участников фермы перед тем как туда попасть, у всех на глазах рекламируется в наших группах. Если ты раньше не слышала о шпаргалке советую почитать весь блог. Плюс мой канал телеграмм, после прочитанного, сомнений в нашей честности и порядочности нет.

С нами эскорт работа для девушек безопасна

Наша главная цель чтобы эскорт работа для девушек была максимально безопасна. Для этого мы постоянно добавляем в этот блог новые реальные истории наших участниц. Так же, каждая эскортница может присоединится в нашу болталку для девочек. В которой можно общаться на любые темы и задавать вопросы. Мы всегда рады новым лицам.

Если у тебя остались вопросы относительно фермы, не стесняйся уточнить у меня. На странице контакты перечислены способы связи со мной. Выбери удобный и напиши мне.

Послесловие

На этой странице изложены только самые главные советы. Чтобы найти больше полезной информации, читай соответствующие категории блога. Если остались вопросы или хочешь что-то уточнить, напиши мне, в болталку или комментарий ниже.