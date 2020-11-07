В прошлом посте я сказала, что спор об искусственной или натуральной груди часто беспокоит парней. Так вот, эта тема просто ничто в сравнении с вопросом длины полового органа. Какой должен быть средний размер члена у парня, включая также ширину и диаметр, этот вопрос терзает многих. По этому, на этой странице попробую ответить на все возможные вопросы.

Теперь подробнее.

Какая среднестатистическая длина полового органа у мужчин

100% уверена что хотя бы раз, мужчина думал какой должен быть средний размер пениса. Ох, сколько на данную тему есть мифов и мнений! Только ленивый не вспомнит. Например: и «Секс в большом городе», и Ивлееву у Дудя. В каждом втором фильме или сериале есть про это шутка или ироничная насмешка.

По мнению Анастасии Ивлеевой средний размер члена 15 см.

Хотя по мнению экспертов средний размер члена в России 14,2 см.

Не забывайте еще про порно сайты, основного виновника появления этого вопроса. Поэтому скажу сразу. За свою жизнь я повидала всевозможные члены. Я видела все виды членов по форме и размеру. Тысячи раз встречался мужской член 5 см, и 25 см, и толстые короткие сардельки, и тонкие длинные…

Из личного опыта Неоднократно на собственном опыте убеждалась что размер полового органа у мужчины не важен!

Почему средний размер члена у мужчин так важен

Ну а теперь обсудим нюансы. Почему мужчины вообще беспокоятся насчет своих характеристик в штанах? У кого-то это комплексы, сформировали порно каналы телеграмм, которых сейчас полно. Другие парни просто комплексуют из-за неуверенности в себе. В большинстве случаев, подобная самооценка понижается необоснованно.

При этом, даже когда я говорю что у него нормальный размер члена, многие не верят. Принимая констатацию факта за лесть!

Для других это лишь способ самоутверждения. Немало парней хотят услышать «у тебя просто огромный член, трахни меня еще раз им!». В действительности они не особо озабочены своими размерами, им просто нужна похвала. Как еще одно доказательство крутости для внутреннего нарцисса и эгоиста.

Помимо этих двух вариантов есть еще мальчики, которые прекрасно про себя все знают. Одни не особо переживает, другие хотят услышать что у него большой член. Как правило это требуется преимущественно для возбуждения наряду с другими пошлыми разговорами.

Когда человек зацикливается исключительно на размере органа это грубая и распространённая ошибка! Тем более когда сам начинает развивать в себе комплекс неполноценности. Так делать категорически нельзя!

Каким бы у Вас не был маленький пенис, нельзя комплексовать! Длина мужского органа далеко не важный показатель. Дальше по тексту читай в чем другом можешь улучшить себя, что более важнее чем размер члена у мужика.

Какой длины член нравится девушкам

Конечно, у девушек разные бывают вкусы. Кто-то любит потолще, кто-то маленький член. Не факт, что она будет счастлива, увидев в штанах своего избранника размер фаллоса 5 сантиметров. Но точно также нет уверенности, что огромный член тоже понравится девушке.

Многие знакомые индивидуалки Москвы, которые даже отказываются принимать гостей с внушительными агрегатами. Или как минимум, говорят нет, когда просят об анальный секс. И при этом имею подруг, который предпочитают именно побольше, хотя и благосклонно относятся к стандарту. Кроме того, если длина члена больше среднего, секс во время месячных может доставлять дискомфорт.

Какой должен быть размер члена можно обсуждать бесконечно, а по ходу разговора забыть главное. Что секс — не просто физика. Это эмоции, отношения, страсть, обмен энергией, возбуждение и наслаждение не только своим удовольствием, но и партнера. Именно это важно, а не сантиметры.

Я так говорю, потому что у меня были случаи, когда меня заставлял кончать мужской членом в 5 см! И в это же время, никак не могла достичь оргазма под старательно пыхтящим качком с у которого длина пениса 20 см. Хотя бывало и наоборот: моя киска с восторгом встречала огромный член, а ласки человека с маленьким были мне противны. Так же, сделать минет сложнее если длинный пенис.

Что важнее чем размер члена у парня

Поверьте, куда важнее гигиена! Чтобы приятно пахло, а яйца были побриты. И самое главное, чтобы он стоял! Даже если у вас размер пениса 25 см – если он лежит и не подает признаки жизни, то это провал.

Куда важнее, чтобы ваша партнерша была возбуждена и хотела вас! Сделайте хороший куннилингус, страстно поцелуйте и обследуйте языком её шею, ушко. Не забудьте шепнуть нежность или пошлость, потом сделайте ей массаж, поиграйте с её сосками, попкой, киской.

Так же важно, чтобы вы говорили и слушали своего партнера. Делайте так чтобы с Вами было интересно и весело находиться рядом. Именно это лежит в основе хорошего секса. Для каждого болта есть своя гаечка, но не думайте об этом, уделяйте внимание другому. Тогда ваше свидание пройдет по-настоящему волшебно, неважно – у вас огромный, как у носорога, или похож на мышонка.

Опрос

В завершение темы, добавляю вставку на опрос девушек из болталки грцппы телеграм. Где задан вопрос: какая длина члена у мужчины является оптимальной для неё.

Вывод: как видим, для многих размер имеет не первостепенное значение. Но следует сделать вывод, что кроме параметров мужского члена для девушек имеют значение другие факторы. По этому, правильно будет работать над собой в целом. А не зацикливаться на том, какой среднестатистическая длина мужского члена в России или Украине.